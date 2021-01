Jak zorganizować imprezę karnawałową?

Długo czekamy na święta bożonarodzeniowe, które chcemy spędzić w spokoju, w rodzinnym gronie. Potem przychodzi jednak czas na imprezę karnawałową, która jest idealną okazją do hucznego przywitania nowego roku. Niektórzy spędzają karnawał poza domem, biorą udział w balu, inni organizują domowe przyjęcie w towarzystwie znajomych. Jeśli decydujemy się na zabawę w domowym zaciszu, należy się do niej odpowiednio przygotować. Na szczęście sieci handlowe takie jak Intermarche czy Kaufland zadbały o przygotowanie karnawałowej gazetki reklamowej, co mocno ułatwi zorganizowanie wszystkiego zgodnie ze swoimi wyobrażeniami.

Impreza karnawałowa w domu? Jak najbardziej!

Organizując imprezę karnawałową w domowym zaciszu, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach – dekoracjach, nastrojowym oświetleniu, jedzeniu, napojach, alkoholu, muzyce. Najlepiej będzie dopasować oprawę wnętrza do wybranego motywu przewodniego. Karnawał to czas na błyszczące girlandy, kolorowe balony i serpentyny. Świetnie sprawdzą się też świece, które wprowadzą kameralny klimat do wnętrz, najlepiej w wersji glamour. Mile widziane będą wysokie świeczniki na stole, cotton balls czy po prostu łańcuchy z lampkami LED – można nimi udekorować karmisz, meble, półki itd. Świetną opcją będzie żarówka Disco Led z automatycznym obrotem 360 st., którą można kupić w sklepie Kaufland za zaledwie 15 złotych – daje światło czerwone, niebieskie i zielone.

Impreza karnawałowa to nie tylko tańce, ale też drinki i przekąski, a do podania tego wszystkiego będą potrzebne odpowiednie naczynia. W sklepie Kaufland kupimy obecnie w promocji kieliszki do wódki, szklanki do herbaty, kieliszki do wina i szampana. Warto również wyposażyć się w różnej wielkości salaterki i elegancką paterę szklaną dwupoziomową – w cenie 25 złotych. Przyda się także dzbanek szklany, za który zapłacimy zaledwie 10 złotych. Kolorowe drinki można podawać w szklankach koktajlowych, do których warto włożyć słomki wykonane ze stali nierdzewnej. W sklepie Kaufland nie brakuje różnego rodzaju artykułów sylwestrowych, a ceny zaczynają się od 10 złotych – gwizdki rozwijane, girlandy papierowe z tematycznym napisem, konfetti dekoracyjne i wyrzutnia do niego, balony.

Co jeszcze będzie potrzebne?

Podczas imprezy karnawałowej sporo się ruszamy, wobec czego trzeba uzupełniać płyny. W sieciach handlowych Intermarche i Kaufland nie brakuje promocji na różne rodzaje napojów – soki, nektary, Pepsi, napoje energetyzujące. Promocje dotyczą także alkoholu – piwa, wina, szampanów. Nie można jednak pić tego na pusty żołądek, dlatego niezbędne będzie zadbanie o smaczne przekąski. Wspaniale sprawdzą się chipsy mięsne, precle, krakersy, sushi – kilogramowy zestaw kosztuje tylko 40 złotych, paluszki, chipsy o różnych smakach, orzeszki, mieszkanki bakaliowe. Przyda się także coś słodkiego, czyli ptasie mleczko, wafelki, lody, owoce. Jeśli chcemy przygotować dla gości coś bardziej treściwego do jedzenia, to warto kupić gotowe przekąski śródziemnomorskie – różne rodzaje dostępne są w sklepie Kaufland w cenie 5 złotych za opakowanie. Świetną opcją będzie też gotowy zestaw z szynką, oliwkami i serem za 15 złotych. Smaczne dania można wyczarować z filetów śledziowych, surimi, kawioru, krewetek, łososia, sera feta, serów pleśniowych i pesto.

