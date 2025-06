 Kingdom Elbląg Nieruchomości wśród najlepszych biur w Polsce

Serwis Otodom przyznał certyfikat Lidera Jakości PRO zespołowi Kingdom Elbląg Nieruchomości. To jedyne biuro w mieście, które może pochwalić się takim wyróżnieniem za 2024 rok. O tym sukcesie, a także o ofercie biura rozmawiamy z Karolem i Anną Sartanowicz, którzy założyli Kingdom Elbląg.

Krajowa czołówka

- Po ogromnym sukcesie w 2023 roku, kiedy serwis Otodom odznaczył nas certyfikatem LIDERA nieruchomości za 2022 rok, klasyfikując Kingdom Elbląg Nieruchomości na pozycji wicelidera w całym województwie warmińsko-mazurskim, nasze biuro ponownie zostało wyróżnione przez Otodom, certyfikatem Lidera Jakości PRO za cały 2024 rok – podkreśla Karol Sartanowicz z Kingdom Elbląg Nieruchomości.

Tym samym Kingdom Elbląg Nieruchomości znalazł się w topowej setce najlepszych biur nieruchomości w całym kraju według Otodom, uzyskując 20 miejsce w tej kategorii.

- Wysiłek, który na przestrzeni lat włożyliśmy w jakość ogłoszeń i standardów pracy z klientami, przełożył się na sukces i został zauważony i nagrodzony przez Otodom. Jesteśmy dumni z tego, że jako biuro nieruchomości działamy według najwyższych standardów i że jest to doceniane przez uznany w całym kraju serwis zajmujący się kupnem, sprzedażą i najmem nieruchomości – podkreśla Karol Sartanowicz.

Karol Sartanowicz z certyfikatem Lidera Jakości PRO dla Kingdom Elbląg Nieruchomości

Indywidualne podejście do potrzeb klienta

To wyjątkowe wyróżnienie to efekt codziennej pracy, setek spotkań, rozmów, doradztwa i budowania relacji z klientami. To także zasługa zaufanych klientów i partnerów zespołu.

Kingdom Elbląg Nieruchomości to rodzinne i nastawione na potrzeby klienta biuro nieruchomości, zajmujące się nowoczesnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Zespół tworzą licencjonowani pośrednicy nieruchomości, doradca kredytowy i fotograf.

- Dzięki naszemu bardzo indywidualnemu podejściu każdy klient przechodzi przez proces kupna, wynajmu lub sprzedaży nieruchomości sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Jesteśmy dyspozycyjni, osobiście opiekujemy się powierzonymi nieruchomościami, ustalamy wspólnie z właścicielem strategię działania i jesteśmy z klientem na każdym etapie transakcji. Do zobaczenia w naszym biurze w Elblągu przy ulicy Ogólnej 63A. Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych – zaprasza Anna Sartanowicz.

Bogata oferta

Kingdom Elbląg Nieruchomości charakteryzuje nowoczesne podejście do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dzięki któremu proces kupna, sprzedaży czy najmu odbywa się zawsze sprawnie i bezpiecznie dla klienta. Wystarczy przyjrzeć się bogatej ofercie biura, w której zawierają się nieruchomości w Polsce, Bułgarii i Hiszpanii. Zespół Kingdom Elbląg pomoże nam przeprowadzić sprzedaż nieruchomości od początku do końca, wypromuje naszą ofertę, zapewni usługę projektowania wnętrz i wiele, wiele więcej. Przyjrzyjmy się bliżej chociaż jednej z ostatnich ofert na lokalnym rynku nieruchomości, którą obsługuje Kingdom Elbląg:

- Marzysz o miejscu, gdzie natura spotyka się z komfortem, a każdy dzień zaczyna się w harmonii i spokoju? Ten dom to coś więcej niż nieruchomość to styl życia. W Gronowie Górnym, na pięknie zagospodarowanej działce, czeka na Ciebie wyjątkowy parterowy dom, który spełni potrzeby nawet najbardziej wymagających - czytamy na stronie Kingdom Elbląg.

Nieruchomość to m. in. przestronny salon z kominkiem i wyjściem na duży, słoneczny taras, nowoczesna kuchnia w zabudowie ze sprzętami AGD i wydzieloną jadalnią, trzy ustawne sypialne, dwustanowiskowy garaż i wiele więcej. Ma ponad 223 m kw. i znajduje się na działce o powierzchni 1156 m kw.

- Ogród przy tym domu to prawdziwa oaza starannie zagospodarowany z dużą dbałością o detale, pełen zieleni, barw i harmonii - czytamy w ofercie biura.

Tę i wiele innych nieruchomości znajdziesz w ofercie Kingdom Elbląg. Do zobaczenia!

Kingdom Elbląg Nieruchomości

Elbląg, Ogólna 63A

665 850 098

biuro@kingdomelblag.pl