Niezależnie od tego, czy skorzystałeś z kredytu gotówkowego, czy hipotecznego masz prawo do jego wcześniejszej całkowitej spłaty lub jego nadpłaty. Z pewnością zastanawiasz się, czy takie działanie jest korzystne i przede wszystkim opłacalne. Jakie korzyści daje nadpłata kredytu? Odpowiadamy.

Biorąc kredyt gotówkowy, kredyt na samochód używany, pożyczkę pozabankową lub kredyt hipoteczny przeważnie dobieramy jego wysokość, a także okres kredytowania dopasowany do obecnej sytuacji. I bankom i konsumentom zależy na tym, aby comiesięczna rata kredytu nie stanowiła zbytniego obciążenia dla budżetu domowego, a tym bardziej nie wpędziła kredytobiorcę w finansowe trudności. Nasza sytuacja finansowa może jednak ulec zmianie. Przeważnie obawiamy się, że się pogorszy, jednak zdarza się i w drugą stronę, nasze możliwości finansowe się zwiększają. Przyczyn może być wiele, np. podwyżka w pracy, nowy intratny kontrakt, nasz pomysł na biznes wypalił i osiągamy dochody na wyższym poziomie. Co możemy zrobić z tymi środkami? Czy lepiej byłoby je zainwestować, czy nadpłacić kredyt? Rozważmy drugą opcję, czyli nadpłatę kredytu. W tym artykule przeanalizujemy, czy opłaca się nadpłacić kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny.

Czy warto spłacić jednorazowo kilka rat kredytu gotówkowego?

Przypuśćmy, że zmieniłeś pracę i otrzymujesz wyższe wynagrodzenie. Zapewne zastanawiasz się, czy dzięki nadwyżce możesz spłacić kilka rat kredytu gotówkowego? Tak, taką możliwość daje ci ustawa o kredycie konsumenckim, do którego należy również kredyt gotówkowy. Co więcej, o swoich planach nadpłaty kredytu nie musisz ani banku informować, ani pytać o pozwolenie.

Art. 48. - [Uprawnienie do przedterminowej spłaty kredytu] - Kredyt konsumencki.

1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

Pomimo regulacji prawnej, banki na ogół patrzą na to rozwiązanie z niechęcią, ponieważ w ten sposób tracą przewidywane zyski pochodzące z odsetek.

Na czym jednak polega nadpłata kredytu gotówkowego? Biorąc kredyt gotówkowy, zobowiązujesz się do jego spłaty w ratach przez określony w harmonogramie czas. W momencie, gdy masz nadwyżkę finansową, możesz spłacić kilka rat naraz lub przelewać na konto banku powiększoną kwotę. Niezależnie od tego, z której formy nadpłaty korzystasz, nadprogramowe środki będą wykorzystane na spłatę części kapitałowej twojej raty. Im mniejszy kapitał pozostał ci do spłaty, tym niższe będą twoje odsetki. Już na tym etapie możesz zauważyć, że spłata kilku rat będzie się wiązała z oszczędnościami. Ponadto każdorazowa nadpłata kredytu przybliża się do zakończenia umowy i tym samym zdjęcia z ciebie odpowiedzialności.

Zanim jednak zdecydujesz się wpłacić większą kwotę na poczet wcześniejszej spłaty, zapoznaj się z zapisami widniejącymi w umowie kredytowej z bankiem. Istnieje bowiem możliwość pobierania przez banki prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Prowizja ta nie jest wysoka, nie może bowiem przekraczać 1% spłaconej części kredytu – gdy okres między datą przewidywanej spłaty a ustalonym terminem przekracza 12 miesięcy. W przypadku, gdy okres ten jest krótszy, kwota prowizji nie może przekroczyć 0,5% spłacanej kwoty. Prowizja jednak nie dotyczy kredytów, które w momencie nadpłaty mają zmienne oprocentowanie. Przeważnie banki w ogóle nie naliczają tej opłaty.

Co więcej, jeśli przez nadpłatę skróceniu ulegnie okres kredytowania to bank będzie musiał zwrócić ci koszty pozaodsetkowe kredytu np. pobraną prowizję.

Pamiętaj również, aby dowiedzieć się w swoim banku, czym poskutkuje, twoja nadpłata. Bank może przez nadpłatę obniżyć ci wysokość rat, zmianie nie ulegnie wówczas okres kredytowania. Drugą opcją jest skrócenie okresu kredytowania (mniej rat do spłaty), ale rata będzie na niezmienionym poziomie. Sprawdź również, czy bank, w którym spłacasz kredyt, nie wymaga złożenia specjalnej dyspozycji lub nie wymaga wykonania przelewu na specjalny rachunek bankowy przeznaczony do nadpłaty środków. Więcej informacji na temat finansów znajdziesz na stronie internetowej lendup.pl.

Czy warto spłacić jednorazowo kilka rat kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najczęściej wybieranych zobowiązań finansowych przez Polaków. Nie można się dziwić, wysokie ceny mieszkań, czy budowy domów skutecznie uniemożliwiają przeciętnemu Kowalskiego poleganie na własnych zasobach finansowych. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, co oznacza, że jego spłata sięga nawet 30 lat. Sytuacja materialna w trakcie spłaty kredytu może zatem ulec zmianie.

Jeżeli posiadasz dodatkową gotówkę, możesz ją przeznaczyć na spłatę kilku rat. Zanim jednak wpłacisz do banku wyższą kwotę, zapoznaj się z warunkami umowy, pod którą złożyłeś podpis. Niektóre banki wprowadzają pewne ograniczenia dotyczący nadpłaty kredytu. Dotyczą one głównie czasu, który minął od zawarcia umowy, a pierwszą nadpłatą. Bardzo prawdopodobne, że bank naliczy prowizję za nadpłatę, jeśli dokonasz jej w ciągu pierwszych kilku lat od momentu podpisania umowy. Według przepisów prawa bank może naliczyć prowizję w wysokości 3% wysokości spłaconej kwocie, jeśli spłaty dokonasz w ciągu pierwszych trzech lat od podpisania umowy. W późniejszym okresie nadpłata jest darmowa.

Nadpłata kredytu hipotecznego z pewnością wymaga większych nakładów finansowych, niż ma to miejsce w przypadku kredytu gotówkowego. Szczególnie jeśli mowa o kredycie hipotecznym ze zmiennym oprocentowaniem, przy którym wpływ na wysokość raty ma wysokość stóp procentowych. Niemniej jednak decydując się na nadpłatę, warto sprawdzić, w jaki sposób nadpłata zostanie zagospodarowana. Możliwe, że bank albo obniży wysokość kolejnych rat, pozostawiając ten sam okres kredytowania. Drugą opcją jest pozostawienie rat na niezmienionym poziomie, skróceniu ulegnie natomiast okres spłaty. Skrócenie okresu kredytowania w przypadku kredytu hipotecznego jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem. Jeżeli uda ci się spłacić kredyt przed czasem, możesz również odzyskać część środków, które pobrał od ciebie bank, głównie dotyczy to prowizji za udzielenie kredytu.

Dużą różnicą pomiędzy nadpłatą kredytu hipotecznego w porównaniu z nadpłatą kredytu gotówkowego jest konieczność złożenia dyspozycji do banku. Bank, który udzielił ci kredytu hipotecznego bez stosownej dyspozycji, może np. gromadzić środki na koncie technicznym kredytu, a do spłaty będzie pobierał jedynie kwotę ustaloną w harmonogramie. Nie zauważysz wówczas żadnej różnicy w wysokości raty, nie ulegnie też skróceniu okres kredytowania. Ponadto, jeśli wpłacisz za dużo środków na konto techniczne, możesz mieć problemy z ich wypłaceniem.

Czy warto spłacić jednorazowo kilka rat kredytu? Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy chcesz spłacić kilka rat kredytu jednocześnie, czy masz zamiar systematycznie nadpłacać kredyt, zawsze zapoznaj się z warunkami umowy. Jeśli w umowie nie jest jasno określone, jak nadpłatę wykonać prawidłowo, należy skontaktować się z infolinią banku lub udać do placówki banku. Jak mogłeś zauważyć, nieco inaczej przebiega nadpłata kredytu gotówkowego i nadpłata kredytu hipotecznego. Niemniej jednak w obu przypadkach jest to dobre rozwiązanie, jeśli spełni się pewne warunki.

