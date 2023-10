 Kurtka zimowa damska - jaka najbardziej pasuje do twojej sylwetki?

Wybór kurtki dobrze dopasowanej do twojej figury może znacznie podkreślić jej najlepsze atuty. Odkryj, które modele najlepiej pasują do różnych typów sylwetek, od gruszki po jabłko. Dzięki naszym wskazówkom, znalezienie wymarzonego fasonu stanie się łatwe i przyjemne. Przeczytaj ten poradnik i zaskocz wszystkich rewelacyjnie dobraną kurtką zimową damską!

Dlaczego dopasowanie kurtki zimowej damskiej do figury jest tak ważne?

Dobór odpowiedniej kurtki damskiej do typu figury dla wielu osób może wydawać się nieistotny, zwłaszcza gdy jej głównym celem jest tylko ochrona przed zimnem. Jednak warto pamiętać, że to okrycie wierzchnie, podobnie jak każdy inny element ubioru, bardzo wpływa na twój wygląd. Nieodpowiednio dobrana kurtka zimowa ze względu na swoją grubość może dodawać wizualnie kilka kilogramów.

Dlatego warto zastanowić się, jak wybrać dobry model, który nie tylko spełni swoją funkcję, ale także podkreśli atuty sylwetki i ukryje jej ewentualne niedoskonałości. Znajomość kilku prostych zasad pozwoli ci na poprawę proporcji twojej figury, a także umożliwi zyskanie większej pewności siebie w wielu różnych okolicznościach.

Kurtki zimowe damskie a figura typu gruszka

Dopasowanie odpowiedniej kurtki zimowej damskiej do sylwetki typu gruszka może przynieść doskonałe efekty w podkreśleniu atutów i ukryciu pewnych obszarów, takich jak szerokie biodra czy pełniejsze uda. Polecamy ci zakup modelu tego okrycia wierzchniego o długości sięgającej minimum do połowy uda, który nie jest zbyt przylegający w okolicy bioder, ale za to delikatnie się rozszerza ku dołowi. Warto zwrócić uwagę na kurtki z wyraźnym wcięciem w talii oraz dodatkami na górnej części, takimi jak futerko przy kołnierzu, obszerny kaptur lub dekoracyjny kołnierz.

Zimowa kurtka dla sylwetki w stylu odwróconego trójkąta

Kobiety o sylwetce typu odwrócony trójkąt charakteryzują się szerokimi ramionami oraz węższymi biodrami. Aby zachować równowagę proporcji podczas wyboru kurtki, warto zwrócić uwagę na pewne zasady. Przede wszystkim, góra okrycia powinna być prosta, bez wyrazistych akcentów takich jak kaptury, obszerne futra czy marszczenia. Zamiast tego, warto postawić na klasyczne kołnierze i prostotę. Dolna część kurtki może być bardziej ozdobna, z wyraźnymi pikowaniami, kontrastowymi wykończeniami czy nawet asymetrią. Unikaj jednak okryć wierzchnich na zimę całkowicie dopasowanych oraz tych, które są bardzo krótkie.

Zimowe kurtki damskie dla figury-klepsydry

Kobiety o sylwetce klepsydry charakteryzują się bardzo korzystnymi, odpowiednimi proporcjami w ramionach i biodrach. Przy wyborze okrycia wierzchniego warto zwrócić uwagę, aby podkreślić duże wcięcie w talii takiej figury. Optymalnym wyborem będą kurtki taliowane, które nie zakryją naturalnych linii sylwetki. Figura w typie klepsydry wygląda korzystnie również w oversizowych okryciach wierzchnich.

Figura w kształcie jabłka a kurtka na zimę

Paniom o sylwetce typu jabłko polecamy wybór kurtki, która zapewni proporcje i podkreśli atuty figury. Model sięgający do połowy uda może być doskonałym wyborem, ponieważ doda sylwetce subtelności i elegancji. Kurtki sportowe z regulacją w talii dzięki elastycznym paskom czy troczkom również harmonijnie komponują się z tą sylwetką. Ciekawą alternatywą mogą być modele z asymetrycznymi zapięciami, które dodadzą oryginalności i niecodzienności wyglądowi.

Jaka kurtka zimowa pasuje do sylwetki-kolumny?

Kobiety, które cechują figury w kształcie kolumny, mają dużą możliwość wyboru spośród różnych kurtek na zimę. Szereg modeli tych okryć dostępnych na rynku oferuje funkcjonalne elementy, takie jak przeszycia czy paski, które wizualnie modelują talię. Kobiety, które mają figurę-kolumnę znajdą wiele modeli puchowych z przeszyciami czy marszczeniami. Te ozdobne elementy świetnie wspierają w harmonijnym podkreśleniu sylwetki, zbliżając ją do proporcji klepsydry.

Już teraz wybierz odpowiednią kurtkę zimową damską dla siebie! Powodzenia na zakupach!

