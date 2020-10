Jak wybrać najlepszy program do PIT online?

PIT online to potoczna nazwa, na możliwość rozliczenia deklaracji podatkowej PIT za pomocą specjalnego programu elektronicznego i przesłanie formularza przez internet. PIT online funkcjonuje między innymi w przypadku najpopularniejszych deklaracji podatkowych, takich jak PIT-36, czy PIT-37. Taki rodzaj PIT nie jest możliwy do rozliczenia, bez specjalnej aplikacji lub programu. Dlatego jednym z kluczowych elementów do rozliczenia deklaracji, jest wybór oprogramowania do jego przygotowania. Jak więc wybrać najlepszy z nich? Na co zwrócić uwagę?

Data, termin, aktualność Ustawodawca zmienia przepisy prawne, dostosowując je do zmieniającej się rzeczywistości. Za tymi zmianami następują również modyfikacje formularzy podatkowych PIT. Tak samo dzieje się w przypadku wersji elektronicznych, czyli PIT online. Podatnik powinien o tym pamiętać i pracować tylko na odpowiednich dla danego terminu / daty – aktualnego druku podatkowego. Dlatego pierwszym elementem, który podatnik powinien zweryfikować przy wyborze oprogramowania do pracy nad PIT online jest kwestia zapewnienia przez dostawcę oprogramowania odpowiedniej wersji i ich aktualizacji. Treść merytoryczna i wsparcie W każdym przypadku wypełniania PIT, podatnik powinien pamiętać, że spełnia konkretny obowiązek podatkowy. To podatnik odpowiada za swoje deklaracje podatkowe, bez względu na to czy przygotowuje PIT tradycyjnie (papierowo), czy w formułach elektronicznych. Jeżeli wybrane przez niego oprogramowanie będzie posiadać błędy, które wpłyną na przygotowanie nieprawidłowego zeznania podatkowego, to on odpowie za końcową treść dokumentu i pomyłki w nim. Dlatego drugą rekomendacją do wyboru oprogramowania do pracy, jest konieczność sprawdzenia kto przygotował daną aplikację. Powinien to być profesjonalny zespół specjalistów, osób z odpowiednią wiedzą zarówno merytoryczną (finansową, podatkową, prawną), jak i z zakresu IT i programowania. W przypadku wyboru odpowiedniego dostawcy oprogramowania, podatnik będzie mógł korzystać z pomocy, zarówno podczas pracy w programie, jak i dodatkowo w ramach kontaktu bezpośredniego z dostawcą usług, na przykład w formie czatu online czy dedykowanych infolinii. Renoma i doświadczenie W przypadku każdego projektu możliwe są błędy i awarie. W takich sytuacjach dostawcy oprogramowania posiadający odpowiednie doświadczenie wiedzą, jak reagować. Pracując więc nad PIT online podatnik sam powinien minimalizować ryzyko, na przykład rozpoczynając pracę wcześniej (nie w ostatniej chwili), tak aby w razie ewentualnej awarii umożliwić sobie wysłanie deklaracji nadal w terminie. W tym miejscu, szczególnie w niepewnych czasach epidemii, warto swój PIT online powierzyć renomowanym dostawcom programów PIT. Przygotowując PIT online podatnik wprowadza nie tylko swoje poufne dane osobowe, swój adres, ale również informacje o swoich finansach. Potencjalnie, taki zestaw może być kuszący dla różnego rodzaju oszustów. Dlatego drugim powiązanym z renomą i doświadczeniem elementem, który powinien skłaniać do skorzystania ze znanych i renomowanych firm, jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i finansów podatnika. ---artykuł promocyjny---

