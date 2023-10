 Markowe buty dla mężczyzn na jesień

Koniec lata i początek jesieni to często czas uzupełniania braków w garderobie. W Twojej męskiej szafie brakuje męskich butów, które posłużą Ci jesienią? A może chcesz doposażyć ją w nową parę? Czytając ten artykuł, dowiesz się, w jakie rodzaje męskich butów na jesień szczególnie warto zainwestować w tym sezonie.

Buty męskie na wczesną jesień? Trampki!

Dla wielu to ulubiona pora roku. Wczesna jesień potrafi zaskoczyć wysokimi temperaturami oraz feerią barw, zachęca do spacerów i wycieczek. Swoją garderobę warto zaopatrzyć więc w modne trampki, które świetnie nadają się na pogodny czas i fenomenalnie wyglądają w połączeniu z jeansami, T-shirtem i kurtką przejściową. Jakie tego typu buty za kostkę męskie zasługują na szczególną uwagę? Zawsze na topie są wysokie trampki Converse, a konkretnie kultowy model Converse Chuck Taylor All Star High Core w kolorach czarnym lub białym. Rewelacyjne są też propozycje marek premium – Polo Ralph Lauren i Tommy Hilfiger. Obydwie mają w ofercie trampki w tenisowym stylu, a więc kojarzą się ze sportową elegancją – koniecznie sprawdź dostępne w różnych wersjach kolorystycznych modele Polo Ralph Lauren Court Sneakers Low oraz Tommy Hilfiger Tommy Jeans Vulcanized Ess.

Uniwersalne buty męskie na jesień, czyli sneakersy

Jesień – zarówno ta ciepła, jak i nieco chłodniejsza – z pewnością okaże się bardziej przyjemna, jeśli przejdziesz przez nią w stylowych sneakersach z logo marki premium. Jeśli chodzi o tego typu buty na jesień męskie, warto przyjrzeć się klasycznym projektom marki U.S. Polo ASSN, które wyraźnie nawiązują do sportowych tradycji brandu, ale jakość wykończenia i kultowe logo sprawiają, że to obuwie posiada nieodparty wdzięk. Ciekawą opcją z kategorii modne buty na jesień 2023 są nietuzinkowe, jak na tę markę, propozycje Lacoste – na przykład model L001 z ciekawymi przeszyciami i rzucającymi się w oczy detalami. Markowe sneakersy włożysz na co dzień, ale też do stylizacji w duchu smart casual i business casual, co ważne – nie tylko jesienią.

W mieście i poza nim – buty na jesień w stylu outdoor

Jeśli celem Twoich poszukiwań są wytrzymałe, komfortowe i bardzo modne buty męskie, jesień to czas, aby kupić parę utrzymaną w stylu urban outdoor. Tu zdecydowanie polecamy ponadczasowe projekty marki Jack Wolfskin lub kultowego producenta sezonu jesień-zima: markę Timberland. Dobrze znane, wręcz kultowe modele brandu, jak Timberland Euro Sprint Trekker czy Timberland Euro Sprin Hiker, sprawdzą się nawet w chłodniejsze dni i świetnie zaprezentują w zestawach z chinosami, płaszczem, kurtką przejściową lub puchową. Bardzo modne są buty w sztandarowym kolorze marki, czyli miodowym, ale równie dobrze prezentuje się też jesienne obuwie w stylu outdoor brązowe, czarne albo w kolorze khaki.

Eleganckie buty jesienne męskie – skórzane półbuty i sztyblety

Jesienią warto mieć w szafie także bardziej eleganckie obuwie. Buty męskie na jesień, które włożysz na biznesowe spotkanie czy na rodzinną uroczystość to na przykład klasyczne, skórzane półbuty męskie. Tu również polecamy kultowy model Timberland – City Groove Derby, który idealnie będzie się prezentować w połączeniu z chinosami, a nawet ze spodniami od garnituru. Inną opcją są wyższe buty na jesień, tak zwane sztyblety. Także w przypadku tego rodzaju butów warto zainwestować w model od marki premium. Ponadczasowe sztyblety Dr. Martens 2976 albo Tommy Hilfiger Lukas 4A będą się nienagannie prezentować przez wiele sezonów.

Gdy za oknem coraz chłodniej – najlepsze trapery

Ciepła, pogodna jesień jest cudowna, ale nie da się ukryć, że ta pora roku wiąże się też z dużo gorszą aurą. Jesienne buty męskie, które są w stanie zmierzyć się z najbardziej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, a w dodatku świetnie się prezentują, to bez wątpienia trapery. W Twojej szafie wciąż brakuje tego typu obuwia? Postaw na ponadczasowe, absolutnie kultowe trapery Timberland Premium 6 Inch Boot, a będzie to modna, wytrzymała inwestycja na lata, która posłuży Ci także zimą. Słynne trapery Timberland – nieważne czy w najbardziej popularnej miodowej odsłonie, czy w innej wersji kolorystycznej – pasują zarówno do codziennych, jak i odświętnych stylizacji. Mówią też wiele o ich właścicielu – to mężczyzna ceniący ponadczasowy minimalizm, doceniający wysoką jakość i zorientowany w trendach.

--- artykuł sponsorowany ---