Start chce pójść za ciosem

Pojedynkiem z Młynami Stoisław Koszalin szczypiornistki Startu Elbląg zainaugurują trzecią rundę rozgrywek PGNiG Superligi kobiet. Czy elblążankom uda się odnieść drugie z rzędu zwycięstwo, dowiemy się w sobotni wieczór. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv

Piłkarki ręczne EKS, po dziesięciu meczach bez zdobyczy punktowej, w końcu odniosły upragnione zwycięstwo. Elblążanki mają już za sobą czternaście meczów i w sobotę rozpoczynają trzecią rundę rozgrywek, a ich przeciwnikiem będzie drużyna Młynów Stoisław Koszalin. To właśnie pojedynkiem z tym zespołem podopieczne Andrzeja Niewrzawy pomyślnie rozpoczęły sezon. 9 września minionego roku Start pokonał Młyny 26:24, potem Ruch Chorzów, a tydzień później zremisował z Zagłębiem. Niestety od 4. serii gier notowały same porażki, by w końcu przełamać się w meczu z JKS Jarosław. Elblążankom marzy się kolejne zwycięstwo - Mam nadzieję, że po ostatnim bardzo trudnym meczu w Jarosławiu uwierzymy w siebie i jutrzejszy mecz zagramy pełne determinacji i bez strachu. Jest nas już więcej, więc będą możliwe zmiany i chwila na odpoczynek. Koszalin to bardzo dobry zespół, grający bardzo twardo w obronie. Uważam, że cierpliwym i konsekwentnym atakiem jesteśmy w stanie wygrać. Oczywiście nie możemy zapomnieć o obronie, która zawsze jest kluczem do zwycięstwa - powiedziała kapitan zespołu Joanna Waga.

- Na pewno przystąpimy do tego meczu wzmocnieni psychicznie po wygranej w Jarosławiu. Już wiemy że można, że nie jest to osiągalne i teraz spróbujemy przełożyć to na mecz z Koszalinem. To inny zespół, grający trochę inaczej, ale przygotujemy się do tego meczu i wyjdziemy w sobotę o 18.00 po to żeby zwyciężyć. Koszalin zawsze był mocny, zawsze grał solidnie i dobrze w obronie. Jest to zespół mocny fizycznie, ma w składzie reprezentantki Polski i spodziewamy się ciężkiego spotkania, ale podbudowani zwycięstwem chcemy pójść za ciosem. - dodał trener Andrzej Niewrzawa.

Obecnie zespoły dzieli osiem punktów, Młyny mają na swoim koncie osiemnaście oczek, Start dziesięć. Elbląska drużyna nie będzie mogła przystąpić do sobotniej rywalizacji w optymalnym składzie.

Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl