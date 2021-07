Jak dobrze wyposażyć pralnię przemysłową?

Wyposażenie profesjonalnej pralni przemysłowej, zaplecza hotelu czy innych miejsc, gdzie wymagane jest szybkie, sprawne i dobrej jakości pranie wcale nie musi być takie proste. Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnych sprzętów musimy odpowiedzieć na kilka pytań, a także dobrze zastanowić się, jakie dokładnie są nasze potrzeby. O czym należy pamiętać, zanim zaczniemy zastanawiać się, jakie urządzenia pralnicze wybrać? Na czym warto się skupić i jakich maszyn nie może zabraknąć nam pod ręką? Po czym poznać dobrego producenta i dlaczego warto zwrócić na to uwagę?

1. Wyposażenie pralni przemysłowej – od czego zacząć?

2. Wyposażenie pralni - pralki i suszarki przemysłowe

3. Wyposażenie pralni - magiel i stoły prasowalnicze

4. O czym warto pamiętać przy wyposażeniu pralni?

5. Gdzie szukać najlepszego sprzętu do pralni przemysłowej?

Wyposażenie pralni przemysłowej – od czego zacząć?

Aby dobrze urządzić pralnię, jedną z pierwszych rzeczy na które powinniśmy zwrócić uwagę jest dostępna przestrzeń. Od jej wielkości i rozkładu zależy, na jakie maszyny będziemy mogli się zdecydować oraz w jakim miejscu damy radę je ustawić. Jeżeli planujemy zmiany w instalacji wodnej i umieszczeniu dopływów, również warto jest zadbać o to przed zakupem sprzętów. Kolejnym krokiem będzie zaopatrzenie się w wysokiej jakości maszyny pralnicze, pozwalające na szybką i sprawną obsługę zamówień od klientów. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie gp-pralnia.pl.

Wyposażenie pralni - pralki i suszarki przemysłowe

maszyny pralnicze

Podstawowe urządzenia pralnicze, jakie absolutnie muszą znaleźć się w każdej pralni to oczywiście pralki i suszarki. Na potrzeby dużego obiektu powinniśmy zdecydować się na wersje przemysłowe tych maszyn, ponieważ zapewnią nam lepszą jakość, mniejsze zużycie energii oraz detergentów, a także szybszy czas pracy, który przełoży się na sprawniejszą obsługę klientów. Niezależnie od tego, czy planujemy oferować czyszczenie chemiczne, czy skłaniamy się raczej ku pralni wodnej, powinniśmy zwrócić uwagę na jakość kupowanych maszyn. Liczy się nie tylko ich energooszczędność, ale również stopień zużycia wody razem z czynnikiem piorącym. Nowocześniejsze maszyny pralnicze oferują nam pełną automatyzację, co oznacza że proces czyszczenia odbywa się całkowicie bez ingerencji człowieka. Z drugiej strony jednak mamy nad nim kontrolę i możemy go zatrzymać w dowolnym momencie trwania programu prania. Podobne rozwiązanie sprawdzi się nie tylko w przypadku pralni przemysłowej, ale również w różnych branżach wymagających podobnej skali, jak na przykład hotelarstwo.

Wyposażenie pralni - magiel i stoły prasowalnicze

Aby cały proces czyszczenia odzieży był kompletny, nie może obejść się bez prasowania. W tym przypadku musimy być gotowi zarówno na standardowych rozmiarów tkaniny, jak na przykład ubrania, jak i na te o dużo większej powierzchni: obrusy, poszewki na pościel i tak dalej. Z tego względu warto swoją pralnię wyposażyć w dwa rodzaje urządzeń, które to umożliwią - stoły prasowalnicze oraz magiel. Te pierwsze z powodzeniem wykorzystamy do prasowania ubrań i drobnych elementów odzieży, podczas gdy magiel przyda nam się w sytuacji, gdy będziemy musieli zmierzyć się z materiałami o znacznie większych rozmiarach.

O czym warto pamiętać przy wyposażeniu pralni?

Wybierając urządzenia pralnicze przede wszystkim powinniśmy zwrócić na jego jakość wykonania oraz to, czy opiera się o najnowsze technologie wykorzystywane w branży pralniczej. Decydując się na sprzęty od marek posiadających wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu podobnych maszyn możemy liczyć na znaczną oszczędność energii, a także mniejsze zapotrzebowanie na środki chemiczne niezbędne do procesu prania. Wybór być może droższych, ale lepszych urządzeń pralniczych może wiązać się z wyższym kosztem w momencie zakupu, jednak z drugiej strony w przyszłości nie ryzykujemy brakiem serwisu, problemami z częściami zamiennymi czy też koniecznością całkowitej wymiany, na czym nasza pralnia ucierpiałaby znacznie bardziej.

Gdzie szukać najlepszego sprzętu do pralni przemysłowej?

Jeżeli chcemy znaleźć dobry sprzęt do pralni w najlepszej cenie, warto szukać nie tylko lokalnie, ale na terenie całego kraju. Podejmując współpracę z producentem oferującym najwyższą jakość mamy pewność, że nasza firma nie będzie musiała się obawiać nagłego problemu z urządzeniami. Z drugiej strony warto również zwrócić uwagę na rekomendacje, zanim zdecydujemy się na zamówienie maszyn pralniczych z wybranej marki - w ten sposób będziemy mogli jasno określić, czy jest to pomysł godny uwagi i czy faktycznie zakupione maszyny sprawdzą się na nasze potrzeby.

Wyposażenie profesjonalnej pralni lub innego podobnego obiektu wymaga wcześniejszego planowania i sprawdzenia rynku oferowanych sprzętów. Nie jest to proste zadanie i podczas jego realizacji musimy pamiętać o wielu różnych rzeczach. Jeżeli jednak podejdziemy do niego w sposób rzetelny, zastanowimy się i wybierzemy rozsądnie, możemy bez problemu zakupić sprzęt, który posłuży nam przez długi czas.

-- artykuł promocyjny --