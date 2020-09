Jakie informacje trzeba podać w kalkulatorze OC?

Internetowy kalkulator OC jest doskonałym narzędziem przeznaczonym do wyszukiwania i porównywania ofert ubezpieczeniowych. Wygodny formularz wymaga wpisania odpowiednich danych, na których podstawie zostanie wyliczona wysokość składki. Dzięki temu otrzymasz wiele propozycji, spośród których możesz wybrać tę najatrakcyjniejszą. Jakie informacje są niezbędne do skorzystania z wyszukiwarki?

Skąd się biorą różnice w wysokości składki OC?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe dla każdego kierowcy, bez względu na jego wiek czy pojazd, jakim porusza się po drogach. Za niedopilnowanie tego obowiązku grożą kary pieniężne tym wyższe, im dłuższa jest przerwa w ochronie. Dlatego każdy właściciel auta czy motocykla krótko przed wygaśnięciem ubezpieczenia lub też zaraz po zakupie nowego pojazdu poszukuje atrakcyjnej polisy.

Niestety, ubezpieczyciele prowadzą swoją własną politykę naliczania wysokości składek. Chociaż wszystkich obowiązuje ta sama ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i te same kryteria ich obliczania, OC może różnić się nawet o kilkaset złotych. Z czego to wynika? Otóż dla jednego ubezpieczyciela duże znaczenie może mieć stan cywilny klienta, a dla innego rejon zamieszkania. Przypisując tym kryteriom inną liczbę punktów, dwie firmy proponują składki w różnej wysokości.

Kalkulator ubezpieczeń pomocny w wyszukiwaniu ofert

Poszukiwanie atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej, przy której składka będzie możliwie najniższa, wymaga przejrzenia propozycji kilkunastu firm. Zamiast odwiedzać strony internetowe, czytać wielostronicowe dokumenty czy prowadzić niekończące się rozmowy z konsultantami, możesz skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator ubezpieczeń. Wystarczy, że odwiedzisz stronę Rankomatu i wypełnisz znajdujący się na niej formularz. W odpowiedzi otrzymasz kilka lub kilkanaście propozycji, przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

Jak działa wyszukiwarka ubezpieczeń OC? Baza danych Rankomatu zawiera propozycje wielu firm ubezpieczeniowych, które stosują własne kryteria naliczania składek. Aby klienci mogli skorzystać z jak największej liczby ofert, formularz został przygotowany tak, aby dało się w nim informacje wymagane przez każde towarzystwo.

Jakie dane są niezbędne do obliczenia wysokości składki?

Jeśli poszukujesz atrakcyjnego ubezpieczenia OC samochodu lub motocykla i chcesz skorzystać z kalkulatora, będą Ci potrzebne odpowiednie dokumenty. W rubrykach musisz wpisać informacje, które znajdziesz w dowodzie osobistym, dowodzie rejestracyjnym czy prawie jazdy. Informacje wymagane do przygotowania ofert to między innymi:

* imię i nazwisko oraz numer PESEL,

* miejsce zamieszkania (kod, miejscowość)

* wiek kierowcy i data otrzymania prawa jazdy,

* stan cywilny i liczba dzieci,

* zawód,

* numer telefonu,

* historia ubezpieczenia OC,

* informacje o samochodzie – marka, model, rok produkcji, typ paliwa, pojemność silnika, kolor karoserii, zabezpieczenia antykradzieżowe,

* dotychczasowy i deklarowany przebieg,

* data i kraj pierwszej rejestracji,

* kraj pochodzenia auta,

* numer rejestracyjny,

* sposób wykorzystywania pojazdu, użytkowanie za granicą, przewożenie dzieci.

Większość z wymienionych informacji jest wymagana, gdyż to dane niezbędne do obliczenia składki przez ubezpieczycieli. Niektóre firmy wymagają jednak dodatkowych informacji, które są oznaczone w kalkulatorze jako nieobowiązkowe. Kalkulator OC bez podawania danych nie zapewnia jednak rzetelnego wyliczenia wysokości ubezpieczenia. Ogranicza też dostęp do niektórych ofert. Do danych, których nie trzeba podać, ale warto to zrobić zaliczają się np.: numer PESEL, numer rejestracyjny samochodu czy imię i nazwisko.

Dlaczego warto podawać dane w kalkulatorze OC?

Obawy przed wpisywaniem danych do formularzy internetowych i możliwością ich kradzieży z pewnością powstrzymują wiele osób przed uzupełnianiem rubryk danymi osobistymi. Niestety w takiej sytuacji nie wykorzystają one pełni możliwości narzędzia, a dodatkowo otrzymane oferty mogą być niezgodne z rzeczywistością. Przykładowo, brak imienia, nazwiska i numeru PESEL wykluczy z wyszukania propozycje firm takich jak Uniqa, Proama czy Generali.

