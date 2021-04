Olimpia Grudziądz vs Olimpia Elbląg: decydujący mecz o utrzymanie!

Fani Olimpii Elbląg z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego spotkania z udziałem ich zespołu. Już w najbliższej kolejce Olimpijczycy zmierzą się ze swoją imienniczką z Grudziądza w meczu, który prawdopodobnie może zdecydować o utrzymaniu. Kto wyjdzie obronną ręką z tej rywalizacji?

Olimpia Grudziądz

Gospodarzem najbliższej rywalizacji będzie ostatnia drużyna w tabeli, czyli Olimpia Grudziądz. Jak widać jednak po statystykach, to wcale nie musi być ich przewaga. Olimpijczycy są najgorszym zespołem w całej stawce, jeśli weźmiemy pod uwagę rywalizacje na swoim boisku. Lepiej radzą sobie na wyjazdach. Zaledwie 9 wywalczonych punktów w 14 rozegranych meczach, a także druga najgorsza defensywa i ofensywa w stawce muszą robić wrażenie. Fani Olimpii Elbląg mogą pomyśleć – kiedy jak nie dziś? Drużyna z Elbląga nie wygrała w poprzednich 5 wizytach na tym stadionie, a jedyne co udało jej się wywalczyć to jeden remis.

Olimpia Grudziądz w przeszłości dobrze radziła sobie z tym przeciwnikiem, o czym świadczą 4 wygrane w poprzednich 5 rywalizacjach domowych. Trzeba jednak przypomnieć, że do tego meczu przystąpią na fali po 4 kolejnych klęskach, co bez wątpienia nie zbudowało w szatni odpowiednich nastrojów.

Zakłady bukmacherskie – kto jest faworytem tego meczu?

Olimpia Grudziądz – statystyki:

- Olimpia Grudziądz to najgorsza drużyna w klasyfikacji meczów domowych.

- Olimpijczycy wywalczyli zaledwie 9 punktów 14 rozegranych meczach na swoim boisku.

- Tylko Znicz Pruszków zdobył mniej bramek od Olimpii Grudziądz w meczach domowych.

- Olimpia Grudziądz ma drugą najgorszą defensywę w klasyfikacji meczów domowych.

- Olimpia Grudziądz przegrała w czterech poprzednich meczach ligowych.

- Trzy poprzednie mecze domowe tego zespołu to porażki.

- W każdym z czterech ostatnich meczów na swoim boisku Olimpii Grudziądz padł wyniki BTTS.

- Zespół z Grudziądza ostatnie spotkanie domowe wygrał 17 marca ze Stalą Rzeszów.

- Olimpia Grudziądz straciła przynajmniej jedną bramkę w każdym z czterech ostatnich meczów.

Olimpia Elbląg

Statystyki meczów bezpośrednich wskazują, że większe szanse powinna mieć tutaj Olimpia Grudziądz, jednak już liczby z obecnego sezonu mocno temu zaprzeczają. A jak w takiej sytuacji odnajdują się zawodnicy z Elbląga? Gdzie szukać atutów? Jeśli mówiłem, że Olimpia Grudziądz bardzo słabo radzi sobie na swoim boisku, to podobnie trzeba będzie określić postawę zespołu z Elbląga w delegacjach. Olimpia wywalczyła zaledwie 10 oczek w 13 rozegranych spotkaniach poza własnym boiskiem. W tej klasyfikacji są trzecim najgorszym klubem w tabeli, a dodatkowo – strzelają średnio poniżej jednego gola w meczach wyjazdowych.

Olimpia Grudziądz przegrała 4 poprzednie mecze ligowe, a Olimpia Elbląg 3 z ostatnich 5 rywalizacji – to najlepiej pokazuje, że weekend dojdzie do rywalizacji na dole tabeli, w której ciężko wskazać faworyta. Oba zespoły mają swoje problemy, z którymi będą musiały się uporać, jeśli realnie myślą o utrzymaniu, a na tym etapie rozgrywek z pewnością jeszcze nie porzucili marzeń o pozostaniu w 2. Lidze.

Pozytywną wiadomością dla fanów Olimpii Elbląg może być fakt, że w dwóch poprzednich meczach ze swoją imienniczką z Grudziądza ich drużyna nie doznała porażki.

W ostatnim meczu ligowym Olimpia Elbląg zremisowała z Pogonią Siedlce. Więcej na temat tego spotkania przeczytasz tutaj. Drużyna wystąpiła w następującym składzie.

Olimpia: Witan – Kamiński, Burzyński, Lewandowski, Wenger, Krasa, Sedlewski (84' Sobiecki), Waniek (78' Zyska), Bartlewski (61' Tkachuk), Bawolik (84' Poliński), Surdykowski

Olimpia Elbląg – statystyki:

- Olimpia Elbląg wywalczyła zaledwie 10 punktów w 13 meczach wyjazdowych.

- Olimpia jest trzecią najgorszą drużyną w lidze pod kątem meczów na wyjeździe.

- Olimpia strzela średnia poniżej jednej bramki na mecz wyjazdowy.

- Drużyna z Elbląga w 13 meczach wyjazdowych straciła 18 goli.

- Olimpia Elbląg w dwóch ostatnich meczach ligowych zanotowała wynik BTTS.

- Zespół z Elbląga przegrał 3 z ostatnich 5 meczów ligowych.

- Olimpia Elbląg jest niepokonana w dwóch ostatnich meczach z tym rywalem.

- Zespół z Elbląga nie wygrał w Grudziądzu w 5 ostatnich starciach.

- Trzy ostatnie mecze tych drużyn to wyniki z golem obu stron.

Zakłady bukmacherskie

Kibice prawdopodobnie mają problemy ze wskazaniem faworyta tej rywalizacji, gdzie oba zespoły mają swoje problemy. Jedni nie potrafią grać u siebie, a drudzy na wyjazdach. Analitycy zakładów bukmacherskich wskazują jednak, że większe szanse na wygraną w tej rywalizacji, a przynajmniej na papierze mają zawodnicy gospodarzy.

Olimpia Elbląg w ostatnich latach nie radziła sobie najlepiej na obiekcie w Grudziądzu, dlatego też takie kursy mogą odnosić się również do wyników z poprzednich lat.

Oba te zespoły będą miały o co grać. Dla Olimpii Grudziądz będzie to jedna z ostatnich nadziei na utrzymanie, ponieważ obecnie mają na koncie 23 punkty i do bezpiecznej pozycji tracą aż cztery oczka. Olimpia Elbląg jest w trochę lepszej sytuacji, ponieważ w przypadku wygranej w tym spotkaniu może wydostać się ze strefy spadkowej. Na koncie mają 26 oczek, czyli tracą 2 oczka do Błękitnych i 4 do Bytovii, która zaczęła przegrywać wszystkie spotkania.

W tym spotkaniu, gdzie dwa zespoły są w słabszej formie, dobrym wyborem może być linia bramkowa +2,5 gola – takim rezultatem zakończyło się 5 poprzednich spotkań pomiędzy tymi klubami w Grudziądzu. Można również rozważyć typ na wynik BTTS, który padł w 3 poprzednich rywalizacjach, a oba kluby w ostatnich tygodniach regularnie traciły bramki. Aż ciężko sobie wyobrazić, żeby któraś ze stron miała zachować czyste konto w najbliższy weekend.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – redaktor Zagranie.com, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej! Na Twitterze - @Mati_N95