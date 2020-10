O tym się mówi w Elblągu: czy w tym samym miesiącu można sprzedać stare mieszkanie i kupić nowe od dewelopera?

Kiedy możemy sprzedać mieszkanie otrzymane od rodziców i nie płacić z tego tytułu podatku? Czy teraz jest dobry moment na sprzedaż mieszkania? Kto w Elblągu zajmuje się obsługą transakcji wiązanych - sprzedaż mieszkania i od razu zakup nowego z kompleksową obsługą kredytu? Na łamach Portel.pl ponownie gościmy dziś firmę Grupa Ekspertów Finansowych Elbląg

Sprzedaż mieszkania w bloku z PRL, dobranie kredytu, przeprowadzka do nowego mieszkania od dewelopera. Takich transakcji w ostatnich latach w Elblągu było najwięcej. Po wiosennym zamrożeniu rynek mieszkań w Elblągu wrócił do stanu sprzed pandemii. Czy teraz jest dobry moment na zakup nowego mieszkania?



Paweł Brykalski GEF. Ceny proponowane przez działających w Elblągu deweloperów są coraz wyższe. Przymiarka do zakupu zrobiona teraz, na wiosnę 2021 będzie musiała być skorygowana, bo metr kwadratowy znowu będzie droższy. To pierwszy powód aby kupić mieszkanie. Drugi powód to sprzedawane w zasadzie od ręki mieszkania 2-3 pokojowe do 60 mkw. Praktycznie od razu po ogłoszeniu nowej inwestycji deweloperzy ogłaszają albo rezerwację tych mieszkań z wpłaconą zaliczką albo po prostu natychmiastową sprzedaż. Zainteresowanie takimi mieszkaniami nie słabnie. Właśnie, dlatego nasze firma wprowadziła nową usługę: kompleksową obsługę takich wiązanych transakcji. Pomagamy w tym samym czasie dobrze sprzedać mieszkanie, szybko przeprowadzić wniosek o kredyt i skutecznie zarezerwować mieszkanie u dewelopera. Wszystko po to aby Klienci nie musieli załatwiać wszystkich formalności i zajmować się papierami.



Od czego powinniśmy zacząć, załóżmy tak: jesteśmy młodą parą i chcemy w 2021 kupić w Elblągu nowe mieszkanie.



Lidia Posmyk GEF. Zaczynamy od Symulacji Kredytowej. Sprawdzamy czy banki w ogóle będą chciały nam pożyczyć pieniądze, na jakich warunkach, jaka będzie miesięczna rata. Nasi Klienci wiedząc ile dostaną kredytu zaczynają się rozglądać za nowym mieszkaniem. My, w tym samym czasie, znajdujemy kupców na stare mieszkanie i dla nich też robimy wniosek o kredyt. Czasami wszystko dzieje się w tym samym banku i możemy zgrać terminy.



Kiedy możemy sprzedać mieszkanie otrzymane od rodziców i nie płacić z tego tytułu podatku?

Kinga Bedyńska GEF. Aby nie płacić podatku dochodowego po sprzedaży takiego mieszkania, zarobione pieniądze trzeba przeznaczyć na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych. Są na to trzy lata. Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że podpisanie w tym czasie umowy deweloperskiej to za mało. Prawo do zwolnienia daje uzyskanie pełnego prawa własności. Zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości zmieniły się w styczniu zeszłego roku. Korzystają na nich m.in. spadkobiercy, którzy chcą sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku po dziadkach. Główna zmiana w ustawie o PIT polegała na wydłużeniu terminu na realizację własnych celów mieszkaniowych, które pozwalają nie płacić podatku dochodowego. Do końca 2018 r. było tak, że pięcioletni okres posiadania mieszkania liczył się od dnia nabycia spadku, przez co trudniej było skorzystać ze zwolnienia z PIT. Od stycznia 2019 r. termin ten jest już liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Dzięki tej zmianie spadkobierca szybciej może sprzedać mieszkanie bez podatku.

Na koniec nasze spotkania przypomnijmy na jakich zasadach przygotowywana jest Symulacja Kredytowa.

Anna Zielenkiewicz GEF. Nasza firma nie pobiera opłaty za czynność przygotowania symulacji. Równie dobrze, każdy z Państwa może zrobić to we własnym banku. My sprawdzamy jak naszą zdolność kredytową wyliczą inne banki. Nagle może się okazać, że bank, gdzie od lat mamy konto i trzymamy oszczędności ma dla nas najgorszą ofertę. Tak się często zdarza. Symulacja to porównanie ofert z kilku banków, z uwzględnieniem wszystkich kosztów kredytu. Po dobrym roku w jednoosobowej działalności gospodarczej albo po przejściu małżonków na dwie umowy na czas nieokreślony warto w pewnym momencie powiedzieć “sprawdzam” i zobaczyć na co może liczyć w bankach. Zapraszam na taką rozmowę.



