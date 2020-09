Biurko z regulacją wysokości - czy warto?

Biurka z regulacją wysokości cieszą się coraz większą popularnością. Większość osób decyduje się na ich zakup, gdyż zapewniają one ergonomię pracy. Czy rzeczywiście warto jednak zainwestować w takie biurko? Jak dopasować jego parametry do indywidualnych potrzeb?

Obecnie wiele osób spędza znaczną część dnia na siedzeniu przy biurku. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. W większości przypadków powodem jest tu jednak po prostu praca przy komputerze. W dzisiejszych czasach jest to bowiem podstawowe narzędzie biznesowe. Komputera używamy zarówno w biurze, jak i przy pracy zdalnej. Co więcej, najmłodsi również coraz częściej ''skazani'' są na godziny spędzone przed ekranem. I to bynajmniej nie z powodu gier, czy swobodnego przeglądania stron, a w związku z nauką lub pracami domowymi. Nie od dziś wiadomo, jak szkodliwy dla naszego zdrowia jest siedzący tryb życia. Przyjmowanie takiej pozycji przez wiele godzin ma także fatalny wpływ na nasz komfort. Z tego też powodu, warto szukać rozwiązań, które pozwolą nam znacznie polepszyć ergonomię pracy. Jednym z nich jest między innymi zakup biurka regulowanego. Możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb oraz opcja pracy na stojąco to tylko nieliczne z jego zalet. Jak wybrać biurko z regulacją wysokości dla siebie?

Praca przy biurku na stojąco — czy to jest zdrowe?

Wiemy już, że praca siedząca ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Warto jednak nieco rozwinąć ten wątek. Dlaczego tak właściwie jest? Rzecz jasna chodzi tu między innymi o brak ruchu będący natomiast przyczyną problemów ze stawami, czy kręgosłupem. Osoby spędzające przed komputerem po kilka godzin dziennie, mogą dotykać na przykład ból kolan, czy też charakterystyczne skrzypienie stawów. Co więcej, regularna praca w takich warunkach zazwyczaj kończy się przewlekłymi bólami kręgosłupa, które mogą natomiast doprowadzić do kolejnych dolegliwości, takich jak migreny, czy ciągłe zmęczenie.

W związku z tym, że praca siedząca wpływa negatywnie na zdrowie oraz samopoczucie, coraz więcej osób decyduje się na wypełnianie swych codziennych obowiązków przed komputerem w pozycji stojącej. Taką możliwość zapewnia biurko z regulacją wysokości. Mebel ten umożliwia zarówno pracę w trybie siedzącym, jak i stojącym. Obecnie większość zachodnich korporacji wyposaża swe biura właśnie w taki rodzaj biurek.

Czy praca przy komputerze na stojąco jest jednak zdrowszą opcją? W tym przypadku najważniejszy jest złoty środek, czyli zachowanie odpowiedniego balansu. Specjaliści zgodnie twierdzą, że warto zastosować równy podział pomiędzy staniem oraz siedzeniem w pracy. Zmianę pozycji najlepiej przeprowadzać mniej-więcej co godzinę. Dzięki temu zadbamy o właściwe krążenie, wygodę oraz komfort naszego ciała.

Biurko z regulacją wysokości — jakie ma zalety?

Biurko regulowane ma wiele atutów. Bez wątpienia jest to doskonały mebel dla osób ceniących sobie wygodę podczas pracy i nie tylko. Nie bez powodu biurka takie cieszą się w końcu obecnie tak dużą popularnością. Ich największą zaletą jest oczywiście możliwość dopasowania wysokości do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu z łatwością ustawimy mebel odpowiednio do naszego wzrostu, dzięki czemu zapewnimy sobie ergonomiczną postawę siedzenia. Oczywiście, zależnie od wybranego modelu, jest to także idealne biurko do pracy na stojąco. Niewątpliwą korzyścią jest w tym przypadku także duża przestrzeń pod meblem.

Biurko regulowane — na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze?

Jeśli zdecydujemy się, by kupić biurko z regulacją wysokości, to koniecznie zwróćmy uwagę na kilka jego elementów. To bardzo ważne, by mebel był odpowiednio dopasowany do naszych potrzeb. Na rynku jest bowiem obecnie ogromny wybór takich biurek. W związku z tym dobrze, jeśli będziemy po prostu wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy.

Kupując biurko do pracy na stojąco, w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na jego parametry fizyczne. Istotna jest w tym przypadku między innymi wielkość blatu. Dodatkowo pamiętajmy też o maksymalnej wysokości, jaką możemy uzyskać po podniesieniu mebla. Bardzo ważną kwestią jest również rodzaj mechanizmu podnoszenia. Obecnie bez problemu kupimy zarówno biurko regulowane ręcznie, jak i elektrycznie. Te drugie są jednak znacznie wygodniejsze, gdyż ustawieniami możemy z łatwością sterować za pomocą pilota lub przycisków. To szczególnie dobry wybór, jeśli potrzebne nam zarówno biurko do pracy na stojąco, jak i na siedząco.

Gdzie i dla kogo sprawdzi się biurko regulowane?

Biurko z regulacją wysokości zapewnia wiele ciekawych możliwości. Dzięki temu doskonale sprawdza się w różnych warunkach. Mebel ten jest wręcz stworzony do pracy biurowej. Z tego też powodu idealnie sprawdzi się w dużych firmach i korporacjach, gdzie pracownicy wykonują swe obowiązki przy komputerze. Biurko regulowane będzie też idealne do domowego gabinetu. To także najlepsza inwestycja, jeśli szukamy biurka dla dziecka. Dzięki regulacji wysokości, z łatwością dostosujemy je do wzrostu naszej pociechy. Tym samym, nie będziemy musieli narażać się na nowe wydatki co kilka lat lub nawet częściej.

