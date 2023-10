Aktywne soboty dla dzieci

Z-zabawa, U-uśmiech, M-motywacja, B-beztroska, A-aktywność, to zalety ZUMBY KIDS, która od września dołączyła do programu Aktywuj się z MOSiR-em. Przyprowadź swoje dziecko na zajęcia i pozwól na odkrycie nowych talentów.

Jeśli Twoje dziecko rozpiera energia, uwielbia tańczyć w rytm muzyki, lubi uczyć się nowych rzeczy, to te zajęcia będą idealne. Grupy są dostosowane odpowiednio do wieku, a same ćwiczenia dają maksimum zabawy i uczą dzieci podstawowej choreografii.

ZUMBA KIDS pozytywnie wpływa na rozwój, poprawia koordynację, kształtuje kreatywność i uczy współpracy z rówieśnikami. Zajęcia są w pełni bezpieczne i prowadzi je doświadczona instruktora z pozytywnym i cierpliwym podejściem do najmłodszych.

Na ZUMBĘ KIDS zapraszamy w soboty o godz. 10:00 (przedszkolaki wiek od 4 do 6 lat) oraz 11:00 (szkolniaki w wieku od 7 do 12 lat) do sali fitness w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Zajęcia poprowadzi Magdalena Krupa. Koszt jednorazowego wejścia na zajęcia to 18 zł, a cena karnetu upoważniającego do wejścia 4 razy w miesiącu to 60 zł. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska.