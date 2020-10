Najlepszy internet dla twojego domu - jaki wybrać?

Co charakteryzuje dobry internet? Pierwsze, na co najczęściej zwracamy uwagę to jego prędkość. Chcemy, żeby była ona maksymalnie duża, przy możliwie jak najniższych kosztach. Co jeszcze? Brak problemów technicznych, płynny i nieprzerwany dostęp do sieci, a w razie jakichkolwiek awarii dostęp do pomocnej obsługi klienta. Internet jest narzędziem, z którego korzystamy codziennie do różnorakich celów, dlatego tak ważne, aby jego jakość była na najwyższym poziomie. Już teraz wszystko to jest możliwe za sprawą oferty, którą przygotował jeden z głównych operatorów sieci w Polsce. Sprawdź nowe możliwości internetu!

Światłowód - klucz do najszybszego internetu

UPC dostarcza klientom internet najwyższej jakości poprzez łącze światłowodowe. Czym ono właściwie jest? To innowacyjna technologia, która została opracowana na Amerykańskich uniwersytetach pod koniec ubiegłego wieku. Dziś stanowi narzędzie komunikacji między światowymi organizacjami, firmami czy rządami państw. Wszystko za sprawą cienkiego włókna szklanego, w którym promienie światła odbijają się od jego ścian, a przez to przenoszą dane z bardzo dużą prędkością. Co więcej, połączenie nie wymaga żadnego urządzenia pośredniczącego takiego jak np. antena satelitarna, aby przekazywać informacje od nadawcy do odbiorcy. Przekłada się to na znaczące zwiększenie szybkości transferu. Konstrukcja łącza światłowodowego sprawia, że jest on odporny na szkodliwe działanie niepożądanych czynników zewnętrznych, a co więcej, jego działania nie osłabia duża ilość użytkowników sieci korzystających z niej w tym samym czasie. To idealne rozwiązanie dla rodzin, w których wszyscy domownicy używają internetu do pracy, nauki czy rozrywki, gdyż komfort użytkowania pozostaje taki sam bez względu na obciążenie sieci.

Atrakcyjny pakiet startowy

Oferta od UPC to nie tylko szybki internet, ale także zestaw atrakcyjnych korzyści. Razem z usługą, dostawca udostępnia użytkownikom innowacyjny modem Connect Box z dostępem do WiFi, który ułatwia podłączenie wielu urządzeń do sieci, minimalizuje wszelkie możliwe zakłócenia, oraz znacznie przyśpiesza transfer danych za sprawą dwóch dostępnych częstotliwości. Razem z pakietem klienci otrzymują bazę kanałów telewizyjnych, z których mogą korzystać w dowolnej chwili bez dodatkowych opłat. To doskonały sposób na urozmaicenie czasu wolnego i przeżywanie niezapomnianych emocji w domowym zaciszu. Dodatkowo w ramach pakietu klienci uzyskują korzystny abonament komórkowy, a razem z nim 15 GB miesięcznie w prezencie. Już teraz najszybszy internet możesz posiadać nie tylko stacjonarnie, ale także nieustannie pod ręką bez względu na to gdzie jesteś. UPC proponuje swoim klientom elastyczną ofertę z czterema wariantami umowy, a abonament zaczyna się już od 49,99 złotych miesięcznie, natomiast okres zobowiązania wynosi tylko rok. Dobierz usługę do własnych potrzeb i ciesz się bogatą ofertą korzyści w każdej chwili!

Dodatkowe usługi dla klientów

Internet domowy UPC to też interesujące pakiety w korzystnej cenie. Największe sportowe emocje, niezapomniane piłkarskie przeżycia i wydarzenia ze światowych stadionów możesz zobaczyć na swoim ekranie za sprawą pakietu Polsat Sport Premium GO oraz Eleven Sports GO. Liga Mistrzów, najpopularniejsze ligi z całego świata dostępne w najwyższej jakości dźwięku i obrazu, to nie lada gratka dla każdego kibica futbolowego. Także dla fanów kina znajdzie się atrakcyjna propozycja. Internetowy pakiet Filmklub to dostęp do ogromnej bazy filmowych i serialowych nowości. Szybki internet zapobiega wszelkim przerwom w oglądaniu, a brak reklam zdecydowanie zwiększa komfort oglądania. Każdy materiał można zobaczyć dowolną ilość razy, bez żadnych dodatkowych opłat. Co tydzień na platformie pojawiają się nowe premiery, dzięki czemu możesz być na bieżąco z dziełami kinematografii. Już dziś wejdź na stronę UPC, zapoznaj się z bogatą ofertą internetu oraz licznych pakietów i wybierz coś dla siebie!

--- artykuł promocyjny ---