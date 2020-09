Decydując się na remont balkonu, należy odpowiedzialnie podejść do wyboru materiałów i sporządzenia projektu wykończeniowego. Przy odpowiednim podejściu zwykły balkon stanie się dodatkowym pokojem w mieszkaniu, w którym każdy członek rodziny będzie mógł z przyjemnością spędzać czas. Zobacz zdjęcia.

Jak samodzielnie wyremontować balkon

Decydując się na remont balkonu, należy odpowiedzialnie podejść do wyboru materiałów i sporządzenia projektu wykończeniowego. Przy odpowiednim podejściu zwykły balkon stanie się dodatkowym pokojem w mieszkaniu, w którym każdy członek rodziny będzie mógł z przyjemnością spędzać czas.

Remont balkonu: plan pracy

Nawet przy minimalnych umiejętnościach budowlanych możesz samodzielnie wyremontować balkon. Oczywiście, zajmie to mniej czasu, jeśli skorzystasz z usług profesjonalnych budowniczych. Jednak z finansowego punktu widzenia wykończenie balkonu własnymi rękami jest znacznie bardziej opłacalne.

Na pierwszym etapie remontu konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych:

- całkowicie usuń z balkonu meble i inne przedmioty;

- zdemontuj półki ścienne i inne elementy mocujące, jeśli występują;

- oczyść ściany ze starej tapety, farby i innych materiałów wykończeniowych;

- sprawdź ściany i podłogę pod kątem pęknięć i szczelin, a także sprawdź integralność płyty podłogowej.

Ważne! Jeśli płyta stropowa jest zdeformowana lub poważnie uszkodzona, należy ją wymienić. W tym przypadku lepiej skorzystać z usług profesjonalnej ekipy budowlanej w celu naprawy balkonu.

Remont balkonu: prace podstawowe

Po wyeliminowaniu wszystkich wad ścian, podłóg i sufitów można przystąpić do bezpośredniego remontu balkonu. Na tym etapie konieczne jest:

- oszklić balkon lub wymienić starą szybę (w razie potrzeby);

- zaizolować ściany, podłogę i sufit;

- w razie potrzeby usunąć okablowanie elektryczne gniazd i opraw oświetleniowych;

- jeśli remont na balkonie jest przeprowadzany w celu wyposażenia miejsca pracy, należy tu zrobić co najmniej 2-3 gniazdka. W tym celu najlepiej użyć trójżyłowego kabla o przekroju 1,5 kwadratu.

Wymiana szyby

Wybierając nowe okno z podwójnymi szybami, należy zwrócić uwagę na okna trzykomorowe. Takie okna dobrze zatrzymują ciepło i mają wysoki poziom izolacji akustycznej. Wskaźniki te są ważne, ponieważ w zimnych porach roku pomieszczenie może zamarznąć, a wtedy cały remont balkony trzeba będzie zaczynać od nowa. Firmy, zajmujące się wymianą okien, świadczą również usługi demontażu starej ramy. Zwykle prace te są wliczone w całkowity koszt. Parapet i jego montaż - to osobna pozycja, za którą należy dodatkowo zapłacić. Lepiej wybrać parapet o gładkiej powierzchni, gdyż jest on łatwy w pielęgnacji: wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką. Cząsteczki kurzu ciężko usunąć z parapetów o chropowatej powierzchni, co nie wygląda estetycznie.

Ocieplenie powierzchni

Do ocieplenia balkonu można użyć zarówno zwykłej wełny szklanej, jak i bardziej nowoczesnych materiałów. Ocieplenie za pomocą styropianu jest dziś najpopularniejszą opcją. Jest dość cienki i lekki, co znacznie ułatwia proces montażu. Spieniony polistyren ma wysokie współczynniki zatrzymywania ciepła i pozwala ścianom oddychać, zapobiegając pojawianiu się grzybów.

Przed montażem styropianu konieczne jest zagruntowanie powierzchni. Arkusze można mocować na specjalną zaprawę do klejenia. Warto dopilnować, aby połączenia płyt styropianowych również były posmarowane klejem. Po ułożeniu izolacji należy użyć wybranego materiału wykończeniowego. Do sufitu można użyć płyt kartonowo-gipsowych lub zwykłych płyt pilśniowych; w przypadku podłogi lepiej nadaje się grodzica.

Innym pomysłem na ocieplenie jest system ciepłej podłogi. Żeby to zrobić, należy:

- Całkowicie wypoziomować powierzchnię za pomocą szorstkiego jastrychu.

- Położyć ciepłą podłogę o mocy 90 W na 1 metr kwadratowy powierzchni balkonu.

- Na wierzch wylać warstwę wylewki samopoziomującej.

- Po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy można położyć materiał podłogowy (linoleum, laminat lub płytki ceramiczne).

Dekoracja balkonu: pomysły

Wykończenie balkonu to kolejny etap remontu. Aby ozdobić balkon, możesz użyć następujących materiałów:

- Plastikowa lub drewniana podszewka to najlepsza opcja, która odmieni Twój balkon. Remont z tym materiałem będzie służył długo, o takie wykończenie łatwo dbać. Aby udekorować monotonne ściany, można zastosować fototapetę w postaci naklejek.

- Tapety to mniej trwały materiał. Można je łączyć z fototapetą, tworząc oryginalny wzór. Remontując balkon własnymi rękami z użyciem tapety lub fototapety, należy wybrać tapetę odporną na wilgoć (z powłoką z lakieru akrylowego). Takie tapety mają gęstą strukturę i nie niszczą się pod wpływem wilgoci.

- Płytki ceramiczne są materiałem droższym, ale najbardziej trwałym i praktycznym. Dziś można kupić płytki ze wzorem wyglądającym jak naturalny kamień, a dodatkowo można ten materiał połączyć z tapetą lub oryginalną fototapetą.

Piękny pomysł na udekorowanie balkonu

Dekoracja sufitu to również ważny etap przy wykańczaniu balkonu. Aby to zrobić, możesz użyć tapety lub zamontować wielopoziomową strukturę. Jedną z kondygnacji można okleić zwykłą jasną tapetą, a na wierzchu umieścić fototapetę ze zdjęciem nieba. Takie połączenie wygląda bardzo ładnie. Przykłady oryginalnych projektów wykończenia balkonu można zobaczyć w tym fotoreportażu.

Urządzając balkon własnymi rękami, należy dokładnie zaplanować wszystkie prace remontowe. Ścisłe przestrzeganie wszystkich etapów będzie kluczem do wysokiej jakości remontu i wykończenia, które będzie zachwycać właściciela przez długi czas.

