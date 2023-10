 Auta dostawcze Opla w leasingu od 100%*

Jesień już nadeszła, a wraz z nią przychodzą atrakcyjne oferty leasingowe. Jeśli potrzebujesz nowego samochodu dostawczego, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Teraz możesz skorzystać z nowego leasingu od 100% na stopie stałej dla wszystkich nowych modeli dostawczych Opla, który obejmuje również pełne ubezpieczenie OC i AC za jedyne 1zł!*

To naprawdę korzystna oferta dla wszystkich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, którzy chcą mieć nowy samochód dostawczy bez konieczności ponoszenia dużych opłat na start. Dzięki temu leasingowi możesz cieszyć się pełnym komfortem i funkcjonalnością pojazdu, a jednocześnie oszczędzać swoje finanse.

- Stała suma ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu przez okres 12 miesięcy

- Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego w przypadku wystąpienia szkody.

- Brak warunku szkodowego (dostępna niezależnie od przebiegu ubezpieczenia)

- Naprawa samochodu w Autoryzowanym Serwisie Obsługi Opel z zastosowaniem oryginalnych części

Nie zwlekaj! Skorzystaj z tej jesiennej promocji i zdobądź nowy samochód dostawczy wraz z atrakcyjnym leasingiem. To idealny moment, aby zainwestować w swój biznes i rozwijać go jeszcze bardziej!

HADM Gramatowski

Elbląg,

ul. Warszawska 87

Tel.: 55 230 40 94



*Oferta leasingowa oferowana przez Stellantis Financial Services dotyczy modeli Opla i jest skierowana do przedsiębiorców. Założenia przyjęte do komunikowanego całkowitego kosztu leasingu od 100% to: okres 24 miesiące, wpłata własna 45%, wykup 19%. Szczegóły oferty znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Opla. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy.

