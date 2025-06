 Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Twoja przepustka do zawodowego sukcesu

Trwa rekrutacja na kierunki studiów oferowane przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nabór potrwa do końca września. Kandydaci, którzy zarejestrują się do 15 lipca, są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej. Zobacz zdjęcia.

Bogata oferta

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych to prestiżowa uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością, oferując studentom wyjątkowe środowisko do nauki i rozwoju. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje nauki społeczne oraz nauki medyczne. Dzięki zróżnicowanej propozycji kształcenia każdy kandydat, któremu zależy na rozwijaniu się w powyższych obszarach, znajdzie tu specjalność odpowiadającą jego pasjom i planom zawodowym.

Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz specjalistycznych studiach podyplomowych. W ramach czterech wydziałów – Wydziału Lekarskiego, Wydziału Psychologii, Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu – w Akademii realizowane jest kształcenie na kierunkach takich jak psychologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, administracja, zarządzanie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Od 2022 roku uczelnia prowadzi również kształcenie na kierunku lekarskim, który przy każdej kolejnej ewaluacji otrzymuje pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wszechstronne umiejętności, nowoczesna technologia i bogate zaplecze dydaktyczne

Wychodząc naprzeciw nowym technologicznym rozwiązaniom Akademia inwestuje w nowoczesną infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Sercem uczelni jest Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które pozwala na wierne odwzorowanie różnorodnych przypadków medycznych i naukę podejmowania szybkich decyzji w zaaranżowanych warunkach szpitalnych. Akademia nieustannie inwestuje w rozwój nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i badawczej. Wartym podkreślenia jest fakt, że AMiSNS otrzymała ponad 10 mln zł dofinansowania w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027” na realizację projektu „Zakup Urządzeń Dydaktycznych dla Kształcenia Praktycznego Kadr Medycznych”. Dzięki temu studenci będą mogli korzystać z najnowocześniejszych symulatorów, fantomów, trenażerów i sprzętu diagnostycznego, przygotowując się do realnych wyzwań zawodowych już na etapie studiów.

Praktyczny wymiar studiów

Kształcenie na kierunkach medycznych oraz społecznych oferuje studentom kompleksową wiedzę teoretyczną połączoną z praktyką. Programy studiów obejmują m.in. warsztaty, zajęcia w terenie oraz wizyty studyjne, które umożliwiają zdobywanie wiedzy i doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy. Uczelnia współpracuje z wieloma placówkami medycznymi, instytucjami publicznymi i firmami, umożliwiając studentom odbywanie staży i praktyk zawodowych. Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów absolwenci AMiSNS są doskonale przygotowani do zawodu. Pod okiem doświadczonych praktyków i dydaktyków uczelnia kształci specjalistów, którzy odnajdują się w realiach rynku pracy, z łatwością podejmując zatrudnienie.

Dynamiczna społeczność studencka

AMiSNS to nie tylko wysoce wykwalifikowana kadra i doskonałe zaplecze dydaktyczne, ale również dynamiczna społeczność studencka. Uczelniane Koła Naukowe umożliwiają rozwijanie zainteresowań i nawiązywanie przyjaźni z osobami o podobnych pasjach.

W Akademii działa również Oddział Kandydat międzynarodowego stowarzyszenia IFMSA, które zrzesza studentów kierunków medycznych i młodych lekarzy. Studenci aktywizują się, inspirują i motywują do rozwoju i wspólnych działań, które adresują zarówno do społeczności akademickiej, jak i lokalnej. Podobne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności realizuje Parlament Studencki. Organizowane akcje mają na celu wsparcie m.in. podopiecznych placówek opiekuńczych oraz mieszkańców domów pomocy.

Dodatkowym atutem uczelni jest uczestnictwo w Szkole Legii Akademickiej, która przygotowuje do służby w formacjach militarnych i daje możliwość rozwijania umiejętności przydatnych zarówno w cywilu, jak i w służbie wojskowej. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowany jest jedną z niewielu uczelni w Polsce oferujących tę formę aktywizacji studentów.

Rozpocznij studia bez opłaty rekrutacyjnej – tylko do 15 lipca!

Rekrutacja na rok akademicki 2025/2026 potrwa do końca września, jednak tylko do 15 lipca kandydaci mogą zapisać się na studia bez ponoszenia opłaty rekrutacyjnej. To doskonały moment, żeby podjąć decyzję o rozpoczęciu kształcenia.

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostępnym pod adresem https://irk.amisns.edu.pl/pl/ . Kolejny etap to skompletowanie całości wymaganych dla wybranego kierunku dokumentów i osobiste dostarczenie ich na uczelnię. Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszamy.

Dane kontaktowe

Adres:

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

Strona internetowa uczelni: www.amisns.edu.pl

Dział Rekrutacji:

Tel.: 451 177 566

Tel.: 512 542 967

Tel.: 512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

Pełna oferta kierunków studiów jest dostępna na stronie uczelni www.amisns.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji i dołączenia do grona naszych studentów.