Dzieci z Elbląga zasługują na takie miejsce. Mały Europejczyk ustawił poprzeczkę bardzo wysoko!

To nie są słowa właścicieli Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu, tylko osób, które nowy obiekt przy ul. Dąbrowskiego 33 odwiedziły. Żłobek i przedszkole wzbudzają zachwyt i podziw nie tylko pięknym, kolorowym budynkiem, rozległym parkowym placem zabaw, ale przede wszystkim profesjonalnym podejściem do organizacji placówki oświatowej na najwyższym, światowym poziomie. Tu wszystkie normy dla żłobka i przedszkola są spełnione. Zobacz zdjęcia.

Wiodący żłobek i przedszkole w Polsce

O Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu w Elblągu można śmiało powiedzieć, że to jedna z wiodących i najlepiej przygotowanych do działalności pedagogicznej i oświatowej tego typu placówka w Polsce. Już przed budową nowego obiektu „Mały Europejczyk” był liczącym się w polskiej czołówce przedszkolem. Wielomilionowa inwestycja w jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów oświatowych w kraju oraz perfekcyjnie zagospodarowany i rozległy park zabaw wysuwają elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole na pozycję jednego z najlepszych placówek oświatowych w Polsce. To na pewno ewenement na skalę całego kraju, ponieważ rzadko kto inwestuje tak duże środki finansowe w budowę nowoczesnego obiektu oświatowego. Nowoczesny budynek i cały obszar wokół żłobka i przedszkola został zaprojektowany przez wiodących architektów w Polsce.

Dzieci uwielbiają „Małego Europejczyka” dlatego nie jest niczym dziwnym, że w wielu imprezach organizowanych przez ten elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole chętnie uczestniczą jego absolwenci – obecnie uczniowie klas 1,2,3 szkół podstawowych. O nowym budynku Żłobka i Przedszkola w Elblągu można przeczytać tu.

Warto tylko przytoczyć kilka faktów o nowoczesnym obiekcie oświatowym w Elblągu.

Nowy obiekt żłobka i przedszkola w Elblągu to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 1500 m2. Posiada 12 sal dydaktycznych (cztery sale na każdej kondygnacji, każda o powierzchni prawie 100 m2 – edukacyjne, logopedyczne, sensoryczne, rehabilitacyjne, językowe), nowocześnie wyposażone w najnowsze, również w multimedialne pomoce naukowe. Każda z sal posiada również własny taras oraz łazienki. Do budynku przylega olbrzymi (2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w pewnej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Ukształtowanie terenu placu zabaw zaprojektowali architekci przestrzeni. Zostały więc tam utworzone również lekkie wzniesienia i górka. Nowy obiekt został tak zaprojektowany, aby zapewnić dzieciom jak największy poziom bezpieczeństwa. Został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo posiada własną kuchnię, gdzie codziennie przygotowywane są zdrowe posiłki dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy. Przy placówce będzie również funkcjonowała mini-stajnia, gdzie znajdzie się miejsce dla kucyka i innych zwierząt, którymi będą zajmowały się dzieci. Warto dodać, że w „Małym Europejczyku” działa również klasa zerowa, która cały czas prowadzi zapisy dzieci.

Doskonała, zaangażowana i profesjonalna kadra

Żłobek i przedszkole to jednak nie tylko kolorowe mury, świetnie wyposażone w multimedia i urządzenia do zabaw przestronne sale, czy olbrzymi park zabaw. To przede wszystkim pasja i miłość do dzieci dyrektor „Małego Europejczyka” Wiolety Stępczyńskiej, która nieustannie stara się zapewnić dzieciom nie tylko stojącą na najwyższym poziomie edukację (realizując podstawę programową ponad normę) ale również wspaniałe warunki do nauki, rozwoju, zabawy i poznawania świata poprzez liczne w tym przedszkolu wycieczki, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwierzętami, sportowe i kulturalne zajęcia ponadprogramowe. Nie możemy również zapominać, że „Mały Europejczyk” to nie tylko wspaniała zabawa i ruch na świeżym powietrzu – to również stojąca na najwyższym poziomie edukacja i wzorowe wręcz przygotowanie do nauki w szkole.

To powoduje, że Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu broni sam opinii czołowej tego typu placówki w Polsce. Wystarczy tylko obejrzeć zdjęcia w zamieszczonej galerii.

„Mały Europejczyk” to również kadra nauczycielska i pomocnicza, z najwyższymi w kraju kompetencjami. Tu nie ma osób z przypadku, wszyscy pracownicy elbląskiego żłobka i przedszkola to osoby, które z miłością, zaangażowaniem i pasją podchodzą do pracy z dziećmi, jednocześnie cały czas podnosząc coraz wyżej poprzeczkę, jeśli chodzi o edukację, wychowanie czy bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. Takie podejście kadry pedagogicznej w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu wynika z zagwarantowania im najlepszych możliwych warunków pracy. Wszyscy nauczyciele są tu zatrudnieni na pełnych etatach, z wysokimi wynagrodzeniami. Nikt nie został zwolniony w okresie, gdy placówka w okresie pandemii była zamknięta – co więcej, „Mały Europejczyk” jeszcze zwiększa zatrudnienia, przyjmując nowych nauczycieli, w tym języka włoskiego (dzieci będą codziennie miały naukę języka angielskiego i włoskiego). Warto też zwrócić uwagę na fakt, że Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu to chyba najdłużej funkcjonująca w ciągu dnia placówka edukacyjne w kraju. Dzieci mogą tu przebywać od godz. 6.30 do 19.00 – to z kolei duży ukłon w stronę rodziców, którzy nie muszą spieszyć się po pracy z odebraniem dziecka ze żłobka czy przedszkola, bojąc się czy zdążą przed zamknięciem placówki. Dzieci mają doskonałą opiekę i czas oczekiwania na odbiór przez rodziców spędzają na zabawie czy indywidualnym toku nauczania.

Wakacje w żłobku i przedszkolu w Elblągu

Żłobek i Przedszkole „Mały Europejczyk” w Elblągu to również jedna z nielicznych tego typu placówek oświatowych w Polsce, która otwarta jest również przez prawie cały okres wakacji (oprócz ostatniego tygodnia sierpnia). Tu można przyprowadzić dzieci na dowolny termin w czasie wakacyjnych półkolonii organizowanych przez „Małego Europejczyka”. Jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwalają, dzieci całe dnie spędzają w basenach, bawią się w parku zabaw, polewają wężami z wodą. Posiłki jedzą przy stolikach na dworze. Nic nie ogranicza im radosnej i beztroskiej zabawy – oczywiście pod czujnym okiem nauczycieli i opiekunów, z zagwarantowaniem im najwyższej jakości bezpieczeństwa. „Brudne dzieci to dzieci szczęśliwe” – takie motto przyświeca „Małemu Europejczykowi” – dlatego po czasie poświęconym na naukę, jest świetna zabawa na terenie rozległego i częściowo zadrzewionego parku zabaw. Jeśli tylko pogoda na to pozwala dzieci kąpią się w basenach, wspinają na górki, do domków na drzewach, bawią się nawet w błocie.

Nocki w przedszkolu

Wyróżnikiem charakterystycznym dla Żłobka i Przedszkola „Mały Europejczyk” w Elblągu są organizowane w piątki „nocki w przedszkolu”. Dzieci, nie tylko z tej placówki oświatowej, przychodzą do przedszkola w piątek po godz. 17.00 i spędzają czas na zabawach do sobotniego przedpołudnia. Można je odbierać w sobotę do godz. 13.00. W tym czasie, poza świetną zabawą, mają zapewnioną fachową opiekę oraz pyszne posiłki. Na „nocki w przedszkolu” można przyprowadzić dzieci w wieku od 3 do 11 lat.Od tego roku „nocki” będą organizowane również w formie biwaku, jeśli pogoda na to pozwoli, z ogniskiem, śpiewem przy akompaniamencie gitary, z nocowaniem w namiotach, kinem „pod chmurką”. Taka impreza odbędzie się 17 lipca 2020 r. (piątek). Więcej informacji w linku.

Nowoczesny żłobek w Elblągu

„Mały Europejczyk” to również jeden z najbardziej profesjonalnie przygotowanych i prowadzonych żłobków w Polsce. To nie jest klubik czy miejsce opieki szumnie zwane „żłobkiem”, ale pełnoprawna, nowoczesna placówka żłobkowa, która spełnia wszystkie rygorystyczne normy określone dla tego typu instytucji oświatowej. Pracują tu zaangażowane nauczycieli, które nie tylko opiekują się powierzonym im dziećmi, realizują podstawę programową, ale również bawią się z dziećmi w piaskownicach, w parku zabaw, skaczą na trampolinach itp. Nauczycielkom w „Małym Europejczyku” po prostu chce się pracować i bawić z dziećmi. Warto zaznaczyć, że dzieci żłobkowe mają swoje osobne piętro w trójkondygnacyjnym budynku i w czasie przebywania w obiekcie nie spotykają się z dziećmi przedszkolnymi. Integracja dzieci w różnym wieku, pod opieką nauczycieli i opiekunów, następuje tylko na terenie parku zabaw, na świeżym powietrzu.

Liczne wycieczki, atrakcje i zajęcia dodatkowe

„Mały Europejczyk” to również zapewnienie dzieciom co miesiąc ciekawych wycieczek, wyjść do kina czy teatru, wizyty w cyrku, odwiedziny magików, naukowców – którzy w przystępny sposób wyjaśniają dzieciom działanie świata, opiekunów egzotycznych zwierząt, wyjścia na basen, na naukę squasha, do szkoły tańca, na tor wrotkarski, zimą na łyżwy, i wiele innych wspaniałych atrakcji. Są też realizowane słynne już wycieczki do Teatru Muzycznego w Gdyni, do Łeby, na Hel, zimą zaś organizowane są kuligi. Cyklicznie powtarzają się zabawy z farbą czy piknik rodzinny dla dzieci z rodzicami na terenie obiektu – ze zjeżdżalniami, muzyką DJ Geska, zjeżdżalniami, watą cukrową, grillem. Podsumowując - z takiego żłobka i przedszkola w Elblągu, które zapewnia dzieciom edukację na najwyższym poziomie, całą masę zabaw i ciekawych atrakcji oraz zajęć edukacyjnych możemy być dumni. To jedna z najbardziej profesjonalnych placówek żłobkowych i przedszkolnych w Polsce. Jeśli chcecie sami się o tym przekonać, można w te wakacje zapisać dzieci w wieku przedszkolnym i z pierwszych trzech klas podstawówki na półkolonie do „Małego Europejczyka”. Dzieci z pewności wprost będą zachwycone takim wypoczynkiem i tyloma atrakcjami. O półkoloniach w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu przeczytasz tu.

515 406 883

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

ul. Dąbrowskiego 33/1, 82-300 Elbląg

e-mail: przedszkole@malyeuropejczyk.elblag.pl

