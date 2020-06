Głośniki do komputera – jakie wybrać?

Dobrze dobrane głośniki do komputera zapewniają wysoką jakość dźwięku podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania w gry komputerowe. Sprawdź, czym różnią się od siebie głośniki 2.0, 2.1 i 5.1, dlaczego przydatne bywa połączenie ich z Bluetoothem lub Wi-Fi, a także jakie funkcje podnoszą komfort korzystania ze sprzętu.

Głośniki do komputera – czym się od siebie różnią?

Zastanawiając się, jakie głośniki do komputera kupić, powinieneś najpierw przyjrzeć się ich podawanej w watach mocy. W sklepach można kupić głośniki o niskiej mocy (na poziomie 2 x 5 W lub 2 x 7 W), które zachowują podstawowe właściwości akustyczne. Zazwyczaj są stosunkowo tanie, poleca się je więc mało wymagającym użytkownikom. Ciekawe propozycje z niższej półki cenowej znajdziesz na stronie https://www.neonet.pl/akcesoria-komputerowe/glosniki-komputerowe.html. Jeśli chcesz słuchać głośnej muzyki w większym pomieszczeniu i nie tracić jakości dźwięku, wybierz raczej głośniki o większej mocy (sięgającej nawet 2 x 55 W lub 5 x 20 W + 50 W w przypadku zestawu typu 5.1).

Ważną kwestią jest liczba głośników, z których składa się zestaw, a także sposób ich podłączenia do komputera. Wskazówki na temat tych parametrów głośników do komputera znajdziesz w dalszej części artykułu.

Głośniki 5.1, 2.1 czy 2.0 – które wybrać?

Głośniki komputerowe różnią się między sobą liczbą elementów wchodzących w skład zestawu. Do wyboru masz następujące warianty:

- głośnik 1.0 – pojedyncze urządzenie, najczęściej przenośne, obsługujące technologię Bluetooth.

- głośniki 2.0 (stereo) – w skład zestawu wchodzą dwa głośniki, które umieszcza się najczęściej po obu stronach ekranu komputera. Będą one idealne do niewielkich pomieszczeń, gdzie brakuje miejsca na wieloelementowe akcesoria komputerowe.

- głośniki 2.1 – zestaw składa się z dwóch głośników stereo oraz subwoofera, którego zadaniem jest odtwarzanie niskich dźwięków (basów). To dobre rozwiązanie, jeśli zależy Ci na głębi dźwięku podczas grania lub oglądania filmów.

- głośniki 5.1 (wielokanałowe) – składają się z pięciu głośników, które rozmieszcza się w różnych częściach pomieszczenia, a także subwoofera. Taki sprzęt odpowiada wymagającym kinomanom oraz miłośnikom muzyki.

Typy głośników bezprzewodowych

Jeśli nie chcesz kupować głośników podłączanych do komputera za pomocą kabla, możesz zdecydować się na model bezprzewodowy. Dzięki niemu zyskasz większą swobodę w aranżacji, będziesz mógł łatwo przenieść urządzenie, a także unikniesz plątaniny kabli. W sklepach dostępne są dwa typy sprzętów:

- głośnik Wi-Fi – wykorzystuje sieć bezprzewodową, łącząc się z komputerem. Może być zasilany przez złącze USB, wbudowany akumulator lub z gniazdka elektrycznego.

- głośnik Bluetooth – pozwala na wygodne połączenie z laptopem lub smartfonem poprzez technologię Bluetooth. Wiele modeli tego typu ma opcję ładowania kablem USB – tzw. mini USB. Dzięki niewielkim rozmiarom można je zabrać ze sobą w plener lub bez trudu przenieść do innego pomieszczenia.

Jakie głośniki bezprzewodowe wybrać?

Dobry głośnik Bluetooth będzie wyróżniał się korzystnym stosunkiem jakości dźwięku do ceny. Wiele niepozornych modeli w kształcie cylindra zaskakuje czystością dźwięku i głośnością. Aby wybrać najlepszy, sprawdź rankingi i porównaj parametry oraz funkcje poszczególnych modeli. Być może któryś z nich urzeknie Cię ciekawą konstrukcją lub przydatną cechą – na przykład wodoodporną obudową bądź długim czasem pracy bez konieczności ładowania (nawet do kilkunastu godzin). Jeśli natomiast chcesz całkowicie zrezygnować z osobnego źródła dźwięku, wybierz monitor z głośnikami. Sprawdzi się on podczas codziennego surfowania po internecie.

