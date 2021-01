Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Mieszko I” już otwarte!

Od września działa nowoczesna i jedyna placówka dwujęzyczna, która znajduje się w Elblągu przy ul. Wyżynnej 9! Głównym celem nowo powstałego przedszkola jest osłuchanie i oswojenie dzieci z językiem angielskim. Jesteśmy przekonani, że tak wczesna nauka języka obcego metodą immersji będzie miała korzystny wpływ na ich późniejszą naukę. Zobacz zdjęcia.

Immersja z jęz. angielskiego oznacza dosłownie „zanurzenie”, czyli możliwość obcowania przedszkolaków z językiem w sytuacjach codziennych, między innymi takich jak: jedzenie, zabawy oraz inne czynności wykonywane w trakcie pobytu w przedszkolu. Dzieci na etapie wychowania przedszkolnego doskonale chłoną język z otoczenia co powoduje, że podświadomie przyswajają słówka i zasady języka angielskiego.

By zapewnić przedszkolakom jak najlepszą opiekę bilingwalną w placówce zatrudniamy nauczyciela języka angielskiego, który przez cały dzień zwraca się do dzieci w języku obcym. Działając jedynie od września 2020 roku, Rodzice przedszkolaków uczęszczających do naszej placówki już zgłaszają, że ich dzieci śpiewają w domu po kilka piosenek w języku angielskim, znają poszczególne słówka, rozumieją czy też odpowiadają po angielsku – minęły dopiero 4 miesiące a już widać ogromny wpływ immersji językowej.

Jesteśmy - co istotne - kameralną placówką z domową atmosferą, w której każdy przedszkolak jest traktowany indywidualnie. Codziennie wychodzimy na duży i bezpieczny plac zabaw lub na spacer, by uodparniać dziecięce organizmy. Dodatkowo zamontowaliśmy jako jedyni w Elblągu najnowsze lampy bakteriobójcze, które dezynfekują powietrze w naszej placówce. A dbając o rozwój fizyczny przedszkolaków nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Tenisową Score – wykwalifikowany trener prowadzi regularne zajęcia ogólnorozwojowe/tenisowe/squash’owe.

Nowoczesna placówka to również nowoczesne narzędzia do zabawy i nauki – dzieci w naszym przedszkolu bawią się i uczą używając: robotów Photon (roboty edukacyjne wprowadzające dzieci w świat programowania, kreatywności oraz stymulowania logicznego myślenia) oraz magicznego dywanu (jest to interaktywna pomoc dydaktyczna pomagająca rozwijać motorykę dużą, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchową oraz szybkość reakcji).

Nowe przedszkole i morze możliwości?! Teraz jest to realne i to w naszym mieście Elbląg. Zajęcia dodatkowe odbywają się regularnie co tydzień i są zawarte w cenie czesnego – codzienny angielski, zajęcia z tenisa/squasha, zajęcia z magicznym dywanem, z robotami Photon, zajęcia rytmiczne przy udziale gitary/pianina, zajęcia plastyczne i wiele innych- i to w ramach opłaty 490 zł/miesiąc? Jest to możliwe jedynie w naszym Dwujęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Mieszko I” w Elblągu przy ul. Wyżynnej 9.

Ponadto w przyszłości planujemy poszerzyć naszą ofertę o dodatkowe interesujące zajęcia dla dzieci, jednakże ze względu na aktualną sytuację w kraju przesunęliśmy wszystko w czasie, ponieważ to zdrowie dzieci i ich rodzin jest dla nas najważniejsze !

Jeżeli Tobie również zależy na:

- Jak najlepszym rozwoju Twojego dziecka i ułatwieniu mu nauki języka angielskiego (angielski przez cały dzień w przedszkolu a nie tylko kilkanaście minut w tygodniu).

- Bardziej indywidualnym podejściu do dziecka (grupy około 20 osobowe) – czy nie uważasz, że w przedszkolu Twojego dziecka grupy są teraz przepełnione? Mniejsze grupy dla przedszkolaka są o wiele większą szansą na jego rozwój , ponieważ kadra ma czas skupić się na dziecku i pracy z nim.

- Kameralnym przedszkolu (nasza placówka zawsze będzie kameralna a nie masowa, ponieważ zależy nam na jakości a nie na ilości).

- Nowoczesnych zajęciach w ramach czesnego bez ukrytych dodatkowych opłat! (Twoje dziecko uczestniczy we wszystkich zajęciach razem z grupą powodując, że przedszkolaki są bardziej zintegrowane).

- Zdrowych i smacznych posiłkach przygotowywanych przez dietetyka specjalizującego się wyłącznie w żywieniu dzieci (u nas jest możliwość zamówienia posiłków dla alergików a płatność za dania jest rozliczana na koniec miesiąca - za dni w których dziecko faktycznie uczęszczało do przedszkola).

- Profesjonalnej kadrze z doświadczeniem (która ma czas porozmawiać z Państwem na temat Waszego dziecka oraz zawsze służy poradą).

To serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu pod nr tel: 791 692 222, śledzenia nas na profilu Facebook: www.fb.com/przedszkolemieszko , Instagramie: www.instagram.com/przedszkolemieszko czy naszej stronie internetowej www.mieszkopierwszy.pl

Twoje dziecko chodzi już do innej placówki i uważasz, że za późno na zmiany ? Oczywiście, że NIE. Dając dziecku szansę na uczęszczanie do Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Mieszko I” dajesz mu możliwość nauki w małych grupach z doświadczoną kadrą oraz codziennego poznawania języka angielskiego przez zabawę! Nie od dziś wiadomo, że im wcześniej przedszkolak zacznie się osłuchiwać i oswajać z językiem, tym lepiej! Zapisy trwają u nas cały rok w miarę wolnych miejsc! Zapraszamy!

