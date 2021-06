Biwak pod namiotami i półkolonie w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

Lato w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu zaczyna się mocno, gorąco i wyjątkowo. Będzie się działo! Najpierw niesamowity biwak pod namiotami w centrum miasta – najlepsza plenerowa impreza dla dzieci w Elblągu. Później zaś zaczynają się wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju półkolonie wakacyjne w Małym Europejczyku w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Biwak pod chmurką w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

Już w ten piątek (25.06.2021 r.) Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu zaprasza przedszkolaki, absolwentów „Małego Europejczyka” jak również dzieci, które nie uczęszczają do Małego Europejczyka w wieku od 3 roku do 11 roku na „Nocny Biwak” w namiotach w przedszkolu.

Lepszego weekendu nie można sobie wymarzyć – dzieci mają zagwarantowaną świetną zabawę na placu zabaw od piątku po południu do soboty do godz. 12.00. Rodzice w tym czasie mają dla siebie wolny czas w piątkowy wieczór i sobotni poranek!

Chcecie spędzić szalony, romantyczny wieczór sam na sam, bez dziecka? A może w końcu zaplanujecie długi odkładany wypad do znajomych? Co zrobić z dzieckiem, kiedy Wy będziecie wspaniale bawili się do późnych, nocnych godzin? Wasze dziecko również może wspaniale wtedy spędzić czas – bawiąc się, korzystając z wielu atrakcji a jednocześnie znajdując się cały czas pod doskonałą opieką nauczycieli ze Żłobka i Przedszkola „Mały Europejczyk” w Elblągu.

Gwarantujemy – będzie nie tylko szalało, bawiło się, poznawało nowych przyjaciół, ale również będzie bezpieczne i szczęśliwe.

Organizujemy już w ten piątek (25.06.2021 r.) słynny nasz „Biwak pod chmurką” – najlepszą weekendową imprezę dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Tego nie można przegapić!

Jeśli tylko pogoda na to pozwoli na nasz olbrzymi, wspaniale wyposażony plac zabaw i zamieni się w „biwak w przedszkolu”. Czyli będziemy spali pod ciepłymi i bezpiecznymi namiotami, pod opieką naszej kadry pedagogicznej.

Jeżeli jednak warunki atmosferyczne nie będą sprzyjały biwakowaniu przeniesiemy się na noc do naszego pięknego i nowoczesnego budynku, gdzie również na dzieci czeka wiele wspaniałych atrakcji.

Dzieci odbieramy w sobotę do godz. 12.00.

Zapewniamy:

- wspaniałą zabawę i liczne atrakcje,

- doskonałą, fachową opiekę – każde dziecko, które u nas było na tej imprezie chce wrócić raz jeszcze,

- biwakową noc w namiotach – jeśli pogoda na to pozwoli,

- śpiewy przy prawdziwym ognisku,- gry, konkursy i zabawy, aż nas noc zastanie,

- „Kino pod chmurką” - sens bajkowy na naszym leśnym placu zabaw między drzewami,

- kąpiele i zabawy w olbrzymich basenach – jeśli oczywiście pogoda na to pozwoli,

- pyszne jedzenie przygotowane przez nasze Panie Kucharki od godz. 17.00 w piątek do późnych godzin nocnych razem ze śniadaniem i drugim śniadaniem – u nas nikt nie jest głodny!

- sobotnie, poranne szaleństwa w naszym przy przedszkolnym lesie, kąpiele w basenie (jak pogoda pozwoli).

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka na Nocny Biwak w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu prosimy o kontakt na numer telefonu: 515 406 883 (ilość miejsc ograniczona).

Półkolonie w Elblągu w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

Kiedy większość przedszkoli w mieście w okresie wakacyjnym jest zamkniętych, Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu nie tylko funkcjonuje, ale również organizuje dla dzieci z Elbląga i okolic półkolonie wakacyjne.

Na półkolonie w Elblągu mogą przyjść dzieci nie tylko uczęszczające na co dzień do Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu, ale również z innych placówek przedszkolnych oraz dzieci z klas 1,2,3 szkoły podstawowej.

Rodzice mają dowolność wyboru okresu, w jakim dzieci spędzą wakacyjny czas - sami określą czy będzie to tydzień czy dwa tygodnie. Warto jedynie pamiętać, że Mały Europejczyk zamknięty jest w ostatnie dwa tygodnie sierpnia.

Dzieci na półkoloniach wakacyjnych w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu mogą przebywać już od godz. 6.30 do 17.30.

Na półkoloniach w Małym Europejczyku dzieci mają zapewnione:

- pełne wyżywienie w Małym Europejczyku, który posiada własną kuchnię (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek),

- fachową opiekę nauczycieli wychowania przedszkolnego od godz. 6.30 do 17.30,

- liczne wyjścia, atrakcje, zabawy, gry,

- wspaniałe atrakcje w salach zabaw,

- aktywny wypoczynek na olbrzymim (2000 m2), częściowo zadrzewionym placu zabaw z basenami, boiskami, miejscami do gier i zabaw w piasku,

- w piątki „Pidżama Party” - dzieci zostają w przedszkolu na noc, mając zapewnioną opiekę, zagwarantowaną dobrą zabawę i wyżywienie. Rodzice odbierają swoje pociechy w sobotę do godz. 13.00.

Gwarantujemy, że każde dziecko znajdzie tu wiele przygód, wspaniałych atrakcji i dobrej zabawy.

Można przyprowadzić dzieci, które do Małego Europejczyka na co dzień nie uczęszczają, ale rodzice chcą im zapewnić w okresie letnim, już po urlopie, fachową opiekę i świetną zabawę. Rodzice natomiast mogą spokojnie, nie martwiąc się o swoją pociechę wrócić po urlopie do pracy, ponieważ dziecko w tej placówce przedszkolnej może przebywać już od godz. 6.30 aż do godz. 17.30.

Zapisy na półkolonie w wakacje w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu pod numerem telefonu: 515 406 883 (ilość miejsc ograniczona).

Przypominamy, że w „Małym Europejczyku” funkcjonuje również żłobek oraz doskonale przygotowująca do edukacji szkolnej klasa zerowa. Dzieci można zapisać do żłobka, przedszkola i zerówki w „Małym Europejczyku” w każdej chwili.

Odwiedź nas również na facebooku:

https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag/

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Adres e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

www.malyeuropejczyk.elblag.pl

-- artykuł sponsorowany --