W dynamicznym środowisku pracy fizycznej, bezpieczeństwo i higiena pracy są niezwykle istotne. Niezależnie od tego, czy to plac budowy, szpital, warsztat czy hala przemysłowa, odpowiednia odzież i obuwie ochronne są niezbędnym wyposażeniem stanowiska pracy. Jak wybrać odpowiednie buty robocze i zapewnić komfort i bezpieczeństwo stóp i nóg pracowników? Przeczytaj krótki przewodnik po obuwiu roboczym w 4 krokach:

Zidentyfikuj zagrożenia

Pomyśl, co konkretnie może zagrażać bezpieczeństwu i wpływać na komfort miejscu pracy? Czy na hali przeważają śliskie powierzchnie? Być może w laboratorium przetwarzane są chemikalia? Pracownicy są narażeni na zagrożenia elektryczne albo pracują z ciężkimi maszynami? Identyfikacja tych potencjalnych zagrożeń pomoże Ci w wyborze odpowiedniego rodzaju butów, wyposażonych w zabezpieczenia i dobranych do Twojej specyfiki pracy.

Szukaj produktów z certyfikatami i standardami bezpieczeństwa

Przeglądając oferty dostępnego na rynku obuwia roboczego, szukaj marek i modeli, które spełniają branżowe standardy bezpieczeństwa. Z uwagi na obowiązujące normy obuwie ochronne jest dzielone na różne kategorie. Sprawdź, czy na etykiecie, opakowaniu lub w opisie produktu w sklepie online znajdują się symbole wskazujące np. właściwości antyelektrostatyczne, absorpcję energii w części piętowej czy odporność na przebicie. Śliskie powierzchnie i płyny są częstym zagrożeniem w miejscu pracy. Wybierz buty z antypoślizgowymi podeszwami i bieżnikiem dedykowanym tego typu środowiskom pracy.

Wybierz odpowiedni materiał i konstrukcję

Różne środowiska pracy wymagają różnych materiałów, z których wykonana jest odzież i obuwie robocze. Skóra licowa czy zamsz będą zapewniać ochronę np. przed przecięciami. Materiały syntetyczne będą z kolei lżejsze i bardziej oddychające. Do pracy na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych lub w przestrzeniach, gdzie występują płyny, niezbędne będą buty wodoodporne. Zwróć uwagę na specjalistyczną konstrukcję obuwia roboczego: zabudowana pięta, dodatkowa odporność, urzeźbienie podeszwy czy wzmocnione podnoski.

Postaw na komfort

Komfort i dopasowanie buta ma kluczowe znaczenie podczas długich godzin pracy, kiedy but jest na nogach. Szukaj butów z odpowiednim wsparciem łuku stopy, amortyzacją i oddychającymi warstwami i wyściółką. Sandały, klapki, półbuty, a może trzewiki lub kalosze? Przed zakupem wypróbuj osobiście i przymierz różne modele, aby znaleźć najlepsze dopasowanie do Twojego kształtu i potrzeb stopy. W ofercie sklepów i dostawców obuwia roboczego znajdziesz też specjalistyczne wkładki do obuwia: wkładka żelowa do butów absorbująca nacisk na stopę czy wkładka przeciwpotna i przeciwgrzybiczna, która zapobiega rozwijaniu się bakterii i grzybów.

Źródło: https://rena-pol.sklep.pl/obuwie-robocze-c9910

