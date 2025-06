Księgowość e-commerce – wszystko, co musisz wiedzieć jako właściciel sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego to nie tylko zarządzanie sprzedażą i marketingiem, ale również dbanie o prawidłową księgowość. Księgowość e-commerce to specyficzny obszar rachunkowości, który uwzględnia wiele aspektów unikalnych dla handlu online, takich jak integracje z platformami sprzedaży, rozliczenia międzynarodowe czy dropshipping. W tym artykule wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, zakładając sklep internetowy, jak prowadzona jest księgowość dla e-commerce i jakie masz możliwości współpracy z biurem rachunkowym.