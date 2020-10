Jak zacząć inwestować na giełdzie? Praktyczne porady

Każdy inwestor, planując pomnażanie posiadanych oszczędności na giełdzie, musi dowiedzieć się, jak działa giełdowy parkiet i zapoznać się z podstawowymi pojęciami. Przed zakupem akcji wybranej spółki konieczne będzie też założenie rachunku maklerskiego.

Do czego potrzebny jest rachunek maklerski?

Pierwsze kroki na giełdzie polegają na nauce terminologii i wyborze odpowiedniego rachunku maklerskiego. Jest on niezbędny do tego, aby inwestor mógł nabywać i sprzedawać akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe. To właśnie na tym rachunku będą też przechowywane zakupione papiery wartościowe.

Rachunki maklerskie są prowadzone przez domy maklerskie, które pełnią rolę pośrednika między inwestorem a giełdowym parkietem. W praktyce ich działalność polega na realizacji wszystkich zleconych operacji. Obecne na rynku domy maklerskie prowadzone są głównie przez banki, chociaż znaleźć można też oferty od pozabankowych instytucji finansowych.

Mimo że konto maklerskie nie ma nic wspólnego z kontem osobistym, to warto pamiętać o opłatach za przelewy. Posiadanie rachunków różnego rodzaju (w tym maklerskiego) w jednym banku może opłacić się właśnie ze względów finansowych – przelewy będą bezpłatne lub będą kosztować znacznie mniej niż transfery między różnymi instytucjami.

Jak wybrać dobre konto maklerskie?

Wybór rachunku maklerskiego nie powinien być przypadkowy, a to choćby ze względu na koszty – prowadzenie konta maklerskiego z reguły nie jest darmowe, chociaż i takie propozycje można spotkać. Domy maklerskie mogą pobierać też opłaty za:

- kontrakty na indeksy,

- obrót akcjami,

- obrót obligacjami.

Z reguły opłaty za przeprowadzane transakcje są naliczane w formie prowizji. Niektóre domy maklerskie zastrzegają sobie, że opłata nie może być niższa niż określona kwota (np. 3 czy 5 zł). Jeszcze inne uzależniają wysokość prowizji od miesięcznego obrotu. To z kolei powoduje, że konieczne jest dokładne porównanie dostępnych ofert.

W porównaniu propozycji domów maklerskich pomocny jest ranking rachunków maklerskich. Zestawienie opublikowane na stronie https://www.czerwona-skarbonka.pl/ranking-kont-maklerskich-2020-najlepsze-rachunki-brokerskie/ zawiera szczegółowe informacje o opłatach związanych z użytkowaniem rachunków maklerskich, które są oferowane przez różne domy maklerskie. Dodatkowo użytkownicy mogą sprawdzić opinie o poszczególnych rachunkach.

Inwestowanie na giełdzie – jak złożyć pierwsze zlecenie?

Zakup akcji czy obligacji na giełdzie nie jest specjalnie skomplikowaną czynnością. W pierwszej kolejności inwestor musi zasilić założony rachunek maklerski. Następnie może on zlecić zakup wybranych papierów wartościowych, określając jednocześnie ich liczbę oraz cenę. W przypadku ceny możliwości są dwie – akcje czy obligacje można zakupić po każdej cenie lub wskazać limit. Dzięki zastosowaniu limitu nie ma możliwości, aby inwestor przekroczył zaplanowany budżet.

Podczas określania budżetu na zakup akcji czy obligacji uwzględnić warto też prowizję, którą nalicza dom maklerski. Najczęściej domy maklerskie wymagają opłaty bez względu na to, czy klient składa dyspozycję sprzedaży czy zakupu. Po zrealizowaniu transakcji inwestor na swoim koncie maklerskim będzie posiadał zakupione akcje czy obligacje i będzie mógł nimi dalej zarządzać, zgodnie z własną strategią inwestycyjną.

O czym pamiętać, inwestując na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie wymaga wiedzy. Nie zawsze inwestor musi zgłębiać tajniki inwestowania samodzielnie – niektóre domy maklerskie przygotowują szkolenia pod okiem ekspertów, w których udział może wziąć każda zainteresowana osoba. Na etapie wyboru rachunku maklerskiego warto zwrócić uwagę, czy dany dom maklerski proponuje szkolenia, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i czy są one darmowe.

Wsparcie doradcy przyda się szczególnie początkującym inwestorom. Po złożeniu zlecenia kupna czy sprzedaży akcji z reguły nie ma odwrotu, nie pomoże nawet reklamacja. Ponieważ doświadczeni inwestorzy zwracają uwagę nie tylko na poziom wiedzy, ale również przygotowanie psychiczne, myśl, że w razie wątpliwości będzie można skonsultować się z doradcą, jest bardzo pomocna.

