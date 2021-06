Organizacja imprez okolicznościowych na katamaranach HADMik i HADMówka

Jeśli szukasz pomysłu na zorganizowanie niezapomnianej imprezy, zapraszamy do HADM Gramatowski w Elblągu na pokład ekskluzywnych katamaranów. W swojej flocie posiada dwa katamarany HADMik i HADMówka.

W naszej ofercie oprócz rejsów spacerowych ze sternikiem po rzece Elbląg oraz rejsów edukacyjnych z przewodnikiem, organizujemy prywatne czartery ze sternikiem. Nie masz pomysłu gdzie zorganizować spotkanie biznesowe, imprezę okolicznościową, czy urodziny? Zaskocz swoich najbliższych i zabierz ich w niezapomniany rejs HADMikiem lub HADMówką. Nasza załoga pomoże Ci zorganizować imprezę marzeń!

Katamaran HADMik na swój pokład pomieści do 10 pasażerów natomiast HADMówka do 12, a zacumowana w porcie nawet do 33 pasażerów. Przeżyj niesamowite chwile z najbliższymi na naszych jednostkach!

Więcej informacji o naszych jednostkach znajdziecie na naszej stronie:



www.rejsyelblag.pl

numerem tel: 730 066 861

Do zobaczenia na wodzie!

