 Czego potrzebuje młody koszykarz? Sprawdź, jak skompletować ekwipunek i strój

Jeśli Twoje dziecko zapragnęło grać w kosza, nie pozostaje Ci nic innego niż skompletować dla niego odpowiedni ekwipunek. Podstawa to strój i obuwie, ale czy to wystarczy? Podpowiadamy, co może przydać się początkującemu koszykarzowi. Sprawdź nasze praktyczne porady!

Wybierz obuwie i strój

Zaczniemy od oczywistości, czyli właściwego stroju dla dziecka. W tym wypadku główną rolę odgrywa właściwe obuwie. Powinny być dobrze amortyzujące, z dobrą przyczepnością oraz stabilizować kostkę. Obuwie do gry w koszykówkę powinno być dopasowane do nawierzchni – modele halowe mają zazwyczaj lżejszą konstrukcję i podeszwę non-marking, za to outdoorowe wyróżnia cięższa konstrukcja grubszy bieżnik.

Buty wysokie (high-top) dobrze stabilizują kostkę, dlatego poleca się je osobom początkującym. Buty średnie (mid-top) są odpowiednie dla większości młodych graczy, ponieważ zapewniają kompromis między swobodą a wsparciem stopy. Z kolei buty niskie (low-top) są lekkie i bardziej elastyczne, ale zapewniają mniejsze wsparcie – są odpowiednie dla bardziej zaawansowanych zawodników lub graczy obwodowych.

Co ze strojem? Dziecku przydadzą się koszulka i spodenki z lekkiego, oddychającego materiału. Fason jest tak naprawdę dowolny. Warto zainwestować też w skarpety koszykarskie sięgające powyżej kostki, grubsze w newralgicznych punktach. Opcjonalny zakup to ochraniacze na kolana lub łokcie (dla początkujących), opaski na nadgarstki lub czoło oraz nakolanniki, lub lub rękawy kompresyjne. Pamiętaj, że dziecko potrzebuje także torby sportowej lub plecaka, w którym zmieści wszystko, co potrzebne podczas i po treningu, tzn. wodę lub napój izotoniczny, ręcznik, przekąska potreningowa (np. banan, baton energetyczny), zapasowe ubranie na zmianę.

Piłka do koszykówki

Potrzebujecie rozmiaru dopasowanego do wieku dziecka:

Rozmiar 5 – dzieci do ok. 11 lat

Rozmiar 6 – młodzież (dziewczęta i chłopcy do 13 lat)

Rozmiar 7 – młodzież powyżej 14 lat i dorośli (głównie mężczyźni)

Rodzaj: do hali (indoor), na dwór (outdoor) lub uniwersalna.

Sprzęt do treningu indywidualnego

Sprzęt do treningu indywidualnego pomoże młodemu koszykarzowi rozwijać swoje umiejętności również poza salą gimnastyczną. Warto postawić na drabinkę koordynacyjną, która pomaga poprawić szybkość nóg, zwinność i refleks, co przekłada się na lepszą pracę nóg na boisku. Pachołki są niezastąpione podczas ćwiczeń z piłką – umożliwiają trenowanie dryblingu, zmiany kierunku oraz panowania nad piłką w ruchu. Skakanka to prosty, ale bardzo skuteczny przyrząd do budowania kondycji i ogólnej sprawności, szczególnie w zakresie pracy stóp i koordynacji ruchowej. Piłka lekarska pozwala wzmacniać mięśnie rąk i tułowia, co przekłada się na mocniejsze podania i większą stabilność podczas gry.

Dodatkowo, jeśli warunki na to pozwalają, warto zainwestować w mobilny kosz do ćwiczeń w domu lub ogrodzie – najlepiej taki z regulowaną wysokością, który umożliwia trening rzutów, nawet jeśli nie ma dostępu do boiska.