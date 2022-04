Jak sprawdzić gdzie jest burza? A może chcesz zobaczyć, gdzie pada deszcz i czy będzie padał również tam, gdzie aktualnie się znajdujesz? Najlepszym rozwiązaniem będzie mapa burzowa. Co dokładnie pokazuje takie narzędzie?

Gdzie jest burza? Jakie jest aktualne ciśnienie atmosferyczne? Czy dzisiaj w mojej okolicy będzie padać deszcz? Oczywiście odpowiedzi na powyższe pytania możemy znaleźć w aplikacjach pogodowych. Jeśli jednak potrzebujesz bardziej rzetelnych informacji lub chcesz sprawdzić, czy gdziekolwiek w Polsce jest w danym momencie burza i czy jest jakaś szansa, że dojdzie do Ciebie, skorzystaj z takiego narzędzia, jak radar burzowy. Co to jest radar burzowy? Skąd mapy burzowe mają informacje na temat wyładowań atmosferycznych? W skrócie opowiadamy w niniejszym artykule.

Co to jest radar burzowy?

Czym właściwie jest radar burz? To narzędzie, które na mapie pokazuje, gdzie w konkretnym momencie znajduje się burza. Ponadto taka mapa burzowa pokazuje także, w którym kierunku burza zmierza. Chodzi nie tylko o aktualną burzę, ale także takie z opóźnieniem od około 20 do nawet 120 minut. Niektóre mapy aktualną burzę zaznaczają na czerwono. Kolor ten oznacza wyładowania doziemne, które zostały wygenerowane maksymalnie 10 minut wcześniej. Jaśniejsze kolory natomiast dotyczą wspomnianego opóźnienia – im jaśniejsza barwa, tym większe jest opóźnienie. Nierzadko oznacza się także starsze wyładowania, co pozwala na sprawdzenie trajektorii burzy.

Skąd w ogóle mapy burzowe biorą tego rodzaju informacje? Aby móc zaznaczyć, gdzie jest burza, wykorzystuje się tak zwane detektory wyładowań atmosferycznych. To małe urządzenia składające się z czujników sprzężonych ze sobą nawzajem. Ich zadaniem jest właśnie wykrywanie atmosferycznych wyładowań, które generuje burza. Detektor wyładowań atmosferycznych jest podobny do radaru, jednakże ten pierwszy jedynie odbiera fale o danej częstotliwości, podczas gdy drugie urządzenie wysyła fale – na przykład – do chmur i czeka na to, aż te się odbiją. Aby otrzymać dokładne położenie wyładowań atmosferycznych, potrzebna jest cała sieć detektorów.

Radar burz – co pokazują radary burzowe?

Z reguły dostępne w Internecie radary burzowe wyposażone są jeszcze w szereg innych narzędzi. Dziś nie są to tylko mapy burzowe, ponieważ są w stanie pokazać wszystkie inne aspekty związane z aktualną pogodą. Dzięki radarom burzowym możesz zatem sprawdzić informacje na temat deszczu, aktualne zdjęcia satelitarne oraz to, czy pada śnieg, jakie jest ciśnienie atmosferyczne czy prędkość i kierunek wiatru. Niektóre radary opadów pokazują także animacje związaną z przesuwaniem się opadów nad konkretnymi terenami. To idealne rozwiązanie, jeśli zainteresowanemu zależy na tym, aby odczytać kierunek oraz prędkość przesuwania się deszczu. Warto pamiętać, że opady z reguły mają nawet kilkunastominutowe opóźnienie.

Dostęp do radaru burz sprawia, że łowcy burz mają ułatwione zadanie, a zwykłe osoby mogą przygotować się na wyładowania atmosferyczne. Warto więc wiedzieć jak radar burz działa i w razie czego regularnie z niego korzystać.

---materiał partnera---