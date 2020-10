Jaki prezent wybrać na święta dla chłopaka?

Jesteś znudzona klasycznymi świątecznymi prezentami, jak skarpetki, książki czy bilety do kina? Podaruj swojemu chłopakowi wspomnienia, których nie zapomni przez długie lata!

1. Jazda off-road

Twój chłopak uwielbia wodę, błoto, piach i niebezpieczną jazdę wielkimi samochodami? Wycieczka off-road to coś, o czym z pewnością marzy. Zafunduj mu wyjątkowe przeżycia, w trakcie których doświadczy atrakcji, jakie na własną rękę nie są dla wielu osiągalne. Nie martw się o bezpieczeństwo swojego ukochanego - przez cały czas będzie w towarzystwie specjalistów, którzy off-roadem zajmują się od lat. Spodobał Ci się ten pomysł? Odwiedź https://go-racing.pl/ - znajdziesz tutaj mnóstwo pomysłów na prezent na czterech kółkach.

2. Lot w chmurach

Marzeniem Twojego chłopaka od lat jest sprawdzenie, jak to jest unosić się w przestworzach? W naszej ofercie znajdziesz co najmniej kilka prezentów, które pomogą spełnić Twojemu ukochanemu te fantazje: lot szybowcem, lot na motoparalotni, lot na paralotni i lot balonem. Oczywiście w każdej opcji obdarowany jest pod opieką profesjonalnego instruktora i nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza czy przygotowanie, aby wciąć udział w atrakcji.

3. Jazda superszybkim samochodem

Lamborghini Gallardo, Nissan GT-R czy najnowszy model Ferrari? Te marki wzbudzają wielkie zainteresowanie wśród każdego miłośnika motoryzacji. Sprezentuj swojemu ukochanemu przejażdżkę, jakiej nie zapomni nigdy. Do wyboru masz różnorodne modele samochodów światowej klasy, jazdę po specjalnie przygotowanym torze, a nawet po Twoim mieście. Wszystko zależy od vouchera, na jaki się zdecydujesz.

4. Degustacja whisky

Whisky to trunek, który uwielbia wielu mężczyzn. Nic dziwnego - jej dymny, ciężki smak to kwintesencja męskości. Jeśli Twój ukochany chciałby pogłębić swoją wiedzę na temat tego szlachetnego alkoholu, możesz zaprosić go do udziału w profesjonalnej degustacji. W jej trakcie nie tylko zdobędzie cenne informacje, ale również będzie miał okazję spróbować gatunków whisky, jakie na co dzień nie są dostępne w popularnych barach. Ty również lubisz whisky? W naszej ofercie znajduje się także degustacja tego trunku dla dwojga!

5. Kurs baristy

Twój ukochany nie wyobraża sobie życia bez kawy? Być może będzie zainteresowany uczestnictwem w kursie profesjonalnego baristy. Dzięki niemu zdobędzie umiejętności, jakie posiadają najlepsi specjaliści od kawy. Dodatkowym plusem tego prezentu jest to, że od teraz Ty również będziesz mogła cieszyć się wyjątkowym smakiem świetnie zaparzonej "małej czarnej".

6. Kurs warzenia piwa

Jeśli Twój chłopak nie tylko lubi degustować wysokiej klasy trunki, ale również chciałby sam je tworzyć, zafunduj mu kurs piwowarski. W jego ramach dowie się, jak samodzielnie stworzyć swoją pierwszą warkę - to wcale nie wymaga tak wielu umiejętności, jak mogłoby się wydawać!

7. Ścianka wspinaczkowa

Czy wiesz, że wspinanie jest jednym z najbardziej wszechstronnie rozwijających sprawność sportów? Co więcej, doskonale w nim sprawdzają się osoby o wszystkich typach postury. Wspinanie się to również ciekawe hobby dla dwojga - umiejętność asekuracji, jak i zdobywania skał, da Wam wiele satysfakcji i otworzy drogę do oryginalnego spędzania wolnego czasu.

Te i wiele więcej inspirujących pomysłów na prezenty znajdziesz na prezentmarzen.com.

