 Hotel Nowa Holandia zaprasza na niezapomniany bal sylwestrowy

Wyjątkowa zabawa wyjątkowe potrawy, wystrzałowe przywitanie nowego roku pokazem sztucznych ogni, a wszystko to w wybornym anturażu. Jena z najnowszych i największych sal bankietowych w okolicach Elbląga zlokalizowana w Hotelu Nowa Holandia zaprasza na Zabawę Sylwestrową!

Przygotowaliśmy dla Państwa fantastyczne menu, w którym obok tradycyjnych, dań kuchni staropolskiej znajdą się też potrawy zaserwowane w nowej odsłonie – tak, aby Państwa pozytywnie zaskoczyć i zabrać w kulinarną podróż.

Za doskonałą zabawę i walory artystyczne Balu odpowiedzialny będzie Dj oraz wodzirej, którzy zagwarantują 100 procent muzyki i dobrej zabawy.

Nasz Bal to także doskonała okazja do wypróbowania znakomitych drinków i koktajli przygotowywanych przez wykwalifikowanych barmanów. Open bar z ekskluzywnymi alkoholami będzie do dyspozycji gości sylwestrowych. Tuż przed godziną 24 każdy z gości otrzyma lampkę szampana, aby należycie przywitać nowy rok, a po tradycyjnych życzeniach odbędzie się pokaz sztucznych ogni, aby wystrzałowo, z przytupem i hukiem wejść w rok 2024.

Uczestników zabawy zapraszamy oczywiście do skorzystania z oferty noclegowej Hotelu Nowa Holandia. Przygotowaliśmy dla Państwa 24 pokoje o bardzo wysokim standardzie.

Hotel Nowa Holandia to obiekt mieszczący się w bliskim sąsiedztwie restauracji Nowa Holandia. Hotel gwarantuje bardzo wysoki poziom obsługi gości, a Sala Bankietowa mogąca pomieścić nawet do 250 osób pozwala na organizację niezwykłych przyjęć weselnych czy zabaw sylwestrowych.

Hotel Nowa Holandia | Nowe Pole 1B | 82-310 Elbląg |

Rezerwacja miejsc:

Jacek Łazuka +48 507 247 247,

Paweł Jabłoński +48 605 996 212 |

Cena: 650 zł/ os.

www.nowaholandia.pl | www.facebook.com/NowaHolandia | www.instagram.com/nowa_holandia_elblag

---materiał płatny---