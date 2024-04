 „Moya” stacja  dla Twojego samochodu

Chcesz zatankować swoje auto dobrej jakości paliwem, w najlepszej cenie? Przyjedź na stację „Moya” w Kazimierzowie. Stacja jest już otwarta i działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zobacz zdjęcia.

Zaczyna się sezon wyjazdów za miasto. Stacja Moya w Kazimierzowie znajduje się tuż przy wylocie na S7 po prawej stronie. To doskonały miejsce, żeby zatankować auto przed podróżą i kupić rodzinie przekąski na drogę.

Na kierowców czeka sześć stanowisk do tankowanie, w tym cztery samoobsługowe. Kiedy ty lejesz do pełna, Twoja rodzina może zamówić pyszną kawę czy hot dogi w Caffe Moya. Tu kupisz także kosmetyki do pielęgnacji samochodu. Miejsc do parkowania w obrębie stacji jest dużo, więc spokojnie możesz tu chwilę odpocząć.

Z okazji otwarcia mamy miłą niespodziankę dla wszystkich podróżnych. Do każdego tankowania (5 kwietnia) kawa i hot dog za symboliczną złotówkę.

Jak do nas dojechać

Stacja paliw w Kazimierzowie ma doskonałą lokalizację tuż przy wyjeździe z miasta. Dojedziesz tu zarówno od strony mostu Unii Europejskiej jak i od ulicy Nowodworskiej. Droga ze Starego Miasta do nas to tylko 5 minut. Stacja Moya to Twój komfort, najwyższa jakość i sprawna, zawsze uśmiechnięta obsługa.

Stacja „Moya”

Kazimierzowo 8

82 – 300 Kazimierzowo

czynna całą dobę

7 dni w tygodniu

