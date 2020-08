Dni otwarte w Akcencie

Szkoła Językowa Akcent zaprasza na Dni Otwarte, Dzień Językowy oraz Tydzień za FREE. 2 września ruszają nowoczesne kursy językowe: dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 7 językach. Odwiedź nas, poleć 2 osoby a otrzymasz 100zł rabatu! Oferujemy najlepsze ceny kursów w Elblągu - już od 12 zł za lekcję!

Dni otwarte z językiem angielskim 2 - 8 września

Zapraszamy rodziców z dziećmi oraz wszystkich zainteresowanych w godz: 16.00 -19.00

- lekcje pokazowe

- prezentacje działania tablicy interaktywnej

- gry i zabawy dla dzieci

- pokazy bajek i filmów

- dla najmłodszych kącik czytania bajek

-słodki poczęstunek



Dzień Językowy 10 września godz. 17:00-19.00.

Jaki jest twój ulubiony język lub kraj?

Jeśli nie wiesz to masz świetną okazję aby się o tym przekona

Zapraszamy na lekcje pokazowe wybranego języka oraz ciekawostki podróżnicze i kulturowe związanego z nim kraju.

W programie: angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. W każdej sali będzie prezentowany wybrany język. Lekcje urozmaicą nam opowieści o zwyczajach i ciekawych faktach, pokaz zdjęć podróżniczych i poczęstunek.

W programie: hiszpański, rosyjski, włoski, francuski, niemiecki

Tydzień za FREE 14-18 września.

- Nie wiesz, które zajęcia wybrać?

- U jakiego lektora chcesz się uczyć?

- Jaki język wybrać?

To wydarzenie jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy wszystkich chcących rozpocząć swoją przygodę z językiem na tydzień bezpłatnych zajęć w AKCENCIE!!!!

Co trzeba zrobić by wziąć udział?

1) Polubić nasz profil na Facebook’u i ten post ( https://www.facebook.com/events/1394432400723120/) i udostępnić go publicznie.

2) Zgłosić się telefonicznie: 665 86 86 88 lub mailowo akcent@akcent.elblag.pl

Zapisy obowiązkowe!

Ilość miejsc w grupach ograniczona, więc kto pierwszy ten lepszy .

W szkole językowej Akcent uczymy z pasją w miłej atmosferze i w małych grupach. Mamy do wyboru 7 języków: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski i polski dla obcokrajowców. U nas każdy może się uczyć od dziecka (3 lata) po seniora na wszystkich poziomach zaawansowania. Organizujemy także kursy mama-dziecko, skierowane do mam i dzieci w tym samym czasie oraz kursy językowe dla opiekunek. Przygotujemy Was także solidnie do egzaminów: gimnazjalnych, maturalnych, FCE i CAE…, a więc śmiało przebierajcie w wymarzonych dla Was językach.

Co nas wyróżnia?

- kursy mama-dziecko

- tablice interaktywne i multimedialne pomoce dydaktyczne

- nowoczesne metody nauczania z Wielkiej Brytanii

- metoda bazująca na konwersacjach – 4 razy szybsza nauka

- 90 proc. lekcji w języku obcym

- małe grupy i kreatywni lektorzy

- przestronne i najnowocześniej wyposażone sale w Elblągu

- półkolonie i obozy językowe

Znajdziecie nas na Placu Dworcowym 3a, na I piętrze lub pod numerem tel. 665 868 688. Zajrzyjcie też na stronę (akcent.elblag.pl) i zróbcie darmowy test.(https://akcent.elblag.pl/testy/)

Zapraszamy:)

--- art. sponsorowany ---