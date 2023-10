 Co jest kluczem w skutecznej terapii niedoskonałości naszej skóry?

Młodzi ludzie marzą o gładkiej twarzy pozbawionej blizn po trądziku, o ciele bez rozstępów niczym z Instagrama, a dojrzałe kobiety pragną pozbyć się zmarszczek oraz wiotkości skóry. W dzisiejszych czasach dzięki laseroterapii oraz innym zabiegom możliwe jest usuwanie wielu niedoskonałości.

W Medeście Dermatologia i Medycyna Estetyczna kluczem do terapii dolegliwości na skórze są zabiegi indywidualnie dobrane do potrzeb każdego pacjenta. Stosujemy cztery lasery frakcyjne oraz zabiegi z mikronakłuciami, radiofrekwencję mikroigłową, pilingi medyczne, a także inne zabiegi medycyny estetycznej w tym stymulatory kolagenu.

Na jaki zabieg w takim razie zdecydować się? Jaki będzie dla mnie najbardziej odpowiedni?

Zwróć się do naszych specjalistów ze swoim problemem skórnym a oni znajdą rozwiązanie proponując różnorodne metody leczenia poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w laseroterapii. Już po wakacjach, słońce świeci łagodniej, dlatego wracamy z zabiegami laserowymi, w tym terapią laserem CO2 w celu:

usuwania blizn po trądziku

zmniejszenia blizny po urazach

spłaszczania bliznowców czyli keloidów

redukcji rozstępów

wygładzenia poszerzonych porów

terapii niektórych przebarwień

pojędrnienia skóry

wygładzenia zmarszczek szczególnie w miejscach gdzie inne zabiegi zawodzą, czyli okolica oczu, czoła, szyi, dekoltu

włókniaków miękkich, znamion komórkowych i brodawek

Jakich efektów możesz spodziewać się po zabiegu laserem frakcyjnym CO2?

Po zabiegu obserwujemy wypłycenie blizn potrądzikowych, redukcję zmarszczek, porów, zmniejszenie rozstępów, blizn. Skóra jest jędrniejsza i bardziej napięta. Blizny są wygładzone i mniej widoczne. Na temat działania lasera pisaliśmy w grudniowym odcinku bloga: zabiegi laserem frakcyjnym CO2 - mocnym laserem ablacyjnym

Co musisz wiedzieć o zabiegu?

Przed zabiegiem smarujemy skórę kremem znieczulającym z lidokainą. Lekarz dziurkuje laserem 20% skóry dobierając moc i długość fali do konkretnego obszaru. Dochodzi do kontrolowanego podgrzania skóry. Okres gojenia trwa około tygodnia. W trakcie tego czasu należy skórę pielęgnować kremem nawilżającym. Już po kilku dniach widać pierwsze efekty natomiast na całkowity efekt czasami czeka się kilka miesięcy. W zależności od stopnia zaawansowania problemu skórnego, zabieg można powtarzać, jeśli tak zaleci specjalista. Jest to indywidualna kwestia, ustalana z lekarzem podczas wstępnej konsultacji dotyczącej terapii i dobrania odpowiednich zabiegów.

Poniżej przedstawiamy czytelny cennik zabiegów obowiązujący od 1.10.2023 do 31.03.2024

redukcja blizn potrądzikowych policzki – od 600 zł

wygładzanie zmarszczek okolicy oczu – od 400 zł

wygładzanie zmarszczek twarzy – od 1100 zł

ceny innych zabiegów laserowych również w promocyjnych kwotach na stronie

Chcesz wiedzieć więcej na temat zabiegu, zapraszamy do artykułów na blogu

Masz problem ze skórą? Zadzwoń do nas i umów się na konsultację w celu dobrania właściwego zabiegu. Zajmujemy się także terapią przebarwień, rumienia oraz zamykaniem naczynek i naczyniaków.

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski spółka z o. o.

82-300 Elbląg, ul. Legionów 8 lokal C

www.medesta.pl

kontakt@medesta.pl

tel. 730 050 050

tel. 730 730 353

czynne od pon. do pt. 8-18 oraz w wybrane soboty od 8-13

---materiał promocyjny---