Gdzie zamieszkać w Gdyni? - przegląd najlepszych dzielnic

Zakup mieszkania w Gdyni powinien być odpowiednio przemyślany. Ważne są nie tylko układ i powierzchnia nowego lokum, ale również jego lokalizacja. Poszczególne dzielnicy Gdyni różnią się od siebie przede wszystkim infrastrukturą oraz rodzajem budownictwa. W starczych częściach dominują mieszkania sprzed kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Jeśli zatem szukasz czegoś nowego, musisz zdecydować się inne dzielnice. Jakie zatem mieszkania oferują poszczególne części Gdyni?

1. Administracyjny podział Gdyni

2. Ranking dzielnic Gdyni

3. Zalety mieszkania w Gdyni

Administracyjny podział Gdyni

Gdynia otrzymała prawa miejskie dopiero 1 1926 roku. Wcześniej miejscowość ta funkcjonowała jako wieś rybacka. Mimo że jest to najmłodsze miasto Trójmiasta, to właśnie Gdynia jako pierwsza wprowadziła podział na dzielnice. Obecny podział administracyjny na 22 dzielnice został ustalony w 2004 przez Radę Miasta Gdyni. Są to: Babie Doły, Chwarzno-Wiczlino, Chylonia, Cisowa, Działki Leśne, Dąbrowa, Grabówek, Kamienna Góra, Karwiny, Leszczynki, Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka, Wzgórze św. Maksymiliana. Dzielnice Gdyni oferują różne mieszkania. Warto zatem zapoznać się z ich charakterystyką, aby kupić mieszkanie w okolicy, która będzie w pełni spełniała wszystkie nasze wymagania oraz oczekiwania.

Ranking dzielnic Gdyni

Najpopularniejszą dzielnicą jest obecnie Redłowo. Połączona jest ona z plażą miejską, dlatego mieszkańcy mają spore możliwości spędzania wolnego czasu. Dodatkowo jest tutaj wiele ścieżek, które idealnie sprawdzą się, gdy chcemy pójść na spacer lub wybrać się na przejażdżkę rowerową. Dzielnica jest dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta. Znajdują się tutaj sklepy oraz szkoły.

Drugą równie popularną dzielnicą jest Orłowo, gdzie znajduje się klif porośnięty drzewami. Przestrzeń ta jest pełna parków oraz terenów zielonych. Znajduje się też tutaj molo. Miejsce to jest idealne dla miłośników jazdy konnej, ponieważ jest tutaj szkoła nauki jazdy konnej. Równie popularnym miejscem jest dzielnica Witomino-Leśniczówka, która leży na terenie Parku Krajobrazowego. Jest to miejsce bardzo dobrze połączone z centrum miasta. Dojazd zajmuje dosłownie kilkanaście minut. Dzielnica ta jest bardzo cicha, ale ma też miejsca pozwalające na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi w małych knajpkach. Zabudowa jednorodzinna znajduje się głównie w dzielnicy Mały Kack. To właśnie to miejsce będzie idealne dla osób, które chcą zamieszkać w małych domach z ogrodem. Ta część miasta oferuje także kilka szkół. Dojazd do innych miejsc jest bardzo prosty, ponieważ są tutaj 3 stacje kolejowe: Gdynia Redłowo, Gdynia Stadion oraz Gdynia Karwiny.

Jeśli szukasz bezpiecznego miejsca to zamieszkania z rodzina, to polecane są Działki Leśne. Jest to część Gdyni położona bardzo blisko centrum. Można także korzystać z pięknych terenów zielonych. Przez dzielnicę przebiega obwodnica trójmiejska, dlatego ruch jest bardziej wzmożony, niż w innych częściach miasta.

Zalety mieszkania w Gdyni

Gdynia wyróżnia się przede wszystkim czystym powietrzem. Dobre położenie geograficzne sprawia, że praktycznie nie ma tutaj tak uciążliwego i niebezpiecznego dla zdrowia smogu. Miasto jest bogate w tereny zielone, dlatego osoby preferujące aktywny tryb życia świetnie się tutaj poczują. Dobra komunikacja i połączenie z Gdańskiem i Sopotem sprawiają, że z łatwością znajdą tutaj pracę młodzi ludzie, którzy właśnie skończyli studia.

