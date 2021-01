Dla kogo przeznaczone są materace 140x200?

Dowiedz się, czy taki materac będzie najlepszym wyborem do Twojej sypialni.

Materace 140x200 cm - kto powinien je wybrać

Materac o takich wymiarach jest już dużym materacem. Sprawdź, kto powinien go wybrać:

- Idealny dla par - taki materac jest bardzo dobrym wyborem dla par o standardowych sylwetkach. Jest to klasyczny materac dla partnerów, którym zależy na regenerującym wypoczynku. W ich przypadku najlepiej wybrać materac sprężynowy kieszeniowy, bo zapewni on im najbardziej komfortowy sen. Takim materacem jest na przykład materac Hilding Pasodoble producenta Hilding Anders, który ma aż siedem stref twardości, umożliwiających bardzo dobre podparcie kręgosłupa w wielu jego partiach. Hilding Anders to uznany producent materacy, który ma wiele marek własnych oraz tworzy też materace dla marek zewnętrznych, na przykład Pan Materac by Hilding Anders oraz Sleepmed by Hilding Anders.

- Najlepszy dla komfortowego snu w pojedynkę - taki materac pozwoli bardzo dobrze wyspać się też osobom, którym zależy na wysokim komforcie snu nawet w pojedynkę. Na takim materacu możesz zregenerować się nawet, jeśli w nocy często przewracasz się w boku na boku albo zmieniasz pozycję.

- Osoby posiadające dużą sypialnię - możesz pozwolić sobie w niej na naprawdę komfortowe łóżko kontynentalne oraz pasujący do niego komfortowy materac. Jeśli masz problemy z kręgosłupem i zależy Ci na najwyższej wygodzie i zdrowym śnie, zdecyduj się na materac termoelastyczny w tym rozmiarze, taki jak Hilding Salsa. Ten oraz inne materace Hilding znajdziesz na sleepinghouse.pl.

Dla kogo to nie jest odpowiedni materac?

Taki typ materaca niekoniecznie sprawdzi się w każdej sypialni. W tej niewielkich rozmiarów, łóżko oraz materac w takim wymiarze zajmą zdecydowanie zbyt dużo miejsca. Jeśli więc Twoja sypialnia nie należy do tych w rozmiarze XL, a śpisz w łóżku w pojedynkę, przemyśl zakup takiego materaca dwa razy. Materac o wymiarach 140x200 cm może okazać się też za mały, zwłaszcza dla partnerów, którzy mają większe sylwetki. Dla nich o wiele wygodniejszym materacem będzie ten o wymiarach 160x200 cm lub nawet 180x200 cm. O tym, jak najlepiej dobrać rozmiar materaca i nie tylko przeczytasz tutaj: https://sleepinghouse.pl/content/7-jaki-materac-najlepszy.

Materac 140x200 cm - na co zwrócić uwagę

Z poprzednich akapitów trochę już wiesz o rodzajach materacy. Oprócz typu materaca i jego wymiarów, ważna jest jednak też twardość. Nawet najbardziej nowoczesny materac, o najlepiej dopasowanym rozmiarze nie zapewni Ci komfortowego snu, jeśli będzie zbyt twardy lub zbyt miękki. Sprawdź, jak właściwe dopasować twardość materaca.

Miękki materac H1 - taki materac jest polecany osobom o niskiej wadze ciała oraz lubiącym uczucie zapadania się w łóżku podczas wypoczynku.

Średniotwardy materac H2 - to uniwersalna twardość materaca, która odpowiada wielu osobom. Jeśli nie masz pewności, jaką twardość najbardziej lubisz, najbezpieczniej zdecydować się na H2.

Twardy materac H3 - taki materac jest polecany zarówno osobom lubiącym spać na twardej powierzchni, jak i tym ważącym ponad 90 kg.

Twardy materac H4 - to najtwardszy dostępny materac. Takie materace są rekomendowane przez zdrowykregoslup.pl oraz wszystkich ekspertów od zdrowego snu osobom, których waga wynosi ponad 100 kg.