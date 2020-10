Jakie są objawy przeziębienia i jak radzić sobie z chorobą?

Przeziębienie to choroba wirusowa atakująca górne drogi oddechowe. Chociaż mniej groźna od grypy, bywa uciążliwa i stanowi jedną z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy lub szkole. Jakie są objawy przeziębienia i jak zwalczać tę chorobę domowymi sposobami?

Jakie są najczęstsze objawy przeziębienia?

Przeziębienie to choroba rozwijająca się dość powoli. Jej pierwsze objawy to zazwyczaj apatia i uczucie zmęczenia, co rzadko wiązane jest właśnie z tym schorzeniem. Później pojawiają się takie dolegliwości, jak ból gardła, wodnista wydzielina z nosa oraz kichanie. Organizm w ten sposób próbuje się pozbyć wirusów wywołujących przeziębienie. Chociaż za powstawanie tej choroby odpowiedzialne są różne rodzaje wirusów, a więc rhinovirusy, koronawirusy, wirusy grypy, a także adenowirusy i enterowirusy, objawy spowodowanego przez nie przeziębienia są zawsze takie same i należą do nich:

- uczucie suchości w nosie i gardle;

- chrypka i ból gardła;

- katar – początkowo wodnisty i przezroczysty, później żółtawy lub zielonkawy;

- stan podgorączkowy lub gorączka, która nie przekracza jednak ok. 38°C;

- złe samopoczucie;

- kaszel – suchy lub mokry z odkrztuszaniem.

Przeziębienie, chociaż uciążliwe, zazwyczaj można wyleczyć w domu. Ponieważ wywołują je wirusy, stosowanie antybiotykoterapii jest w tym przypadku nieskuteczne. Najrozsądniej jest więc sięgać po środki dostępne bez recepty oraz po domowe sposoby na przeziębienie.

Jakie są objawy przeziębienia, a jakie grypy?

W jaki sposób odróżnić grypę od przeziębienia? Obie te choroby wywoływane są przez wirusy i mają nieco podobne objawy. W przypadku grypy dolegliwości nasilają się jednak znacznie szybciej, a osoby zarażone tą chorobą skarżą się na ból głowy w okolicy czoła i oczu, są osłabione, mają bóle mięśni i stawów, odczuwają dreszcze, a gorączka jest u nich wysoka. Katar, o ile w ogóle występuje, jest zaś mniej intensywny niż przy przeziębieniu.

Domowe sposoby na przeziębienie

Jak leczyć przeziębienie w domu? Kuracja polega przede wszystkim na łagodzeniu związanych z tą chorobą dolegliwości i podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie powikłaniom. Najważniejszy jest z pewnością odpoczynek – organizm zajęty zwalczaniem wirusów nie powinien być dodatkowo obciążany. Zaleca się również picie dużej ilości płynów. Może to być woda mineralna w temperaturze pokojowej, a także rozgrzewające herbaty ziołowe i owocowe. Do naparu warto dodać soku z cytryny, miodu oraz imbiru. Aby obniżyć podwyższoną temperaturę i złagodzić dolegliwości bólowe, należy sięgać po środki dostępne bez recepty w aptekach. Kobiety w ciąży mogą przyjmować zaś bezpieczny dla nich paracetamol. Na katar pomoże z kolei aerozol z wodą morską, która nawilży błony śluzowe nosa. W przypadku jego niedrożności można też sięgać po specjalne krople lub tabletki doustne obkurczające błony śluzowe.

Profilaktyka, czyli co robić, aby uniknąć przeziębienia?

Szacuje się, że dorośli mogą chorować na przeziębienie 2-4 razy w roku, zaś dzieci – od 8 do 9 razy. Największą odporność na tę chorobę mają osoby starsze, bo układ odpornościowy z czasem coraz lepiej radzi sobie ze zwalczaniem wirusów. Ponieważ jednak jest to częsta dolegliwość, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, rozsądnie jest dbać o odporność przez cały rok, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania. Ważna jest więc aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, zdrowa dieta zawierająca jak najwięcej warzyw i owoców, a także ubieranie się odpowiednio do panującej aury.

Pamiętajmy, że przegrzewanie organizmu jest dla niego tak samo szkodliwe, jak jego wychładzanie. Odporność wzmacnia również wysypianie się. Aby uchronić się przed wirusami powodującymi przeziębienie, należy też unikać w sezonie zwiększonej zachorowalności na przeziębienie dużych skupisk ludzkich, często myć ręce – zwłaszcza po powrocie do domu, a także korzystać ze środków odkażających na bazie alkoholu do dezynfekcji dłoni. Lepiej też zrezygnować z wycieńczających treningów na rzecz umiarkowanej aktywności fizycznej.

