Modne płytki ceramiczne na taras i do ogrodu - kolorystyka i wzory na ten rok

Bez względu na to, czy możesz pochwalić się dużym tarasem i ogrodem, czy masz do dyspozycji znacznie mniejszą przestrzeń tego rodzaju, koniecznie pomyśl o jej odpowiedniej aranżacji. Płytki na taras powinny wyróżniać się nie tylko modnym i nowoczesnym wyglądem, ale też antypoślizgowością i mrozoodpornością. Które z nich są hitem sezonu?

Dlaczego warto kierować się modą?

Niektórzy wcale nie chcą ulegać najnowszym trendom podczas urządzania swojego domu i tarasu. Powinni jednak pamiętać o tym, że w modzie są płytki, które będą imponująco wyglądać również po wielu latach. Ich nowoczesny wygląd jest na tyle uniwersalny, by dobrze komponować się z różnymi meblami ogrodowymi. Wśród modnych płytek ceramicznych na taras i do ogrodu znajdzie się coś dla osób lubiących minimalizm, a także dla tych, którzy preferują płytki przyciągające uwagę swoim wyjątkowym wzornictwem. Wiele modeli dobrze wpisuje się też w gust fanów stylu rustykalnego i tradycyjnego. Elegancja, klasa i nietuzinkowość modnych płytek robi wrażenie! Sprawdź ofertę na stronie Klink.pl i zaprojektuj swój taras tak, by odpoczywało się na nim z jeszcze większą przyjemnością!

Jedna barwa w różnych odcieniach

Już od jakiegoś czasu można zauważyć, że monochromatyczne płytki na taras cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Szczególnie modne są te w odcieniach szarości. Szary kolor jest bardzo elegancki, a w dodatku wspaniale harmonizuje z wieloma innymi kolorami. Płytki w jego odcieniach świetnie wyglądają w połączeniu z bielą i drewnianymi meblami, ale rewelacyjnie prezentują się też na tle jaskrawych barw, na przykład różu, pomarańczowego czy czerwonego. Szare płytki na tarasie efektownie podkreślą również zieleń w ogrodzie. Jeśli Twój taras utrzymany jest w ciemnej kolorystyce, to szare płytki także będą doskonałym rozwiązaniem. Szczególnie popularne są wielkoformatowe monochromatyczne modele, które prezentują się bardzo nowocześnie, a ich powierzchnia sprawia wrażenie jednolitej, ponieważ fugi są niemal niewidoczne.

Płytki imitujące kamień naturalny

Trudno oprzeć się urodzie naturalnego kamienia, ale na tarasach można też zamontować płytki gresowe, które do złudzenia przypominają naturalny marmur lub inny kamień. Dla wielbicieli natury szczególnie interesujące mogą być płytki z wyraźnym odwzorowaniem użylenia kamieni. Świetnie wyglądają na tarasach urządzonych w nowoczesnym lub klasycznym stylu, doskonale podkreślają też urok aranżacji w stylu glamour. Bardzo modne są płytki imitujące kamień w szarym i srebrnym kolorze, a także w odcieniach granatu, niebieskiego i czerni. A może zastanawiasz się nad zakupem płytek z kamienia naturalnego? Płytki kamienne na taras. Kamień naturalny czy gres imitujący płytki kamienne to artykuł, dzięki któremu pozbędziesz się wątpliwości.

Niebanalne piękno betonu

Coraz większą popularnością cieszą się płytki na taras, które do złudzenia przypominają beton. Surowość betonu i jego nieoczywisty urok doceniają przede wszystkim fani minimalizmu. Płytki naśladujące ten materiał znakomicie wyglądają w towarzystwie bieli, brązu, czerni i zieleni. Choć stawiają na nie przede wszystkim zwolennicy nowoczesnego designu, to dobrze sprawdzą się również na tarasach urządzonych w tradycyjnym stylu.

A może postawić na imitację drewna?

Płytki na taras, które imitują naturalne drewno, to dla wielu osób zdecydowanie najważniejszy trend sezonu. Dzięki nowoczesnym technologiom na powierzchni płytki można uzyskać bardzo wierne odwzorowanie naturalny rysunek słojów drewna. Jeśli chcesz uzyskać atmosferę przytulności, postaw na brązowe płytki tarasowe naśladujące drewno.

Modne płytki na taras to inwestycja nie tylko na jeden sezon! Będą zachwycać nawet po wielu latach!