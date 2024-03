Autorski masaż Kobido Slow. Wyjątkowa korzyść dla ciała i umysłu

Kobido Slow to wyjątkowy masaż twarzy opracowany na bazie japońskiego masażu Kobido, a wykonywany metodą autorską Danuty Hrynkiewicz-Sudnik. Jego efekty są spektakularne. Przekonajcie się sami, jak pozytywnie masaż Kobido Slow wpływa nie tylko na twarz, ale na całe ciało i duszę, odwiedzając gabinet pani Danuty, który mieści się przy ulicy Gdyńskiej 28 w Elblągu. Możecie skorzystać z masażu, ale także nauczyć się go wykonywać po ukończeniu specjalistycznego szkolenia. Obejrzyj zdjęcia.

Jak podkreśla Danuta Hrynkiewicz-Sudnik, dotyk jest czymś, co kochała od zawsze. Gabinet, w którym wykonuje masaż Kobido Slow, prowadzi już od trzech lat. - Wcześniej w życiu robiłam to, co musiałam. Gdy skończyłam 40 lat powiedziałam sobie: dość i zaczęłam robić to, co kocham. Jestem szczęśliwa, a ta praca stała się moją pasją – mówi Danuta Hrynkiewicz-Sudnik.

Czym jest masaż Kobido Slow w jej gabinecie? - Jest to pewna forma powrotu do natury, w której dotyk odgrywa istotną rolę. Poprzez zmysł dotyku odbieramy rzeczywistość. Jest on bardzo czuły na odbiór różnych bodźców zewnętrznych. - W rytuale Kobido Slow zabieram uczestnika w podróż w nieznane. Bardzo holistycznie podchodzę do masażu. Wśród świec, relaksującej muzyki znajdujemy się w innym wymiarze. Nigdy się nie spieszę, nigdy nie patrzę na zegarek, każdego masuję w taki sposób, w jaki sama chciałabym się poczuć: nieziemsko i zjawiskowo. - mówi Danuta Hrynkiewicz-Sudnik.

Masaż wykonuje metodą autorską, będącą wynikiem bezpośredniej pracy z klientami i wielu szkoleń. - Pracuję z człowiekiem masując jego twarz, oczywiście także szyję i dekolt. To jest ze sobą mocno powiązane. Podkreślę, że nasza twarz i nasze całe ciało są jednością. Gdy dotykam twarzy, to dotykam także całego ciała oraz duszy. Masaż przeprowadzany jest powoli, dotykiem świadomym, czyli delikatnym, indywidualnym dla każdej klientki i klienta - tłumaczy Danuta Hrynkiewicz-Sudnik.

Co daje nam masaż Kobido Slow? – Zawsze daje efekt liftingu, ale też zapobiega powstawaniu zmarszczek. Taki masaż równoważy emocje, wyłącza umysł, znikają wszystkie zewnętrze bodźce. Jest on dla nas czasem pełnego naładowania. Oczywiście poprawia mikrokrążenie skóry twarzy, szyi i dekoltu. Nasza twarz jest po nim odmieniona, wygląda promiennie i młodo. Jest on też bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które cierpią na bruksizm, czyli zaciskają zęby w stresie, ponieważ rozluźnia mięśnie żuchwy. Masaż Kobido Slow działa jednocześnie na układ nerwowy, mięśniowy oraz limfatyczny. Jest to zabieg bezbolesny – mówi Danuta Hrynkiewicz-Sudnik.

W gabinecie Danuty Hrynkiewicz-Sudnik możemy również nauczyć się wykonywać masaż Kobido Slow podczas specjalistycznych szkoleń pierwszego oraz drugiego stopnia. - Szkolenie trwa trzy dni, łącznie jest to około 26 godzin. W tym są dwie godziny teorii, reszta czasu to intensywna praktyka. Czego nauczymy się na takim kursie? Kończąc szkolenie i uzyskując certyfikat możemy wykonywać automasaż Kobido Slow, ale także pracować z drugą twarzą – wyjaśnia Danuta Hrynkiewicz-Sudnik.

Szkolenia Danuty Hrynkiewicz-Sudnik to skondensowana dawka wiedzy, przekazana w przystępny, prosty sposób. Uczestnicy otrzymują między innymi: udział w warsztatach FIT FACE, skrypt z wiedzą teoretyczną, certyfikat ukończenia, rabat do 20 procent na następne szkolenie. W cenę wliczony jest też obiad. Dzięki szkoleniu otrzymujesz nowy zawód pracy, gdzie możesz prowadzić własny gabinet lub uzyskać zatrudnienie, po szkoleniu gabinet absolwentki otrzymuje autoryzację pani Danuty. - Z miesiąca na miesiąc wzrasta świadomość społeczeństwa o "cudzie natury ". Swój rozwój umacniam cały czas, obecnie jestem w trakcie szkolenia "Chińskiego Masażu Twarzy ", gdzie trenerem jest Sarah (Lixuan) Nong, w szkole Chuanzhi-herbalbeauty Londyn. Pragnę propagować świadomy dotyk oraz naturalny masaż, jako nie tylko poprawę jędrności skóry i eliminację zmarszczek, ale również jako terapię poliwagalną - podkreśla Danuta Hrynkiewicz-Sudnik.

Szkolenia organizowane są praktycznie co miesiąc, zawsze od piątku do niedzieli. Najbliższe rozpocznie się 22 marca. Jest możliwość dofinansowania szkoleń ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły i ceny szkoleń znajdziecie w tym linku.

Kobido Slow

Danuta Hrynkiewicz-Sudnik

ul. Gdyńska 28, Elbląg

tel. 798-343-404

www. kobidoslow.pl

