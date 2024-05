Elbląski Start wygrał swój ostatni mecz sezonu 2023/2024, jednak ostateczna pozycja w tabeli pozostawiła spory niedosyt. - Były ciężkie porażki, ale też fajne momenty gry i wspomnienia z niektórych meczów - mówił trener Roman Mont.

Drużyna Romana Monta nie zrealizowała celu jakim była gra w grupie mistrzowskiej. Na szczęście udało się uniknąć baraży i zespół utrzymał bezpieczną ósmą pozycję. Wiadomo już, że z klubem pożegna się kilka zawodniczek oraz trener.

- Naszym celem był awans do szóstki. Nie udało się tego zrealizować i zajęliśmy ósme miejsce. Nie ma co szukać usprawiedliwienia i przyczyn, przeanalizowaliśmy już sobie pewne rzeczy. Były ciężkie porażki, ale też fajne momenty gry i wspomnienia z niektórych meczów, gdzie zagraliśmy na naprawdę fajnym poziomie, jak np. ostatni mecz w Kaliszu. Druga połowa meczu z Galiczanką również była na przyzwoitym poziomie. Z zespołu odchodzą czołowe zawodniczki, ale karuzela się kręci, jedne odchodzą, drugie przychodzą, to normalne w piłce ręcznej - mówił po ostatnim meczu z Galiczanką szkoleniowiec Startu.

Dużym osłabieniem drużyny będzie odejście Vitorii Macedo, która zdecydowała się zakończyć sportową karierę i wrócić do Brazylii. - Już dawno myślałam o zakończeniu kariery, ale zdecydowałam się grać jeszcze przez rok. Miałyśmy cel, którego nie zrealizowaliśmy, ale ze swojej gry w Elblągu jestem zadowolona. Byłyśmy bardzo blisko grania w najlepszej szóstce, zabrakło nam tylko punktu, więc było nam przykro. Każda dziewczyna, trener, prezes pozostaną w moim sercu. Mam nadzieje, że w następnym sezonie Start będzie grał jeszcze lepiej, przyjdą tu bardzo dobre zawodniczki - powiedziała rozgrywająca.

Oficjalnie wiadomo, że z drużyny odchodzi skrzydłowa Weronika Weber. Za granicę planuje się przenieść Paulina Stapurewicz, a do innego polskiego klubu Nikola Głębocka. Poznaliśmy już kilka nowych zawodniczek, które w przyszłym sezonie zagrają w Starcie, są to: kołowa Maria Szczepaniak oraz rozgrywające Aleksandra Zych, Karolina Wicik i Paulina Peplińska. Nazwisko nowego trenera powinniśmy poznać wkrótce.