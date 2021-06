Cyfrowo ponad granicami

We wtorek, 22 czerwca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” odbędzie się interdyscyplinarny event – spotkania łączące lokalną historię z innowacyjnymi rozwiązaniami. To będzie dzień wypełniony warsztatami, prelekcjami, pokazami sprzętu do digitalizacji, urządzeń do prezentacji cyfrowych zasobów oraz efektów dotychczasowej pracy ze skaningu i fotografii, a także szansą na testowanie aplikacji z rozszerzoną rzeczywistością.

Tematem przewodnim eventu jest historia życia elblążan z pierwszej powojennej dekady - mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji funkcjonującej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. - Od kilkunastu miesięcy działania RPD koncentrują się tematycznie wokół pierwszego powojennego dziesięciolecia w Elblągu. Nawiązywane są kontakty z osobami, które pamiętają ten czas i posiadają przedmioty przywiezione ze sobą w poszukiwaniu własnego miejsca do życia, lub jakie zastali w domach pospiesznie opuszczanych przez przedwojennych mieszkańców miasta. W pracowni digitalizacji tworzona jest cyfrowa kolekcja zdjęć i animacji, a także trwają przygotowania do realizacji filmu będącego zbiorem relacji i wspomnień powojennych osadników, przychodźców. Część tych materiałów zostanie zaprezentowana podczas wtorkowego wydarzenia, które odbywać się będzie w dwóch strefach. Pierwsza z nich znajdować się będzie w sali Kina Kameralnego i tam odbędą się prelekcje, pokazy, warsztaty i quizy z nagrodami. Druga w kolejnej sali, gdzie zaprezentowany zostanie sprzęt do digitalizacji wraz z pokazem wybranego etapu pracy przy skaningu, urządzenia do prezentacji cyfrowych wizerunków oraz stanowisko do wydruków 3D i fotogrametrii. Tam również uczestnicy będą mogli testować aplikację z rozszerzoną rzeczywistością. Dla wszystkich odwiedzających przygotowane są także materiały z podobną aplikacją, przetestowaną wcześniej. Wstęp jest bezpłatny, ale z uwagi na panujące obostrzenia wynikające z pandemii wszyscy zainteresowani udziałem w wydarzeniu proszeni są o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia godziny i rezerwacji miejsca w wybranej porze: rpd@swiatowid.elblag.pl lub tel. 55 611 20 69 w godz. 8-16 do 21 czerwca br. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Muzea ponad granicami. Etap II.” Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

