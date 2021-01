Jakie akcesoria i dodatki możesz dokupić do konsoli Xbox One?

Xbox One jest jedną z najpopularniejszych konsoli do gier, jaką można kupić za całkiem akceptowalne pieniądze. Ogromną zaletą tej konsoli jest bez wątpienia fakt, że pozwala ona na granie w różnorodne gry, których grafika jest powalająca. Nic więc dziwnego, że wielu graczy zdecydowało się na zakup właśnie tej konsoli. Szczególnie, że dostępnych do niej jest wiele akcesoriów i dodatków, które z łatwością można kupić w sklepach takich, jak RTV Euro AGD. Co można zatem dokupić do swojego Xboxa One, aby korzystanie z tej konsoli było jeszcze przyjemniejsze i dawało jeszcze więcej radości?

Ciekawe gry na konsolę Xbox One

Ogromną zaletą konsoli Xbox One jest bez wątpienia fakt, że dostępne są na nią wszelkiego rodzaju ciekawe gry. Można na niej zagrać we wszystkie, najpopularniejsze tytuły takie, jak Wiedźmin, Cyberpunk 2077, Immortals Fenyx Rising czy też Assassin’s Creed. Taka różnorodność do ogromna zaleta, ponieważ każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie i miło spędzić przy tym czas. Mając konsolę Xbox One na pewno nie poczujesz się ograniczony w wyborze. Na tej konsoli zagrasz także w Just Dance, Wolfenstein: Alt History Collection, Forza Horizon czy niezwykle popularną serię gier Fifa. Wybór jest więc naprawdę spory.

Cyfrowe dodatki do gier na konsolę Xbox One

Do konsoli Xbox One można także dokupić różnego rodzaju cyfrowe dodatki do gier takie, jak punkty, VIP DLC czy aktualizacje i pakiet dodatków. Wszystkie tego rodzaju dodatki mają postać kodu aktywacyjnego. Takie kody można kupić do wszystkich popularnych gier takich, jak Simsy, Fifa, Minecraft czy Forza Horizon. Takie dodatki są dobrym pomysłem na prezent dla każdego kto kocha gry i ma konsolę Xbox One.

Kontrolery do konsoli Xbox One

Aby gra na konsoli Xbox One była możliwie jak najprzyjemniejsza, warto jest zainwestować w dobre, ergonomiczne kontrolery, za pomocą których będzie można poruszać się w grach. Do wyboru są kontrolery zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe, dlatego niezależnie od tego, co preferujesz i tak to znajdziesz w dobrych sklepach oferujących sprzęt RTV. Ogromną zaletą takich kontrolerów jest fakt, że sprawdzą się one nie tylko w konsoli Xbox One. Można je także używać grając na komputerze.

Kierownice, fotele i stojaki do konsoli Xbox One

Wszelkiego rodzaju kierownice, stojaki i fotele także sprawią, że twoja przygoda podczas grania na konsoli Xbox One będzie niezapomniana. Mając takie dodatki będziesz w stanie lepiej wczuwać się w to, co grasz, a więc będziesz odczuwał większe emocje, przez co przyjemniej spędzisz czas. Ponadto kierownice i fotele sprawdzą się szczególnie wtedy, gdy będziesz chciał grać w gry wyścigowe.

Najlepsze dostępne słuchawki dla graczy

Abyś lepiej mógł słyszeć ścieżkę dźwiękową i inne dźwiękowe elementy gry, warto zaopatrzyć się w solidnej jakości słuchawki dla graczy. Wiele porządnych słuchawek, ma także zamontowane mikrofony, dzięki którym można porozumiewać się z innymi graczami, z którymi grasz. Słuchawki dla graczy mają jedną ogromną zaletę, jaką jest wygoda ich noszenia. Są duże i miękkie, dzięki czemu uszy nie męczą się w nich i nie trzeba ich co chwila zdejmować. Jedynie co może niektórych denerwować to fakt, że nie słychać niczego, co dzieje się wokół ciebie.

Akcesoria do gier wideo

W sklepach oferujących różnego rodzaju sprzęty można znaleźć także specjalne akcesoria do gier wideo. Czasami takie akcesoria mają postać figurek postaci, które pojawiają się w popularnych grach, a czasami takim akcesorium jest uchwyt lub dysk mocy. Jak więc widać, warto posiadać tego typu akcesoria bądź sprawić je osobie, która lubi gry wideo i gra w nie często. Wszystkie te rzeczy możesz kupić chociażby tutaj: https://www.euro.com.pl/xbox-one.bhtml.

Jakie są zalety grania w gry?

Wiele się mówi o negatywnych aspektach grania w gry. Niemal co chwilę powstają telewizyjne programy, w których pokazywane są negatywy grania w najróżniejsze gry. Mówi się, że powodują uzależnienie, ogłupiają i sprawiają, że osoba grająca jest bardziej agresywna w świecie rzeczywistym. Ale czy to prawda? Chyba każdy gracz zdaje sobie sprawę z tego, że nie. Że granie w gry potrafi naprawdę wiele zmienić w życiu i ma sporo zalet. Przede wszystkim granie w gry polepsza zdolności analityczne – w końcu w gry polegają na tym, aby podejmować jak najlepsze decyzje. Ponadto, dużo gier, szczególnie logicznych pozwala na lepsze dostrzeganie rozwiązań różnorodnych problemów. Nawet tych, które dzieją się w realnym życiu. Z kolei gry zespołowe pozwalają na rozwijanie się konkretnych umiejętności miękkich takich, jak praca w grupie czy też podział zadań. Osoby te grające w tego typu grach są w stanie lepiej komunikować się w życiu codziennym, bo wiedzą jak ważne jest poprawne przekazywanie tego, co mają na myśli. Zalet gier jest tak wiele, że nawet trenerzy rozwoju osobistego oparli na nich jedną z najnowocześniejszych technik radzenia sobie ze wszystkim w życiu – grywalizację.

