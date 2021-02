Jak podpisać pełnomocnictwo do tarczy 2.0 PFR?

Jesteś przedsiębiorcą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa? Spełniasz wymogi, by skorzystać z pomocy Tarczy Antykryzysowej 2.0, realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, a nie wiesz jak za pomocą podpisu kwalifikowanego podpisać pełnomocnictwo? Nic straconego, podpowiemy Ci, jak sobie z tym poradzić. Zobacz instrukcję.

Wiele przedsiębiorstw w związku z pandemią odnotowuje znaczne straty. Właśnie dla takich firm Polski Fundusz Rozwoju stworzył Tarczę 2.0, która oferuje firmom bezzwrotne pożyczki. By starać się o taką pomoc, trzeba odnotować spadek obrotów o co najmniej 30 procent (od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 roku) w stosunku do tego samego okresu 2019 roku i zatrudniać od 1 do 249 pracowników, a kod PKD działalności musi znajdować się na liście wymienionych branż w regulaminie PFR. Dokładne informacje na temat wymogów, lista kodów PKD i niezbędne dokumenty dostępne są na tej stronie. Wnioski można składać do końca lutego.

Jednym z niezbędnych dokumentów, które należy wypełnić, starając się o bezzwrotną pożyczkę z Tarczy 2.0 jest pełnomocnictwo.

Wypełniony dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym i złożyć go drogą elektroniczną przez Twój bank. Polski Fundusz Rozwoju podpisał dokument podpisem niekwalifikowanym dlatego pojawia się na nim komunikat „Co najmniej jeden z podpisów nie został zweryfikowany” co budzi wiele pytań i wątpliwości u osób, które usiłują go podpisać. By rozwiać wszystkie wątpliwości stworzyliśmy filmik instruktażowy, który pomoże Wam poprawnie podpisać pełnomocnictwo.

Jeżeli jeszcze nie masz podpisu kwalifikowanego, koniecznie skontaktuj się z nami. Wyrobimy go nawet w 30 minut!

Biuro Usług Informatycznych SOFTEL s.c

Elbląg, ul. 1 Maja 1c

Tel: 55 235 39 76

info@elpodpis.com.pl

--- autopromocja---