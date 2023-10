 Kredyt a umowa zlecenie - na co bank zwraca uwagę?

Kredyt a umowa zlecenie – zależność tych dwóch pojęć budzi sporo wątpliwości. Czy można ubiegać się o kredyt, nie pracując na etat? Czy są na niego szanse? A jeśli tak, to jaką kwotę można dostać? Warto wiedzieć, jakie kryteria banki biorą pod uwagę podczas badania zdolności kredytowej klienta pracującego na takiej umowie

Umowa zlecenie – czym się charakteryzuje?

Umowa zlecenie jest kontraktem cywilnoprawnym, w którym zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zadania. W kontekście ubiegania się o kredyt największe znaczenie ma jednak to, że taki rodzaj umowy można zerwać praktycznie w każdej chwili. To odróżnia ją od umowy o pracę. W jej przypadku zawsze występuje okres wypowiedzenia (zwykle 1 lub 3 miesiące). Jest to czas, w którym zatrudniony wciąż otrzymuje wynagrodzenie i może go poświęcić na szukanie nowej posady.

Z punktu widzenia banku, badającego zdolność kredytową klienta, umowa o pracę jest zatem znacznie lepszym zabezpieczeniem jego możliwości spłaty zobowiązania w terminie. Nie ma ryzyka, że kredytobiorca z tygodnia na tydzień pozostanie bez wpływów – a tak może się stać, jeśli pracuje na umowę zlecenie.

Właśnie dlatego zależność umowa zlecenie a kredyt budzi sporo wątpliwości. Banki mniej chętnie udzielają finansowania osobom, które nie pracują na etat. Nie oznacza to jednak, że inne rodzaje kontraktów całkowicie wykluczają możliwość ubiegania się o finansowanie. Co warto o tym wiedzieć

Kredyt a umowa zlecenie – czy można go dostać?

Planujesz wnioskować o kredyt? Umowa zlecenie może ci nieco utrudnić otrzymanie środków w oczekiwanej przez ciebie wysokości. Nie przekreśla jednak szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Warto wiedzieć, że dla banku nie liczy się wyłącznie rodzaj kontraktu podpisanego z pracodawcą, ale również wiele innych kwestii. To między innymi:

Stabilność dochodów – bank ocenia, czy dochody z umowy zlecenie są regularne i wystarczające do obsługi rat kredytu. Im dłuższy czas zatrudnienia i im wyższe zarobki, tym lepiej.

Okres zatrudnienia – banki zwykle wymagają minimalnego okresu trwania umowy zlecenia (na przykład 6 miesięcy lub rok) przed udzieleniem kredytu. Im dłuższy jest ten czas, tym większa pewność, że wnioskujący będzie miał stałe źródło dochodów.

Wysokość dochodów – kredytodawca ocenia zarobki klienta i stosunek raty kredytu do tego, ile on zarabia. Zbyt wysokie miesięczne zobowiązanie w stosunku do dochodów może skutkować odrzuceniem wniosku.

Dodatkowe zabezpieczenia – bank niekiedy może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, takich jak poręczenie innej osoby (żyranta) lub zastaw na mieniu, aby zminimalizować ryzyko niespłacenia kredytu.

Jak widać, znaczenie ma nie tylko fakt pracy na umowę zlecenie, ale także inne związane z tym czynniki. Może się zdarzyć, że osoba niebędąca na etacie będzie z punktu widzenia banku bardziej wiarygodnym klientem niż osoba z umową o pracę. Tak może być, gdy osoba mająca umowę zlecenie osiąga wyższe zarobki i ma dłuższy czas zatrudnienia niż pracownik etatowy.

Co bank bierze pod uwagę, oceniając zdolność kredytową?

Umowa zlecenie a kredyt to tylko jedna z zależności, którą bank analizuje przed udzieleniem finansowania. Oprócz tego bierze pod uwagę także szereg innych czynników, które kształtują zdolność kredytową. To między innymi:

status rodzinny – liczba osób na utrzymaniu, stan cywilny, liczba dzieci,

historia zadłużenia,

wysokość kredytu, o jaki się wnioskuje,

stan obecnego zadłużenia,

wysokość stałych wydatków, na przykład na czynsz i rachunki.

Dla banku nie ma zatem znaczenia wyłącznie rodzaj zatrudnienia. Analitycy biorą pod uwagę również wiele innych zmiennych. Wszystkie razem kształtują zdolność kredytową klienta.

Warto zwrócić szczególną uwagę na wysokość kredytu, jaki chce się otrzymać. Jeśli bank nie zechce udzielić ci środków w takiej kwocie, jakiej oczekujesz, możesz ubiegać się o zobowiązanie mniejsze albo na dłuższy okres.

Jak natomiast działa zależność umowa zlecenie a kredyt hipoteczny? Choć nie ma przepisów, które zabraniałyby bankowi udzielać takiego zobowiązania osobom na kontraktach cywilnoprawnych, w praktyce są nikłe szanse na taki rodzaj kredytu bez umowy o pracę.

