Nawigacja samochodowa - o czym musisz pamiętać przy jej wyborze?

Zadanie nawigacji jest wszystkim dobrze znane. Z jej pomocą bez problemu dojedziesz do celu, nawet poza miastem. Na rynku jest ich sporo, różnią się specyfikacjami, o których dziś powiemy. Po przeczytaniu artykułu będziesz wiedział, jaką nawigacja spełni Twoje oczekiwania oraz potrzeby!

Dlaczego nawigacja, kiedy masz telefon? Wielkość wyświetlacza - podstawową specyfikacja Wysoka rozdzielczość obrazu ułatwia użytkowanie Jeździsz za granicę? Pamiętaj o mapach Europy! Najszybsza, najkrótsza i najtańsza trasa! Bezpłatne aktualizacje to podstawa

Jest wiele aspektów, o których trzeba pamiętać kupując nawigację samochodową. Dziś porozmawiamy o kilku z nich, są niezbędne do skutecznego, szybkiego dotarcia do celu! Sprawdź, jaka nawigacja samochodowa spełni Twoje wymagania! Możesz również od razu wejść na podana stronę sklepu internetowego i wybrać jedną z dziesiątek propozycji w różnych cenach!

Dlaczego nawigacja, kiedy masz telefon?

W dobie smartfonów przestajemy korzystać z innych urządzeń. Aparat zastępuje nam ten w smartfonie, odtwarzacz MP3 Spotify lub Tidal i Youtube. Z kolei zamiast pen drive wybieramy pamięć e smartfonie i to za jego pomocą przesyłamy dane. Nie inaczej dla wielu osób sprawa wygląda z nawigacją. Zastanawiają się, po co mi ona, skoro bez problemu dojadę do celu mając Google Maps? Gdyby chociaż raz skorzystali z nawigacji samochodowej, zmieniliby zdanie z kilku powodów. Przede wszystkim wygoda, wystarczy raz wpisać trasę przed jazdą i gotowe. Druga sprawa, jeśli chodzi o wygodę to oczywiście wielkość ekranu. Nawigacje są sporo większe od smartfonów. Jeśli wolisz mniejsze, także takie znajdziesz. Kolejny argument przemawiający za osobnym urządzeniem, jakim jest nawigacja to oczywiście możliwość korzystania w międzyczasie ze smartfona na przykład do rozmów. Jeżeli używasz smartfona do nawigowania i rozmawiania prawdopodobnie przejedziesz jakiś zjazd na autostradzie lub nie skręcić w odpowiednią drogę dojeżdżając do miasta. Chyba już wiesz, dlaczego warto mieć ze sobą nawigację samochodową.

Wielkość wyświetlacza-podstawowa specyfikacja

Na rynku znajdziesz sporo ciekawych nawigacji. Musisz jednak wiedzieć, na czym Ci najbardziej zależy, a dlaczego? Ponieważ możesz postawić na mobilność, łatwość transportu i przechowywania. Musisz jednak wybrać nawigację samochodową, której wielkość wyświetlacza będzie oscylować w granicach 6/7 cali. W sumie nie zastąpi Ci ona w poważny sposób telefonu. Lepiej więc stawiać na produkcję nieco większe, których rozmiar sięga powiedzmy 8,5 cala. Taka wielkość już spokojnie wystarczy, odczytywanie danych z nawigacji o takim ekranie będzie przyjemne i komfortowe przez całą podróż. Oczywiście osiągniesz to kosztem mobilności, ale coś za coś.

Wysoka rozdzielczość obrazu ułatwia użytkowanie

Kolejna cecha, która mocno wpływa na wygodę w trakcie użytkowania nawigacji samochodowej. Chodzi oczywiście o rozdzielczość. Im jest większa, tym obraz wyraźniejszy, co przekłada się na większy komfort. Tutaj zależność może być nieco inna od tej w akapicie o wielkości ekranu dlaczego? Bo kiedy ekran będzie mniejszy, szansa na wyższą rozdzielczość zwiększa się i to wcale nie kosztem ceny. Z kolei spory rozmiar ekranu i wysoka rozdzielczość na przykład Full HD może okazać się sporym wydatkiem na urządzenie, jakim jest nawigacja samochodowa.

Jedziesz za granicę? Pamiętaj o mapach Europy

Kolejna ważna kwestia, o której nie możesz zapomnieć, szczególnie wtedy kiedy dużo podróżujesz i to nie tylko po Polsce. Chodzi oczywiście o mapy Europy. Każdą poważna nawigacja powinna mieć je wgrane. Nie chodzi tutaj tylko o Europę Zachodnią, Centralną czy Środkową, bo takie opcje również są. Ponadto nie piszemy o limicie krajów, nawigacje z wydanymi mapami 20 krajów również istnieją. Chodzi nam o całą Europę bez żadnych wyjątków. Na takie rozwiązanie postaw, a nie będziesz się niczym martwił bez względu na to, gdzie "koła Cię zawiozą".

Najszybsza, najkrótsza i najtańsza trasa!

Dobrze przeczytałeś, trzy możliwości do wyboru, a nie tylko jedna. Nawigacja samochodowa powinna gwarantować możliwość wyboru trasy spośród tych trzech. Wszystko wtedy zależy od Ciebie. Będziesz wolał szybciej dojechać? Może, zamiast czasu chcesz oszczędzić paliwo? W takim razie postaw na najkrótsza trasę. Wolisz zamiast paliwa i czasu oszczędzić gotówkę? Wybierz trasę, na które za przejechanie przez bramki na autostradzie zapłacisz najmniej. Jak widzisz, nawigacja z tymi trzema możliwościami to naprawdę dobre rozwiązanie. Postaw więc na urządzenie, które to umożliwia.

Bezpłatne aktualizacje to podstawa

Chyba nie wyobrażasz sobie w dzisiejszych czasach urządzenia do nawigacji, do którego musisz rokrocznie co kupować aktualizacje? My również nie, wtedy zamiana ze smartfona na nawigację nie miałaby najmniejszego sensu. Dlatego wybieraj urządzenia, w których aktualizacje oprogramowania i tras są darmowe. Wystarczy wtedy dostęp do Internetu, aby wszystko zostało automatycznie wgrane!