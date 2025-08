Jakie kompetencje i umiejętności warto rozwijać, aby stać się przedsiębiorczą osobą?

Chcesz stać się przedsiębiorczą osobą, a nie tylko snuć plany o swojej firmie przy porannej kawie? Wbrew pozorom wcale nie trzeba mieć „naturalnego talentu” do biznesu, który rzekomo jedni mają, a inni nie. Bycie przedsiębiorczym to zbiór konkretnych kompetencji i umiejętności, które możesz świadomie rozwijać – krok po kroku każdego dnia stawać się w tym coraz lepszym! Co Ci się przyda?