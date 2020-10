Kwiaty idealne, by wyrazić pamięć o bliskich

Początek listopada nieodmiennie wiąże się dla nas z odwiedzinami na grobach naszych bliskich zmarłych. By wyrazić naszą pamięć o nich, na ich pomnikach zwykliśmy stawiać kwiaty.

W tym roku w Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego ruch związany ze zbliżającymi się dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wzmógł się znacznie szybciej niż w latach ubiegłych.

- Trwająca pandemia sprawiła, że wielu naszych klientów postanowiło wcześniej kupić kwiaty na groby bliskich osób. Jesteśmy na to przygotowani, tym bardziej, że w obecnej sytuacji wielu z nas zapewne postanowi udać się na cmentarze w inne dni niż 1 czy 2 listopada – mówi Piotr Zimiński.

Kwiaty, które idealnie pasują na zbliżającą się okoliczność, to bez wątpienia chryzantemy.

Zobacz zdjęcia kwiatów z Gospodarstwa Ogrodniczego Piotra Zimińskiego.

- W naszej ofercie mamy m. in. rzadko spotykane, oryginalne chryzantemy igiełkowe – mówi Piotr Zimiński, który Gospodarstwo Ogrodnicze prowadzi od wielu lat. - Choć wydają się bardzo delikatne, mają przewagę nad innymi chryzantemami: ich pąk jest luźniejszy i nie trzyma wody, nie robi się od niej ciężki i nie łamie. To kwiat wbrew pozorom bardzo odporny – zaznacza ogrodnik.

W Gospodarstwie Ogrodniczym znajdziemy także chryzantemy wielkokwiatowe, niektóre przypominają kształtem anemony i gerbery, jak i drobnokwiatowe.

- Przekrój jest bardzo duży. Kwiaty są dostępne w wielu kolorach: białe, żółte, czerwone, fioletowe, jasny i ciemny róż, czerwień... – wymienia ogrodnik. - Staramy się, by dostępna gama kolorów była jak największa, tak, aby każdy klient nas odwiedzający mógł dopasować wybór do potrzeb. Poszczególne kolory są dostępne w różnych odcieniach – dodaje.

Duże możliwości wyboru dotyczą zresztą nie tylko kolorów.

- Mamy chryzantemy w małych doniczkach i małych miskach – mówi Piotr Zimiński. - Są też oczywiście najczęściej spotykane miski standardowe, z bardzo ładnie rozrośniętymi kwiatami. Można również znaleźć u nas chryzantemy w bardzo dużych, 5-litrowych donicach, jednobarwne lub z trzema kolorami. Wreszcie, są też kompozycje dla wymagających klientów, nawet do 8 kolorów. To nasz flagowy produkt, w zeszłym roku tych kolorów było siedem, tym razem rozjaśniliśmy kompozycję kolejnym – opowiada Piotr Zimiński. - W tym przypadku kwiaty umieszczamy w specjalnej, bardzo szerokiej i bardzo stabilnej misie. Wystarczy je podlewać raz na 7-10 dni – mówi ogrodnik. Podkreśla też, że stabilność i waga pojemnika, w którym znajdują się kwiaty, ma bardzo duże znaczenie: stanowi ona ochronę przed wiatrem, który w innej sytuacji mógłby zdmuchnąć kwiatową kompozycję. Podobną stabilność cechują kwiaty w wysokich donicach, również dostępne w Gospodarstwie Ogrodniczym.

W ostatnich latach bardzo dużą popularność zdobywają piękne kapusty japońskie.

- Roślina jest coraz bardziej znana także w Elblągu, bo miasto jest obsadzane także tymi roślinami ozdobnymi. Kapusta japońska to pewien ewenement, bo zachowuje dekoracyjny charakter od końca sierpnia nawet do marca, co poświadczają także nasi klienci.

Ogrodnik zaznacza, że kapusta japońska pięknie komponuje się właśnie z chryzantemami, wrzosami, dyniami czy iglakami.

- Świetnie wygląda także samodzielnie – podkreśla Piotr Zimiński.

Warto zaznaczyć, że Gospodarstwo Ogrodnicze czeka na klientów także w najbliższe niedziele: 25 października i 1 listopada, w godz. 9-15.

- Można zamówić u nas chryzantemy z wyprzedzeniem – zaznacza Piotr Zimiński. - Do wybranej przez klienta sztuki dołączamy specjalną etykietę. Kwiaty można odebrać w dogodnym dla siebie momencie, a do tego czasu mają one u nas odpowiednią opiekę.

Niektóre chryzantemy otwierają się szeroko właśnie tuż przed pierwszymi dniami listopada. Nie ma więc wątpliwości, że właśnie tymi kwiatami najlepiej wyrazimy pamięć o naszych bliskich.

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Zimiński

ul. Druska 15

Tel: 55 233 77 23

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 8-16

soboty 8-15

Niedziele 25 października i 1 listopada 8-15

-- artykuł sponsorowany --