 Jakie mikroelementy i witaminy warto przyjmować [LISTA]

Odpowiednie mikroelementy i witaminy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji organizmu. Wartość, jaką przynoszą, jest nieoceniona. W tym artykule przedstawimy listę cennych składników, które warto uwzględniać w codziennej diecie i rozważyć w formie suplementacji. Sprawdź, o czym mowa!

Czy da się pokryć zapotrzebowanie na witaminy i mikroelementy samą dietą?

Zanim przejdziemy do omawiania suplementacji pewnych składników, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe pokrycie dziennego zapotrzebowania na witaminy oraz mikroelementy wyłącznie samą dietą. Odpowiedź brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami. Zbilansowana dieta, bogata w różnorodne grupy produktów spożywczych, dostarcza organizmowi większość niezbędnych witamin i mikroelementów. Kluczowym elementem jest różnorodność spożywanych produktów. Im bardziej zróżnicowana dieta, tym większa szansa na pokrycie zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Warunkiem jest także dbanie o świeżość i jakość spożywanych produktów. Witaminy i mikroelementy mogą ulegać utracie podczas przechowywania, gotowania czy obróbki termicznej. Dlatego sięgaj zwłaszcza po sezonowe i lokalne produkty oraz przygotowuj posiłki w sposób, który zminimalizować straty składników odżywczych.

Mimo że dietą jesteś w stanie dostarczyć swojemu organizmowi wiele składników odżywczych, to jednak bywają sytuacje, w których zalecana jest suplementacja. Przykład? Ciąża, okresy intensywnego treningu sportowego, deficyty spowodowane dietami restrykcyjnymi lub chorobami, które utrudniają wchłanianie składników odżywczych. W takich przypadkach warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. żywienia, aby ocenić, czy suplementacja jest konieczna i w jakiej formie.

Lista ważnych suplementów – co najczęściej trzeba uzupełniać?

Oto cztery składniki odżywcze, które zwykle trudno jest zapewnić wyłącznie przy pomocy zbilansowanych posiłków.

Chrom

Chrom to mikroelement, który zdobywa coraz większą uwagę ze względu na swoje potencjalne korzyści dla zdrowia. Jest on istotny dla wielu procesów zachodzących w organizmie, zwłaszcza w regulacji poziomu cukru we krwi. Jego rola polega na wspomaganiu działania insuliny, co pomaga w przenoszeniu glukozy do komórek, umożliwiając im wykorzystywanie jej jako źródła energii. Dlatego chrom jest szczególnie ważny dla osób z cukrzycą typu 2 lub problemami z kontrolą poziomu cukru we krwi.

Ponadto chrom może wpłynąć na metabolizm tłuszczów, białek i węglowodanów, pomagając w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i regulacji apetytu. Badania sugerują również, że chrom w pewnym stopniu wpływa na poprawę nastroju i zmniejszenie napadów głodu, co jest korzystne w trakcie odchudzania. Jednak suplementacja chromem powinna być stosowana z rozwagą. Dlatego zawsze warto konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, zwłaszcza jeśli istnieją schorzenia przewlekłe lub przyjmowane są leki.

Witamina D3

Witamina D3 jest kluczowa dla zdrowia kości, układu odpornościowego i innych procesów organizmu. Ekspozycja na słońce jest naturalnym źródłem tej witaminy, a jak wiadomo – w naszym klimacie nie mamy zbyt wielu słonecznych dni, szczególnie jesienią i zimą.

Niedobór tej witaminy pomagają określić badania krwi. Zawsze jednak zaleca się konsultację z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej dawki, aby uniknąć nadmiaru witaminy D3, co również może być szkodliwe dla zdrowia. Suplementacja zawsze powinna się odbywać zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Żelazo

Główną funkcją żelaza jest udział w produkcji hemoglobiny, białka odpowiedzialnego za transport tlenu we krwi. Ponadto żelazo jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek oraz procesów metabolicznych. Niedobór może prowadzić do niedokrwistości, która objawia się zmęczeniem, osłabieniem i spadkiem wydolności fizycznej. Dlatego suplementacja żelazem jest stosowana w przypadkach niedoboru, zwłaszcza u osób o diecie ubogiej w produkty mięsne (żelazo z mięsa jest łatwiej przyswajalne dla organizmu niż to pochodzenia roślinnego).

Kwasy omega-3

Na koniec jeszcze zostały kwasy tłuszczowe omega-3, odgrywające kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia serca, układu krążenia i mózgu. Są to nienasycone kwasy tłuszczowe, które organizm ludzki nie jest w stanie samodzielnie syntezować, dlatego muszą być dostarczane z dietą lub w suplementach.

Kwasy omega-3 mają właściwości przeciwzapalne, co jest korzystne w profilaktyce wielu chorób przewlekłych. Pomagają obniżać poziom cholesterolu, regulować ciśnienie krwi i zapobiegać tworzeniu się zakrzepów. Ponadto wpływają na funkcje mózgu i mogą wspomagać koncentrację, pamięć oraz ogólną funkcję poznawczą.

A Ty zdecydujesz się na codzienną suplementację chromu lub innych składników odżywczych?

--- artykuł sponsorowany ---