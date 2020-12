Co dzieci z Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu wiedzą o świętach Bożego Narodzenia?

Kim jest św. Mikołaj? Jak obchodzimy święta Bożego Narodzenia? Czy niegrzeczne dzieci coś dostają od Mikołaja pod choinkę? Czy „święty od prezentów” ma żonę? Na te i inne pytania odpowiadały dzieci z Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu. Zobaczcie, jak to wyszło!

Święta Bożego Narodzenia szczególnie radośnie przeżywają dzieci. Nic w tym dziwnego, ponieważ właśnie wtedy pod choinką znajdują wspaniałe, wymarzone, zamówione wcześniej prezenty.

Postanowiliśmy z kamerą sprawdzić, co dzieci z Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu wiedzą o samych świętach, świętym Mikołaju, czy Mikołaj ma żonę i gdzie mieszka, czy niegrzeczne dzieci coś od Mikołaja dostają.

Zobaczcie, jak o tym mówią dzieci z Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu trwają już praktycznie od początku grudnia. Warto wspomnieć, że przyjechała już do naszego elbląskiego przedszkola piękna, pachnąca lasem choinka, którą dzieci wspaniale ustroiły.

Dzieciaczki z Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk Mały Europejczyk w Elblągu pisały również listy do św. Mikołaja, które zawisły na naszym świątecznym drzewku. O tym przeczytacie więcej tu

Malowanie bombek w przedszkolu w Elblągu

W tym żłobku i przedszkolu w Elblągu odbyło się również malowanie bombek – bo przecież żadna choinka i żadne święta nie mogą się odbyć bez tych świątecznych ozdób.

Bombki były przez dzieci ze Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu malowane ręcznie, więc każda z nich jest oryginalna, niesamowita oraz jedyna w swoim rodzaju. To naprawdę była wspaniała zabawa, a dla dzieci możliwość ćwiczenia swoich zdolności plastycznych.

Świąteczna sesja zdjęciowa i jasełka w amerykańskim stylu

Wykorzystując ten świąteczny, magiczny, bajkowy nastrój panujący w Małym Europejczyku dyrektor żłobka i przedszkola, Wioleta Stępczyńska zorganizowała niesamowitą, bajeczną zdjęciową sesję świąteczną dla wszystkich dzieciaczków Małego Europejczyka.

Dzieci pod kierunkiem nauczycieli żłobka i przedszkola, oraz olbrzymim zaangażowaniu rodziców przygotowały również przedstawienie jasełkowe w iście amerykańskim stylu. To było prawdziwe show jakiego Elbląg nie widział. O tym więcej tu

