5 prostych rzeczy, które sprawią, że wyśpisz się lepiej już jutro

Sen to niewątpliwie jedna z najważniejszych czynności. Regeneracja i odpoczynek sprawiają, że jesteśmy pełni energii i gotowi do podejmowania różnych aktywności. Warto więc zadbać o to, aby nic go nam nie zakłócało. Poznaj 5 rzeczy, dzięki którym łatwiej będzie ci zasypiać, a rano obudzisz się wypoczęta jak nigdy przedtem.

Niedostateczna ilość snu, nieregularny sen, problemy z zasypianiem i budzenie się z poczuciem niewyspania to częste stresory występujące w ostatnich latach. Długoterminowy niedostatek snu powoduje szereg chorób, niszczy naszą odporność i skraca życie. Nie trzeba jednak wiele, aby poprawić jego jakość. Prosta zmiana nawyków sprawi, że każdego dnia będziesz budziła się wypoczęta. Światło odgrywa wielką rolę Najbardziej niebezpieczne jest niebieskie światło wytwarzane przez inteligentne urządzenia, które zazwyczaj mamy przy sobie przez całą dobę. Zasypiamy z telefonem przy łóżku, przed snem często oglądamy telewizję, wielu z nas nie wyobraża sobie iść do łóżka bez komputera. To jednak błąd. Światło emitowane przez wszystkie urządzenia nas pobudzają zakłócając naturalny rytm dobowy. Dobrze jest więc przed snem pozwolić sobie na rytuał wyciszenia, nie zabierać do sypialni telefonu i nie oglądać telewizji na godzinę przed planowanym snem, a jeśli jednak nie wyobrażasz sobie życia bez technologii, korzystaj z trybu nocnego dostępnego w niemalże wszystkich nowoczesnych urządzeniach, dzięki któremu chociaż częściowo wyeliminujesz szkodliwe czynniki. Gorąca kąpiel przed snem Do wanny warto wsypać sól Epsom, która zrelaksuje ciało po całym dniu aktywności i pomoże oczyścić organizm z toksyn. Po wyjściu z wody, różnica temperatur powoduje senność, ale może też spowodować przeziębienie, dlatego warto mieć pod ręką ciepły i przyjemny w dotyku szlafrok, który umili ten wieczorny rytuał i ochroni przed zimnem. Miękka pościel i piżama, które gwarantują komfort W trakcie snu nic nie powinno zakłócać nam spokoju. Opinające spodnie piżamy lub bluzka z niskiej jakości materiału mogą nam skutecznie zepsuć czas wypoczynku. Warto więc zadbać o dobór wysokiej jakości materiałów, takich jak bawełna czy satyna bawełniana. Okres jesienno-zimowy to również czas, gdy brakuje nam słońca i kolorów, dlatego kwieciste wzory i wiosenne kolory mogą nieco rozpromienić sypialnię w ten szaro-bury czas i poprawić psychiczne samopoczucie, które także ma ogromny wpływ na to, jak się wysypiamy. Niska temperatura – lepszy sen Mówi się, że 16 stopni to najlepsza temperatura do snu. Coś w tym jest – w chłodniejszych pomieszczeniach dużo szybciej zasypiamy, a nasz sen jest głębszy i bardziej spokojny. Warto więc codziennie wieczorem przewietrzyć pokój, w którym śpimy, a na oknach zamontować rolety zaciemniające, aby żadne światła latarni zewnętrznych nie przeszkadzały nam podczas snu i nie zaburzały jego rytmu. Przed snem ogranicz jedzenie Trawienie obciąża organizm, a potrzeba oddania moczu może nas wybudzić nawet w środku nocy. Warto więc unikać nocnych przekąsek, a kolację spożyć przynajmniej 3 godziny przed planowanym udaniem się do łóżka. Dzięki temu nie tylko nasz mózg nabierze potrzebnej do pracy energii, ale także ciało odpocznie po całym, intensywnym dniu. Mamy nadzieję, że powyższe rady pomogą Ci poprawić jakość snu. Pamiętaj, że odpoczynek jest tym, co pozwala nam nabrać sił do dalszych aktywności, dlatego nie należy o nim zapominać. W sypialni spędzamy dużo czasu, dlatego warto zadbać o to, aby czuć się w niej dobrze. Małe rzeczy potrafią zdziałać cuda – zmień swoje wieczorne nawyki już dziś, a swoją sypialnię zamień w małe królestwo dzięki kilku stylowym i praktycznym dodatkom, które możesz bez obaw kupić online, bez konieczności wychodzenia z domu. Zajrzyj na Astratex.pl i przekonaj się, jakie to proste. --- artykuł sponsorowany ---

