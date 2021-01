Na co zwrócić uwagę kupując telefon? Podpowiadamy

Smartfony w zaledwie kilka lat, zalały rynek światowy i stały się najbardziej popularnymi urządzeniami mobilnymi. Czynnikiem odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest głównie fakt, iż są one istnymi kombajnami multimedialnymi, które umożliwiają wszechstronne wykorzystanie telefonu. Obecnie produkowane telefony mają bardzo duże ekrany, pojemne baterię, są coraz bardziej wydajniejsze i zapewniają nam wygodny dostęp do Internetu, w każdy miejscu.

Osoby, które planują zakup nowego urządzenia, stają przed nie lada wyzwaniem. Rynek oferuje ogromny wybór tego typu urządzeń, w każdym przedziale cenowym. Najtańsze modele możemy kupić za ok. 500 złotych, najdroższe natomiast w granicach 6000 złotych. Zakres cenowy jest więc ogromny, a szeroki wybór sprawia, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniego telefonu, zadajemy sobie często jaki telefon kupić? Przyglądamy się poszczególnym parametrom urządzenia, lecz stanowią dla nas tylko ciąg znaków. W poniższym artykule, postaramy się przybliżyć najważniejsze czynniki, które decydują o wartości smartfona. Przed zakupem, powinniśmy dokładnie zapoznać się z nimi, aby nasz wybór okazał się jak najbardziej odpowiedni.

Jaki ekran powinien mieć telefon?

Podstawową kwestią, na która zwracamy uwagę, nawet nie znając się na smartfonach, jest oczywiście ekran. Przy wyborze urządzenia powinien być on pierwszą rzeczą do rozważenia. Powinniśmy zadać sobie pytanie, jakiej wielkości przekątnej oczekujemy. Obecne popularne są ekrany 6 calowe. Wąskie ramki telefonów oraz ich wydłużenie na rzecz szerokości, umożliwia ich idealnie ułożenie w dłoni.

Istotnym parametrem jest oczywiście rozdzielczość ekranu. To ona decyduje o przejrzystości i estetycznym wyświetlaniu treści. Minimalnym, przyzwoitym wyborem jest rozdzielczość 720p (1280x720). Obecnie producenci prześcigają się w tworzeniu coraz to doskonalszych wersji wyświetlaczy i rozdzielczości, jednak rzadko kiedy przynosi to dla ludzkiego oka jakieś rezultaty.

Co jeszcze powinniśmy wziąć pod lupę, to parametr ppi, czyli gęstość rozmieszczenia pikseli. Przyjmuje się, że wartość powyżej 300 ppi jest optymalna. Im jest większa, tym lepiej.

Rozdzielczości ekranu w telefonach:

HD (1280 x 720 pikseli);

HD+ (1440 x 720 lub 1500 x 720 pikseli);

Full HD (1920 x 1080 pikseli);

Full HD+ (2160 x 1080 pikseli, 2220 x 1080 pikseli, 2246 x 1080 pikseli, 2280 x 1080 pikseli, 2340 x 1080 pikseli, 1620 x 1080 pikseli, 1980 x 1080 pikseli);

QHD i QHD+ (2560 x 1440 pikseli, 2960 x 1440 pikseli, 2880 x 1440 pikseli, 3120 x 1440 pikseli).

Możemy również podzielić ekrany, ze względu na rodzaje technologii, w których występują, mianowicie:

TFT LCD;

Super LCD;

IPS LCD (w tym IPS+);

RETINA (Retina HD Display, Super Retina HD Display, Super Retina XDR);

AMOLED (w tym odmiany Super AMOLED i P-OLED).

Te dwa ostatnie są zdecydowanie najlepsze, nie bez przyczyny widuje się je głównie w najdroższych smartfonach na rynku.

Najpopularniejszymi są z kolei IPS, które dobrze odwzorowują barwy, kontrast i jasność. Najsłabszym rozwiązaniem są matryce TFT LCD, znajdują się głównie w budżetowych telefonach, chociaż często już są wypierane przez te, wykonane w technologii IPS.

Jaki procesor w telefonie wybrać?

Smartfony, które możemy nabyć obecnie w każdym sklepie posiadają różne procesory. Spośród najpopularniejszych wyróżniamy te, o oznaczeniu Qualcomm Snapdragon i MediaTek. Producenci oferują również autorskie rozwiązania jak Exynos firmy Samsung czy Kirin od firmy Huawei.

Standard to już propozycje z 8-rdzeniowymi procesorami, lecz nie są one głównym wyznacznikiem optymalnego działania telefonu. Ważny jest rodzaj procesora oraz technologia jego wykonania.

Spośród najbardziej wydajnych procesorów możemy wymienić np.: Apple A12 Bionic i Apple A13 Bionic, Snapdragon 855 / 855+, Kirin 990/980, Snapdragon 845.

Procesory, które montowane są w telefonach ze średniej półki, również mogą pochwalić się dobrą jakością tych części. To np.: Apple A11 Bionic, Snapdragon 835/730/712/710/675/670

Aparat w telefonie

Dzisiejsze smartfony to również przenośne aparaty fotograficzne. Do dyspozycji mamy budżetowe telefony ze słabej jakości aparatami, oraz te droższe, które wykonują fenomenalne zdjęcia. Tutaj już wszystko zależy od półki cenowej, jednak nawet telefony średniej klasy potrafią wykonywać świetnej jakości zdjęcia. Dobry aparat w telefonie charakteryzuje się jasnym obiektywem, stabilizacją obrazu, autofokusem, teleobiektywem, oraz obiektywem szerokokątnym i trybem nocnym.

Ile pamięci RAM w telefonie?

Duża ilość pamięci RAM, pozwala na płynniejsze działanie telefonów. Umożliwia otwarcie wielu programów jednocześnie, przy zachowaniu odpowiedniej kultury pracy telefonu. Mała pamięć RAM może spowodować, że będziemy mieli problemy nawet z prostymi czynnościami, jak przeglądanie internetu. Może również dochodzić do tzw. „ścinania się” telefonu.

Optymalna wartość tego parametru w telefonie to 4 – 6 GB RAM. Oczywiście im więcej tym lepiej.

Bateria w telefonie – jaka pojemność?

Telefony obecnie są tak zoptymalizowane, aby pobierały stosunkowo jak najmniej energii. Jednak duża bateria to podstawa każdego współczesnego telefonu, z uwagi na częstotliwość jego używania. Obecnie za standard przyjmuje się baterię o pojemności ok. 4000 mAh.

---artykuł promocyjny---