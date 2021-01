Jak stosować CBD

Kannabidiol (CBD) ma nie tylko szeroki zakres zastosowań, ale też metod konsumpcji. Jeśli od jakiegoś czasu zastanawiasz się nad wypróbowaniem oleju CBD i nie wiesz, od czego zacząć lub też jesteś już zaznajomiony z CBD, ale jesteś ciekawy, w jaki sposób jeszcze możesz je wprowadzić do swojego życia, ten artykuł jest dla Ciebie.

Ludzie przyjmują olej CBD z różnych powodów. Jako naturalnie występujący kannabinoid znajdujący się w roślinie konopi, CBD ma wiele korzyści zdrowotnych, dlatego tak dużo osób sięga po niego z nadzieją, że przyniesie im ulgę. Uważa się, że dzięki systemowi endokannabinoidowemu naszego ludzkiego organizmu (ECS) spożywanie CBD może pomóc nam w utrzymaniu homeostazy, czyli równowagi całego ciała.

Badania potwierdzające dokładny mechanizm działania CBD są wciąż prowadzone, ale użytkownicy raportują, że CBD pomaga na łagodzenie bólu i różnego rodzaju stanów zapalnych, jak również poczucie obniżonego nastroju czy napięcia związane ze stresem i lękami

Olej CBD podawany pod język

To chyba najbardziej znany sposób podawania CBD. Zażywany tutaj produkt to ekstraktowane z konopi CBD zawieszone w zdrowym oleju, np. z konopi czy z czarnuszki. Głównym powodem tak dużej popularności stosowania oleju CBD pod język jest prostota podania – wystarczy kilka kropel produktu umieścić pod językiem i potrzymać chwilę przed połknięciem. Podane w ten sposób CBD wchłania się także bardzo szybko.

Jednak zażywając tak naturalny i pozbawiony dodatków produkt, musimy mieć pewność, że jest on najwyższej jakości i nie zawiera żadnych szkodliwych dla naszego zdrowia związków. Tutaj dobrym przykładem będą produkty marki szwajcarskiego producenta Cibdol, które nie tylko tworzone są wyłącznie z ekologicznie uprawianych konopi, ale także regularnie poddawane są badaniom laboratoryjnym i atestom, których wyniki możemy sami sprawdzić przed zakupem. Pełną ofertę znajdziemy pod adresem: https://www.cibdol.pl



Kapsułki CBD

Olej CBD jednak nie jest dla wszystkich. Niektórym niezbyt odpowiada sam smak produktów, inni obawiają się dawkowania przez krople, dla jeszcze innej grupy osób problemem jest przyjmowanie oleju CBD „w biegu”. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów są kapsułki CBD. To dokładnie ten sam olej CBD, jednak zamknięty w formie miękkiej kapsułki. Jest ona pozbawiona smaku, zawiera dokładnie odmierzoną dawkę produktu i można szybko ją przyjąć w dyskretny sposób. Będzie też dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcemy kogoś przekonać do CBD – łatwiej będzie kogoś zachęcić do przyjmowania suplementu w klasycznych kapsułkach, niż do zakraplania preparatu.

Wadą kapsułek CBD może być ich mniejsza popularność, a co za tym idzie – mniej dostępnych wersji stężeń, co jest ważne, jeżeli nie odmierzamy sobie sami dawki. Kapsułki słabej jakości mogą również rozpadać się i przeciekać.

Kremy i balsamy z CBD

Nie każdy musi (czy powinien) przyjmować CBD doustnie. W przypadku niektórych dolegliwości nie potrzebujemy, aby CBD dostawało się do krwiobiegu, aby poprawnie zadziałało. Jeżeli zmagamy się z trądzikiem, egzemą, stanami zapalnymi lub innymi dolegliwościami skórnymi czy stawowymi, to ulga przyjdzie szybciej, jeżeli CBD naniesiemy miejscowo.

W ofercie Cibdol znajdziemy szereg kosmetyków – począwszy od tych ogólnie wspierających skórę i zatrzymujących przedwczesne starzenie, aż po kosmetyki dedykowane konkretnym dolegliwościom. Kremy z CBD to też dobre rozwiązanie dla osób cierpiących np. na artretyzm – możemy je aplikować jak popularne żele na bóle mięśni czy stawów.

Wadą kremów i kosmetyków z CBD może być nieprecyzyjne dawkowanie – nie wiemy, ile dokładnie substancji czynnej znajduje się w porcji kosmetyku, którą nakładamy.

E-liquidy z CBD

Tak zwane elektroniczne papierosy pojawiły się na rynku początkowo z myślą o osobach palących, dla których miała być to zdrowsza alternatywa lub droga do całkowitego rzucenia palenia. Z biegiem czasu jednak zaczęto je używać do tzw. wapowania – czyli podgrzewania specjalnego e-liquidu pozbawionego nikotyny, ale za to często o różnych smakach, co w efekcie wydziela dużej ilości pary wodnej.

Na rynku dostępny jest także e-liquid CBD. To opcja dla osób, których sama czynność wapowania relaksuje i które szukają szybkich efektów. E-liquidy są również dostępne w różnych wersjach smakowych oraz stężeniach. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to zdrowa metoda przyjmowania CBD – wdychanie pary jest mniej szkodliwe, niż dymu tytoniowego, jednak nie jest obojętne dla naszego zdrowia.

Izolaty CBD

To stosunkowo mało znana metoda przyjmowania CBD. To jego sproszkowana forma – w produkcie nie znajdziemy żadnych dodatkowych substancji. Z tego też powodu jest naprawdę skoncentrowaną substancją, a jednocześnie pozbawioną jakiegokolwiek smaku czy zapachu, w przeciwieństwie do np. oleju CBD. Ma też bardzo szerokie zastosowanie – izolat CBD można łączyć z wieloma innymi produktami kosmetycznymi czy spożywczymi. Ma również bardzo szybkie działanie.

Do wad tego produktu należy zaliczyć trudne dawkowanie – konieczna jest duża precyzja w odmierzaniu porcji. Z tego też powodu nie jest to produkt odpowiedni dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z CBD.

Najlepszy sposób stosowania CBD

Jak widzimy, nie ma jednego optymalnego sposobu zażywania CBD, który będzie odpowiedni dla wszystkich osób i na wszystkie dolegliwości. To, co wybierzemy, powinno zależeć od naszych indywidualnych preferencji, przyzwyczajeń i doświadczeń, jak również z celu, w którym chcemy CBD zażywać.

--- artykuł partnera ---